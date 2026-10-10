Skvělá adresa už nestačí. O prázdných stolech může rozhodnout Google a odfláknutý profil restaurace
Restaurace ve vedlejší ulici může přilákat více hostů než podnik na rušné třídě. O tom, kde lidé utratí za oběd nebo večeři, totiž stále častěji rozhodují mapy, recenze a fotografie v telefonu. Pro restauratéry se tak viditelnost na Googlu stává obchodní otázkou: chybějící menu či neaktuální otevírací doba mohou poslat zákazníka ke konkurenci ještě dřív, než dorazí ke dveřím.
Dobrá adresa bývala jednou z největších konkurenčních výhod restaurace. Dnes se ale o hosta bojuje i na displeji telefonu. Člověk, který v neznámé části města hledá oběd, nemusí obcházet výlohy a pročítat vystavené jídelní lístky. Zadá „oběd poblíž“ nebo „kam na steak“ a vybírá z několika prvních výsledků. Pro podnik jde o mimořádně cenný okamžik.
Potenciální zákazník už nehledá inspiraci, ale místo, kde v nejbližší době utratí peníze. Restaurace, kterou nenajde nebo jejíž prezentace ho nepřesvědčí, tak může ztratit i člověka stojícího pár desítek metrů od jejího vchodu.
Druhá provozovna je v mapách
Google a další mapové platformy převzaly část práce, kterou dříve odváděly webové stránky restaurací. Host na jednom místě najde hodnocení, snímky jídel, cenovou úroveň i cestu ke stolu.
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„Výsledek vyhledávání dnes tvoří samostatnou digitální prezentaci podniku. Zákazník na jednom místě vidí průměrné hodnocení, počet recenzí, fotografie, otevírací dobu, cenovou úroveň, obsazenost v jednotlivých časech i trasu. Často se proto rozhodne, aniž by vůbec navštívil web restaurace,“ říká Jan Dvořák z Počítačové školy GOPAS. Web podle něj neztrácí význam, o pozornost zákazníka se však dělí s dalšími platformami.
Profil v mapách proto funguje jako druhá provozovna. Potřebuje správné údaje, aktuální nabídku a snadnou cestu k rezervaci či objednávce. Denně jej přitom může navštívit násobně více lidí než samotnou restauraci.
Chybějící jídelní lístek, nesprávná otevírací doba nebo nepřesvědčivé fotografie představují obchodní ztrátu ještě před prvním kontaktem s obsluhou. Samotné zobrazení ve výsledcích nestačí. Rozhodující je, zda po něm následuje telefonát, rezervace, prohlédnutí menu nebo spuštění navigace.
Hvězdičky nejsou všechno
Při výběru restaurace nezáleží jen na průměrné známce. Hosté sledují i to, kolik lidí podnik hodnotilo, kdy recenze vznikly a co konkrétně popisují. „Profil s desítkami či stovkami zkušeností rozložených v čase poskytuje zákazníkovi přesvědčivější obraz než několik nadšených, ale starých komentářů,“ říká Martin Venglář, ředitel společnosti Nomce.
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Obecná pochvala navíc nemusí mít stejnou váhu jako praktická informace o čekání na jídlo, velikosti porcí, hlučnosti nebo přístupu obsluhy. Recenze tak doplňují údaje, které v oficiálním popisu restaurace často chybějí, a pomáhají rozhodnout, zda se podnik hodí pro rodinný oběd či setkání větší skupiny.
Podobně fungují fotografie. Profesionální snímky představují kuchyni a styl podniku, záběry od hostů ukazují každodenní realitu. Zákazník si z obou skládá představu, zda prostředí odpovídá cenám a zda restaurace splní jeho očekávání. Zvláštní význam to má pro zahraniční návštěvníky, kteří nemusejí znát česká jídla ani místní gastronomii.
„U nás tvoří zahraniční návštěvníci významnou část hostů a mnozí přicházejí právě podle map, recenzí a fotografií. Často si předem prohlédnou nejen jídlo, ale také interiér a velikost podniku,“ popisuje Marek Svoboda, majitel restaurace U Matěje Kotrby.
Přikrášlená prezentace se může vymstít
Lákavé fotografie mohou přivést hosta poprvé, o další návštěvě však rozhoduje zkušenost. Pokud na stole přistane jiné jídlo, než jaké sliboval snímek, nebo prostředí neodpovídá prezentaci, získaná pozornost se může obrátit proti restauraci.
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„Digitální prezentace přitom musí zůstat věrná realitě. Příliš stylizované fotografie sice mohou zvýšit počet prvních návštěv, ale pokud se liší od skutečně servírovaných pokrmů nebo prostředí, promítnou se nesplněná očekávání do horšího hodnocení,“ upozorňuje Svoboda.
Recenze přitom nejsou jen veřejným vysvědčením. Pro vedení restaurace mohou být zdrojem informací o slabých místech provozu. Opakované stížnosti na dlouhé čekání v určitou hodinu mohou upozornit na nedostatečně obsazenou směnu, připomínky k menu zase na nesrozumitelně popsanou nabídku.
„Z jednotlivé recenze není možné dělat dalekosáhlé závěry. Pokud se ale stejná připomínka opakuje od více hostů, je potřeba ověřit, zda nejde o systémovou chybu,“ říká Svoboda. Sledování opakujících se témat tak může odhalit problém, který vedení při každodenním fungování přehlíží.
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Obchodní význam má také způsob, jakým podnik na kritiku odpovídá. Reakci totiž nečte pouze nespokojený host, ale i lidé, kteří návštěvu teprve zvažují. „Věcná reakce může ukázat, že restaurace dokáže problém prověřit a napravit. Obranný či útočný tón naopak zvyšuje reputační škodu, protože vypovídá o stylu komunikace celého podniku,“ dodává Svoboda.
Dosah účet nezaplatí
Správa profilu proto nekončí jeho založením. Vedle aktualizace kontaktů, otevírací doby, menu a fotografií potřebuje restaurace sledovat, co návštěvníci profilu skutečně dělají. Počet zobrazení vypovídá o viditelnosti, žádosti o navigaci, telefonáty nebo přechody do rezervačního systému už naznačují konkrétní zájem.
Ani ty však samy o sobě nejsou totéž co obsazené stoly. „Restaurace by proto měla porovnávat vývoj zobrazení profilu s rezervacemi, návštěvností webu a vytížeností provozu. Teprve potom zjistí, které aktivity přivádějí hosty a které vytvářejí pouze dosah,“ uzavírá Venglář.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.