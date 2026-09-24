Luxus na břehu Vltavy znovu bodoval. Pražský Fairmont obhájil dva Michelin Keys
Pražský Fairmont Golden Prague znovu patří mezi hotelovou světovou špičku. Podruhé za sebou získal dva Michelin Keys – hotelovou obdobu slavných michelinských hvězd – a dál zůstává jediným hotelem v Česku s tímto oceněním.
Hotel na začátku pražské Pařížské ulice, který se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřel teprve loni na jaře, tak obhájil místo mezi výjimečnými světovými adresami. Michelin Keys jsou hotelovým protějškem známých gastronomických hvězd. Nezávislí inspektoři při hodnocení sledují mimo jiné charakter místa, architekturu a design, kvalitu služeb i celkový zážitek hostů. Hotely mohou získat jeden až tři klíče, přičemž dva označují mimořádný pobyt a výraznou osobitost.
V letošním globálním výběru získalo Michelin Keys celkem 2832 hotelů. Tři klíče obdrželo 155 z nich, dva klíče 657 a jeden klíč 2020. Evropa zůstává s 1338 oceněnými hotely nejsilnějším regionem.
Brutalismus, umění a výhled na Prahu
Fairmont Golden Prague se po rozsáhlé rekonstrukci otevřel 15. dubna 2025. Hotel na začátku Pařížské ulice a na břehu Vltavy navazuje na brutalistní stavbu ze 70. let od architekta Karla Filsaka. Rekonstrukci vedl Marek Tichý s týmem TaK Architects, který zachoval původní charakter budovy a doplnil jej současným designem, českým i zahraničním uměním a moderními technologiemi.
Hotel dnes nabízí 320 pokojů, apartmánů a servisovaných rezidencí, šest restaurací a barů, rozsáhlé spa a wellness i konferenční prostory pro 530 hostů. Součástí jsou také jednací místnosti C-Suites se soukromými terasami.
Výraznou roli hraje gastronomie. Vedle Greenhouse či Kafka Brasserie je součástí hotelu také střešní fine dining restaurace Zlatá Praha vedená šéfkuchařem Marošem Jamborem. Hotel byl v roce 2026 vyhlášen Gurmánským hotelem roku Gault&Millau Czechia, Zlatá Praha získala tři kuchařské čepice a Greenhouse jednu.
„Obhájit dva Michelin Keys znamená každý den znovu potvrzovat vysokou úroveň služeb a zážitku, který hostům nabízíme. Tento výsledek proto vnímám především jako uznání práce našeho týmu,“ uvedl generální ředitel hotelu Gerhard Struger.
České hotely patří obsazeností k evropské špičce, za pokoje si ale účtují výrazně méně než řada zahraničních konkurentů. V Praze vyšla hotelová noc v srpnu v průměru na 113 eur, zhruba stejně jako ve Vídni. V Římě byla téměř dvojnásobně drahá. Podle hoteliéra Jaroslava Svobody by Česko nemělo soupeřit o turisty především nízkou cenou.
České hotely plní pokoje, cenami zaostávají. Praha stojí polovinu toho co Curych
Enjoy
České hotely patří obsazeností k evropské špičce, za pokoje si ale účtují výrazně méně než řada zahraničních konkurentů. V Praze vyšla hotelová noc v srpnu v průměru na 113 eur, zhruba stejně jako ve Vídni. V Římě byla téměř dvojnásobně drahá. Podle hoteliéra Jaroslava Svobody by Česko nemělo soupeřit o turisty především nízkou cenou.
Luxus už není jen mramor a bílé rukavičky
Letošní výběr Michelin zároveň ukazuje, jak se mění představa o luxusním cestování. Hosté podle inspektorů stále častěji vyhledávají delší a klidnější pobyty, autenticitu, soukromí a silnější vztah k místu. Roste také význam wellness, výrazného designu a pobytů, které propojují práci s volným časem.
Do luxusního segmentu se navíc stále více prosazují soukromé vily, rezidenční ubytování nebo nové koncepty jachet a zaoceánských lodí. Fairmont Golden Prague se v tomto prostředí snaží stavět na propojení světového hotelového standardu s českou architekturou, designem, uměním a gastronomií.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.