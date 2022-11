Stanislav Šulc: Český internet válcuje podivný hit Hafo. Je chytřejší, než se zdá

Za posledních 48 hodin český internet nemá větší téma než písničku Hafo. Nenahrál ji nikdo ze známých interpretů, přesto má za dva dny více než 300 tisíc zhlédnutí. Navíc se virálně šíří nevěřitelnou rychlostí, a je velmi pravděpodobné, že i vám v následujících dnech někdo pošle odkaz na YouTube. A až 1. prosince se daná skladba objeví na streamovacích službách.

Influenceři ovládají veřejný prostor stále výrazněji. Ještě donedávna se však jejich aktivity omezovaly zejména na reklamu či obyčejná videa na YouTube či Instagramu a TikToku. Nyní se však internetové hvězdičky i u nás pouštějí do kreativního průmyslu. Dokazuje to nevídaný úspěch hitu Hafo, který měl premiéru teprve 27. listopadu a už nyní má více než 300 tisíc zhlédnutí.

Stojí za tím podivný videoklip odkazující na celou řadu fetišů, který je natolik podivný a extravagantní, že jej téměř každý, kdo jej zhlédne, pošle do všech možných skupin, kde komunikuje se svými přáteli. Samozřejmě s informací, že nic tak divného ještě neviděl. A počty klikanců rostou a rostou.

Je to jenom reklama

Za písní stojí zkušený tvůrce internetových hitů vystupující pod jménem Frank Wild. Tomu se již několik let daří monetizovat rostoucí kmen sledujících na populárních sociálních sítích (Instagram 11,5 tisíce, YouTube přes 30 tisíc). Ten své síly v předchozích písních spojil s dalšími influencerkami a u Hafo tomu není jinak – ženský vokál má na svědomí Anna Hamannová neboli Kafuu. Pro ni jde o hudební premiéru a nezastíraným cílem je snaha přilákat na její profily na sociálních sítích a zejména na komunitní síť Only Fans, kde tvůrci prodávají různý obsah, velmi často erotické povahy.

A aby reklamní povahy nebylo málo, celý klip končí přímým odkazem na jeden nejmenovaný útulek. Skutečný útulek.

Hypermoderní pop

Přes veškerou podivnost by nemělo zapadnout, že aktuální hit Franka Wilda zapadá do současných trendů takzvaného hyperpopu. Není se čemu divit. Wild má trendy v krvi a před lety hudbu produkoval a tvořil s dnes nejvýraznějšími jmény české rapové scény. S rapperem Nik Tendem byl od jeho úplných začátků, spolupracoval s ním na tracku Páv, později třeba i na songu Savana, kde se objevil i hlasově. Spolupracoval ale i s Robinem Zootem či zakladatelem Milion Plus Yzomandiasem, tehdy ještě vystupujícím pod jménem Logic.

Hafo tak odkazuje na tvorbu podivínů typu 100 Gecs, kteří patří k nejoriginálnějším tvůrcům posledních pěti let. Mnohé možná napadne spojitost s dalším „šíleným“ klipem Skibidi od ruské kapely Little Big. Není bez zajímavosti, že i z něj se stal virál a za dva týdny měl 28 milionů zhlédnutí. Za čtyři roky pak nasbíral téměř 650 milionů zhlédnutí.

Navíc se tu objevují vlivy 90. let, které se do současné hudby vracejí například v tvorbě Dannyho L. Harla.

To jen na okraj k podivnému klipu, který vám možná za pár hodin někdo pošle WhatsAppem. Odsoudit jej je opravdu snadné. Pochopit, jak sofistikovaně funguje, už je trochu složitější.