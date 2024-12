Dorotčiny rubínové střevíčky vynesly v aukci tři čtvrtě miliardy

Rubínově červené střevíčky, které nosila herečka Judy Garlandová ve filmové klasice Čaroděj ze země Oz z roku 1939, se v sobotu prodaly v aukci za dechberoucích 28 milionů dolarů (asi 664 milionů korun). S provizí aukční síni Heritage Auctions sběratel zaplatí závratných 32,5 milionu dolarů (asi 770 milionů korun), což je téměř jedenáctinásobek předaukčního odhadu, píše CNN.

Sobotní dražba, která proběhla v Dallasu, z páru střevíčků pošitých flitry rubínové barvy učinila nejcennější filmovou památku, která kdy byla prodána v aukci. Sběratel za ně zaplatil v přepočtu více než tři čtrvrtě miliardy korun.

„Rubínové střevíčky Judy Garlandové se prostě nedají srovnat s žádným jiným hollywoodským memorabiliem,“ uvedl v tiskové zprávě výkonný viceprezident aukční síně Heritage Auctions Joe Maddalena. „Dechberoucí výsledek odráží, jak důležité jsou filmy a filmové memorabilie pro naši kulturu a sběratele,“ doplnil.

S provizí aukční síně dosáhla celková cena střevíčků závratných 32,5 milionu dolarů, což je téměř jedenáctinásobek předaukčního odhadu, který podle aukční síně činil 3 miliony dolarů.

Magický příběh ukradených a znovunalezených střevíčků

Dochovaly se pouze čtyři páry střevíčků, které byly vyrobené pro film z roku 1939. Ty, které se nyní vydražily, patřily od roku 1970 soukromému sběrateli jménem Michael Shaw. Ten je zapůjčil Muzeu Judy Garlandové v jejím rodném městě Grand Rapids v Minnesotě, odkud ale záhadně zmizely v roce 2005, uvedla již dříve CNN.

Navzdory vypsané šestimístné odměně a zapojení FBI se je nakonec podařilo vypátrat až v roce 2018. Byly nalezené zakopané v krabici. Pachatel krádeže Terry Martin se přiznal, že je vzal, a uvedl, že je ukradl, protože věřil, že jsou pošité pravými rubíny. Nyní 76letý muž byl letos v lednu odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody.

V aukci se již dříve objevily i jiné páry, ale žádný se neprodal za takovou částku jako ty, které se prodaly v sobotu.

V roce 2000 se jeden pár rubínových střevíčků z filmu vydražil za 666 tisíc dolarů. O několik let později koupili Steven Spielberg a Leonardo DiCaprio jiný pár za 2 miliony dolarů a věnovali je Muzeu Akademie filmového umění v Los Angeles.

Sobotní dražby se zúčastnilo 25 zájemců. Ke konci zůstali pouze dva a střevčky byly prodány tomu, který se dražby zúčastnil po telefonu. Jeho totožnost odhalena nebyla.

Během sobotní aukce byly prodány i další předměty z kultovního filmu, včetně klobouku patřícího postavě zlé čarodějnice (více než 2 miliony dolarů), paravánových dveří (37 500 dolarů) z Dorotčina domu v Kansasu, smlouvy MGM podepsané autory písně „Over the Rainbow“ (23 125 dolarů) a paruka Judy Garlandové „Dorothy Gale“ (30 tisíc dolarů), kterou používala v prvním týdnu natáčení.

