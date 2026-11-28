Svařák za 165 korun, langoš za dvě stovky. Vánoční trhy u sousedů umí být drahé
Svařák za dvě eura, jinde za více než šest. K tomu klobása, langoš nebo vánoční sladkosti a z adventního výletu se rychle stává poměrně nákladná záležitost. Jak hluboko je potřeba sáhnout do kapsy na vánočních trzích v Drážďanech, Vídni, Bratislavě, Krakově, Norimberku či Budapešti? A kolik stojí samotná cesta?
Vánoční atmosféra za hranicemi má svou krásu, ale i cenu a adventní výlet se může rychle prodražit. Zvlášť když se k občerstvení připočítá doprava, nákupy dárků a několik dalších zastávek u stánků nabízejících něco jiného než jídlo. Rozdíly mezi evropskými městy jsou přitom značné. Zatímco někde se dá svařené víno pořídit za necelou padesátikorunu, jinde stojí více než trojnásobek.
Čechy to však od cestování za vánoční atmosférou neodrazuje. Například podle cestovní agentury Invia volí přibližně 70 procent jejích klientů jednodenní adventní zájezdy. Čtvrtina letošních objednávek těchto výletů směřuje do Polska, především do Vratislavi a Krakova. Zhruba desetina zákazníků naopak vyráží na třídenní pobyty do Štrasburku, Curychu či Lucemburku.
Německá média kvůli žloutence typu A varují před riziky, která jsou podle nich spojená s návštěvou vánočních trhů v Praze. Bulvární list Bild píše o smrtelném nebezpečí, které číhá mezi svařákem a trdelníkem. Veřejnoprávní zpravodajský web Tagesschau píše, že se žloutenka v Česku sice šíří, při dodržování základních hygienických pravidel ale vážné nebezpečí nehrozí.
„Mezi svařákem a trdelníkem číhá smrtelné nebezpečí.“ Němci varují před vánočními trhy v Praze
Zprávy z firem
Německá média kvůli žloutence typu A varují před riziky, která jsou podle nich spojená s návštěvou vánočních trhů v Praze. Bulvární list Bild píše o smrtelném nebezpečí, které číhá mezi svařákem a trdelníkem. Veřejnoprávní zpravodajský web Tagesschau píše, že se žloutenka v Česku sice šíří, při dodržování základních hygienických pravidel ale vážné nebezpečí nehrozí.
Ani samotná cesta není zanedbatelnou položkou. Jednodenní autobusové zájezdy do sledovaných evropských měst začínají v nabídce Invie zhruba na 1 090 korunách, v případě Bratislavy na 2 080 korunách.
Bratislava: svařák i za dvě eura
Slovenská metropole patří z hlediska občerstvení k dostupnějším adventním destinacím. Na Hlavním náměstí a v okolních ulicích se prodává svařené víno, punč, medovina i tradiční slovenské speciality. Zatímco běžná cena teplého nápoje se pohybuje kolem 3,50 eura (přibližně 85 korun), u některých stánků lze pořídit červené svařené víno už za dvě eura. Česnekový langoš vyjde přibližně na pět eur, grilovaná vepřová klobása může stát kolem sedmi eur.
Bratislava tak nabízí zajímavou alternativu k dražším rakouským trhům. Zvláště pro návštěvníky z jižní Moravy představuje také snadno dostupný jednodenní výlet.
Vídeň: luxusní atmosféra i ceny
Rakouská metropole si na adventu zakládá. Vánoční trhy před radnicí, u zámku Schönbrunn nebo v historické čtvrti Spittelberg přitahují návštěvníky světelnou výzdobou, tradičními řemesly i gastronomií. Ceny ale odpovídají popularitě města.
Podle letošních zveřejněných údajů začínají punč a svařené víno ve Spittelbergu na 4,80 eura. Jinde stojí kolem 5,50 eura, u Schönbrunnu se ceny pohybují mezi pěti a 6,50 eura. V přepočtu tedy může kelímek vyjít až na zhruba 160 korun.
Češi letos míří o podzimních prázdninách nejčastěji na jih Evropy k moři nebo do evropských metropolí, ale roste také obliba dovolených v Egyptě i ve vzdálenějších exotických destinacích. Zvýšený zájem o cestování očekávají také železniční dopravci, kteří jsou připraveni posílit spoje. Vyplývá to z vyjádření prodejců letenek a dopravců.
Vlaky do Vídně vyprodané, letenky o pětinu dražší. Češi se o podzimních prázdninách derou k moři
Zprávy z firem
Češi letos míří o podzimních prázdninách nejčastěji na jih Evropy k moři nebo do evropských metropolí, ale roste také obliba dovolených v Egyptě i ve vzdálenějších exotických destinacích. Zvýšený zájem o cestování očekávají také železniční dopravci, kteří jsou připraveni posílit spoje. Vyplývá to z vyjádření prodejců letenek a dopravců.
K tomu je nutné počítat s vratnou zálohou na hrnek, která podle trhu dosahuje tří až pěti eur. První nápoj tak může znamenat výdaj přes deset eur, byť se část peněz po vrácení hrnku vrátí – pokud si jej tedy nenecháte na památku.
Drážďany: štola, svařák a staletá tradice
Drážďanský Striezelmarkt patří k nejstarším vánočním trhům v Německu. Jeho historie sahá do roku 1434 a letošní ročník je již 592. v pořadí. Symbolem trhu je především tradiční drážďanská vánoční štola. Nechybějí však ani grilované klobásy, pečené mandle, perníčky a samozřejmě svařené víno.
