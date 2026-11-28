Schvalování rozpočtu se blíží. Věřím ve 108 hlasů všech vládních poslanců, říká Havlíček
Vicepremiér a místopředseda ANO Karel Havlíček věří, že státní rozpočet na příští rok nakonec schválí všech 108 poslanců zvolených za vládní uskupení ANO, SPD a Motoristy. Počítá s hlasy jak bývalého člena ANO Davida Pražáka, tak Zuzany Majerové (Trikolora) a Miroslava Ševčíka z klubu SPD, kteří v říjnu základní parametry rozpočtu nepodpořili kvůli deficitu 386 miliard korun.
„Věřím ve 108 hlasů. Věřím, že přesvědčíme naše kolegy,“ uvedl Havlíček. Pražák na rozdíl od Majerové a Ševčíka celkové příjmy a výdaje rozpočtu na příští rok ještě jako člen ANO pomohl 22. října schválit, odchod z hnutí oznámil o týden později stejně jako další zastupitelé za ANO v Semilech.
„To, že není v klubu, ještě neznamená, že bude hlasovat proti návrhu,“ uvedl Havlíček s tím, že klub nadále s Pražákem spolupracuje.
Druhý nejvyšší schodek v historii
Rozpočet s druhým nejvyšším schodkem v debatě kritizoval předseda a poslanec STAN Vít Rakušan. „Váš rozpočet rozdává, váš rozpočet není připraven na horší časy,“ prohlásil.
Výsledky komunálních voleb představují pro vládní koalici ANO, SPD a Motoristů varovný signál. Přestože se hnutí ANO podařilo uspět v části měst, celkový obraz voleb ukazuje na omezenou schopnost vládních stran proměnit loňské sněmovní vítězství v další podporu. Zvláště pro menší koaliční partnery jsou výsledky nepříjemné. Je pravděpodobné, že se do nich vedle místních témat promítá také nespokojenost s „celostátními“ tématy, včetně samotné hospodářské politiky vlády i její politiky rozpočtové.
Vládní strany ve volbách narazily i kvůli zadlužování. Vysoký schodek vadí i jejich vlastním voličům
Politika
Výsledky komunálních voleb představují pro vládní koalici ANO, SPD a Motoristů varovný signál. Přestože se hnutí ANO podařilo uspět v části měst, celkový obraz voleb ukazuje na omezenou schopnost vládních stran proměnit loňské sněmovní vítězství v další podporu. Zvláště pro menší koaliční partnery jsou výsledky nepříjemné. Je pravděpodobné, že se do nich vedle místních témat promítá také nespokojenost s „celostátními“ tématy, včetně samotné hospodářské politiky vlády i její politiky rozpočtové.
Podle Rakušana skutečný deficit bude ještě vyšší kvůli nezapočítaným výdajům na obranu, slevy na jízdném pro seniory od července příštího roku nebo na financování veřejnoprávní televize a rozhlasu v případě zrušení poplatků pro tato média.
„Za čísly si stojíme, je to po dlouhé době nevylhaný rozpočet,“ tvrdil Havlíček, podle něhož minulé vládě v letošním rozpočtu chybělo 45 miliard korun na dopravu. Podle vicepremiéra lze v rozpočtu nalézt na další výdaje minimálně několik miliard korun. „Jednotky miliard se v rozpočtu najít dají,“ prohlásil.
Vláda Andreje Babiše se dohodla na zvýšení slev na jízdném pro seniory a studenty ze současných 50 na 75 procent, a to od července příštího roku. Kolik to bude stát státní kasu, premiér neřekl. Opozice už ale bije na poplach. Podle šéfa ODS Martina Kupky jde o čistý populismus, na který si vláda bude muset půjčit.
Babiš vrací seniorům a studentům levnější jízdné. Populismus, hřímá opozice
Politika
Vláda Andreje Babiše se dohodla na zvýšení slev na jízdném pro seniory a studenty ze současných 50 na 75 procent, a to od července příštího roku. Kolik to bude stát státní kasu, premiér neřekl. Opozice už ale bije na poplach. Podle šéfa ODS Martina Kupky jde o čistý populismus, na který si vláda bude muset půjčit.
Havlíček obhajoval i plánovaný jednorázový příspěvek 2000 korun, který by měli senioři dostat k důchodu počátkem roku. Koalice to seniorům slíbila krátce před říjnovými komunálními volbami. Podle opozice šlo o populistický dáreček. Podle Havlíčka „2000 korun není nějaké rozmazlování“. „Snažíme se vytvořit přiměřeně komfortní prostředí pro všechny,“ dodal.
Úvahy o případných změnách ve vládě označil místopředseda ANO Havlíček, který vede ministerstvo průmyslu a obchodu, za mediální spekulace. „Fakt se nechystám na ministerstvo obrany,“ řekl s připomenutím, že své ministerstvo se chystá přetvořit na ministerstvo hospodářství.