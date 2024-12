Světové trendy v mixologii překvapí. Vyzkoušet je můžete i v centru Prahy

Léto je nenávratně za námi a v Česku se teploty již dostávají k bodu mrazu. Sluneční paprsky a příjemnou atmosféru si ovšem můžeme stále dopřát, a to i díky míchaným drinkům, které nám dokáží zprostředkovat chutě letních měsíců. Jasnou volbou pro všechny, kteří hledají to nejlepší, je The Monkey Bar Prague, který drinky nabízí v útulné celoroční zahrádce, jen kousek od Václavského náměstí. A sází i na aktuální světové trendy na poli míchaných nápojů. Pojďme se společně podívat na některé z těch, které v kvalitním baru nesmí letos chybět.

Reklama

Minimalistické koktejly

Méně je někdy více. Toto známé pořekadlo platí i pro svět míchaných nápojů. Baroví specialisté proto doporučují zaměřit se na kvalitní ingredience a v ideálním případě jich na jeden drink používat jen několik. Tento trend nejen zvýrazňuje chuť koktejlu, ale také snižuje množství odpadu.

Ne všude musí být alkohol

Ano, čtete dobře. I ve světě míchaných drinků začíná být jedním z nových trendů nabídka těch, které neobsahují alkohol. A nejinak je tomu i v „opičím“ baru. Ten pro letošek přichystal pro své návštěvníky hned čtyři drinky bez alkoholu. Jedním z nich je koktejl Yuzu, jenž se míchá z cordialu z yuzu, jasmínu a nealkoholického sektu a zdobí se listem shiso. „Trend zvyšující se poptávky po nealkoholických koktejlech vnímáme velmi silně a reagovat jsme se na něj snažili už v minulém menu. Tentokrát jsme jim věnovali ale ještě o něco více pozornosti, co se chuti, skla i ozdob týče, a tak věřím, že s nimi naši hosté budou spokojeni,“ říká Ben Houda, šéf barového týmu v The Monkey Bar Prague.

Chutě z Asie i Latinské Ameriky

Tradiční míchané nápoje budou mít v barech vždy své místo. O slovo se však začínají hlásit i exotické chutě a drinky, především z oblasti Asie a Latinské Ameriky, uvádí specializovaný web Bar Magazine. Není asi překvapením, že i takové drinky, inspirované těmito oblastmi, najdete v The Monkey Bar Prague. Místní tým barmanů proto vytvořil unikátní koktejlové menu. V něm se nachází například i koktelj Galangal, což je asijský twist na klasický koktejl Penicillin. „Servírujeme ho se sušenkami štěstí tzv. ,, fortune cookies‘‘, do nichž jsme si nechali zapéct vlastní quotes provázané na téma baru nebo koktejlů. AI nám jich vymyslela dvacet a my jsme je ještě trochu doladili,“ prozrazuje Ben Houda s tím, že každý pátý koláček skrývá ještě malé překvapení (výherní quote).

Reklama

Slané drinky

Zdá se to možná překvapivé, ale i slané chutě pronikají do vesmíru míchaných drinků. Některé z barů tak začínají využívat i takové ingredience, jako je sezamová pasta tahini, pasta miso, ale třeba i mořské řasy. A oceňovaný bar Paradiso v Barceloně například do svých drinků používá wasabi či houbové máslo.

Integrace technologií a nových postupů

Celkový dojem z míchaných nápojů ovšem nově nezůstává jen u jeho popíjení. Důležitou součástí zážitku je i implementace nových technologií a celková prezentace baru. V The Monkey Bar Prague udrželi prst na tepu doby a tak místním barmanům při vytváření menu pomohla výše zmíněná umělá inteligence. Ta se podílela nejen na textech, ale i na ilustracích.

Kampaň s Kim Kardashian zabrala. Mladí Briti vykupují Guinness, ten bude na příděly Enjoy Tmavé pivo značky Guinness ve Velké Británii zažívá renesanci. Dostalo se do hledáčku mladých konzumentů, kteří ho nakupují po litrech a fotkami s pintami v ruce plní sociální sítě. Ostrovní hospody nakonec budou muset dostávat od irského výrobce na Vánoce příděly. Karel Pučelík Přečíst článek

Na letní paprsky si budeme muset v našich končinách pár měsíců počkat, ale proč by na nás nemohly svítit skrze dobrý drink? Navíc když The Monkey Bar láka též lokální foodies na promyšlené a vizuálně atraktivní pokrmy založené na světových trendech v gastronomii, které pečlivě sleduje mezinárodní tým kuchařů?

Tato městská džungle má otevřeno po celý den, a tak si lze v téhle oáze uprostřed města dopřát i snídani, brunch, oběd a na závěr precizní koktejly s plnohodnotnou večeří. Vše si navíc můžete v rámci zimních měsíců vychutnat v unikátní zimní terase s vytápěním s kapacitou 57 míst. K tomu od čtvrtka do soboty hraje jeden z lokálních DJů.