Za kelímek svařáku je podle orientačních cen potřeba počítat s částkou 4,50 až pět eur, tedy přibližně 110 až 125 korun. Také zde se může připočítávat vratná záloha na hrnek.
Soukromé tryskáče, luxusní jachty, exkluzivní resorty a dovolené za miliony korun. Nejmovitější Češi za cestování utrácejí stále více a jejich nároky na pohodlí, soukromí i výjimečné zážitky rostou. Za jedinou noc v africkém safari resortu zaplatí v průměru přes 120 tisíc korun, týden na jachtě je vyjde na téměř čtyři miliony.
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Soukromé tryskáče, luxusní jachty, exkluzivní resorty a dovolené za miliony korun. Nejmovitější Češi za cestování utrácejí stále více a jejich nároky na pohodlí, soukromí i výjimečné zážitky rostou. Za jedinou noc v africkém safari resortu zaplatí v průměru přes 120 tisíc korun, týden na jachtě je vyjde na téměř čtyři miliony.
Drážďany jsou díky relativně krátké cestě z Prahy jedním z tradičních cílů českých adventních výletů. Podle nabídky Invia začínají jednodenní zájezdy na 1 190 korunách za osobu.
Krakov: polská klasika už není vždy levná
Polský Krakov nabízí poněkud jinou gastronomickou podobu adventu. Na hlavním náměstí Rynek Główny se vedle svařeného vína prodávají pirohy, grilované sýry oscypek, polévky i vydatné masové speciality.
Na začátku byl - jak sám říká - oplácaný kluk, který v patnácti letech propadl fitness. Jedl podle hesla: „Kdo má svaly, ten je chytrý, a co doporučí, to budu jíst.“ Postupem času se ale začal zajímat o zdravou stravu, vystudoval na lékařské fakultě obor nutriční terapie a dnes jeho profil ten_nutricni sleduje na Instagramu přes šedesát tisíc lidí.
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Na začátku byl - jak sám říká - oplácaný kluk, který v patnácti letech propadl fitness. Jedl podle hesla: „Kdo má svaly, ten je chytrý, a co doporučí, to budu jíst.“ Postupem času se ale začal zajímat o zdravou stravu, vystudoval na lékařské fakultě obor nutriční terapie a dnes jeho profil ten_nutricni sleduje na Instagramu přes šedesát tisíc lidí.
Svařené víno se podle orientačních cen pohybuje kolem 25 až 30 zlotých, tedy přibližně 136 až 165 korun. Konkrétní cena závisí na stánku, velikosti porce a zvoleném nápoji.
Norimberk: tři klobásky v housce a slavné perníky
Norimberský Christkindlesmarkt je jedním z nejslavnějších adventních trhů v Evropě. Jeho specialitou jsou malé norimberské klobásky, tradičně servírované po třech v housce, známé jako Drei im Weggla. Právě tato jednoduchá pochoutka patří vedle proslulých perníků Lebkuchen k hlavním gastronomickým symbolům města. Tři klobásky v housce se na německých trzích prodávají orientačně za 4,50 až pět eur.
Svařené víno v Norimberku stojí podle dostupných údajů přibližně 4,50 eura, tedy kolem 110 korun. Další výdaje mohou představovat perníky, sladkosti a tradiční řemeslné výrobky.
Po letech stagnace se luxusní segment postupně stabilizuje. Podle odhadů italské asociace luxury segmentu Altagamma dosáhnou v letošním roce globální tržby luxusního zboží a služeb částky 1,5 bilionu eur. Největší růst přitom má nabídnout zejména Indie a Severní Amerika. Důležitý posun se pak očekává v chování nejbonitnějších klientů, kteří postupně opouštějí klasické zboží a přesouvají pozornost na zážitky, často spojené s longevity programy.
Luxusní svět se proměňuje. Růst potáhnou zejména zážitky a Indové
Trhy
Po letech stagnace se luxusní segment postupně stabilizuje. Podle odhadů italské asociace luxury segmentu Altagamma dosáhnou v letošním roce globální tržby luxusního zboží a služeb částky 1,5 bilionu eur. Největší růst přitom má nabídnout zejména Indie a Severní Amerika. Důležitý posun se pak očekává v chování nejbonitnějších klientů, kteří postupně opouštějí klasické zboží a přesouvají pozornost na zážitky, často spojené s longevity programy.
Christkindlesmarkt na hlavním náměstí se letos koná od 27. listopadu do 24. prosince. Jednodenní autobusový zájezd z nabídky Invia začíná na 1 090 korunách za osobu.
Budapešť: langoš, trdelník a světelná show
Maďarská metropole sází na výraznou vánoční podívanou. Adventní trhy před bazilikou svatého Štěpána doprovázejí světelné projekce, zatímco další velký trh se nachází na náměstí Vörösmarty. K tradičnímu občerstvení patří langoš, maďarské masové speciality a sladký kürtőskalács, tedy trdelník.
Na náměstí Vörösmarty stojí podle letošních údajů svařené víno přibližně 1 500 forintů, tedy kolem 100 korun. Obyčejný langoš vyjde asi na 2 400 forintů, přibližně 160 korun. Verze se sýrem a zakysanou smetanou může stát kolem 3 200 forintů, tedy více než 200 korun.
Také v Budapešti tak může jednoduché občerstvení rychle překročit dvě stovky korun na osobu. Výhodou města je možnost spojit návštěvu trhů s dalším programem, například s pobytem v termálních lázních.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.