Kam v Praze na Valentýna? The Monkey Bar je skvělá volba

Jak letos oslavit Valentýna? Co takhle uprostřed městské džungle ve vyhlášeném The Monkey Bar Prague? Tento legendární koktejlový bar pro vás přichystal jedinečný valentýnský zážitek plný skvělého jídla, pečlivě sestavených koktejlů a neopakovatelné atmosféry.

The Monkey Bar Prague přichystal na den sv. Valentýna hned dvě akce. JUNGLE ROMANCE a LOVE YOU MORE BRUNCH. Na vyhřívané terase restaurace zakryté spoustou zeleně situované do nitra vnitrobloku vám přitom ani nepřijde, že jste pár stovek metrů od Václavského náměstí. Je to místo, kde se snoubí sofistikovaná gastronomie s uvolněnou atmosférou exotické oázy.

Valentýnská večeře jinak

Večeře na Valentýna je tradice, ale v džungli uprostřed Prahy dobře vědí, že láska prochází žaludkem. Slova často nejsou potřeba, stačí jen podmanivá a opojná kombinace vůní a chutí. Zatímco v pralese čekají na člověka nejrůznější úskalí, nebezpečí a divoká zvěř, zde v první městské džungli se budete moci oddávat atmosféře unikátního večera. Od 18:00 do 22:00 si můžete vychutnat speciální čtyřchodové menu, které vás přenese do světa nečekaných chutí.

Na talíři se objeví nigiri sushi, ceviche z pražmy královské, dokonale připravená hovězí svíčková a jako sladká tečka sýrový krém z mascarpone s citrusy yuzu. K tomu vás doprovodí piáno a precizně namíchané koktejly, které podtrhnou výjimečnost celého večera. Ke stylové večeři si pochopitelně lze objednat i párování s vybranými víny a večer zakončit místním signature koktejlem pro dva.

Valentýnský brunch

Láska nepředstavuje pouze číslo dva. To dokazuje zážitková akce LOVE YOU MORE BRUNCH ideální pro setkání s rodinou, přáteli či známými. Neodehrává se sice za romantického svitu svíček, ale jak už to při brunch menu bývá, můžete si krásně přispat a pak si dokonale vychutnat all you can eat ala carte menu a neomezené brunch koktejly až do pozdního odpoledne.

Na co se lze těšit? V pátek i v sobotu se bude servírovat například divoký losos, chobotnicový salát, dokonale připravený flank steak či s láskou namíchané nadčasové drinky – ať už to jsou Bellini, Japanese Winter Punch, Mimosa či bublinky italského prosecca.

Pro obě akce se doporučuje udělat si dopředu online rezervaci.