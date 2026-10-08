Z jateční burzy luxusní gastro za 250 milionů. Praha dokončila rekonstrukci v Holešovické tržnici
Historická jateční burza v Holešovické tržnici má po čtyřleté rekonstrukci nový život. Praha do obnovy památkově chráněné budovy investovala 250 milionů korun a do konce roku se v ní otevře velká restaurace zaměřená na grilované a uzené maso. Projekt se proti původním plánům protáhl i prodražil.
Praha dokončila rekonstrukci historické budovy jateční burzy v areálu Holešovické tržnice. Novorenesanční objekt z roku 1895, který byl před opravou dlouhodobě uzavřen kvůli špatnému technickému stavu, se po čtyřech letech vrací do provozu. Rekonstrukce vyšla na 250 milionů korun včetně DPH, přestože původní rozpočet činil zhruba 200 milionů korun. Do konce roku se má v budově otevřít restaurace společnosti Zátiší group zaměřená na grilované a uzené maso, která nabídne včetně venkovní zahrady kapacitu přibližně 500 hostů.
Obnova památkově chráněného objektu byla výrazně náročnější, než se původně očekávalo. Stavebníci odstranili novodobé vestavby a příčky, vyměnili rozvody i podlahy a restaurátoři obnovili původní výzdobu. Památkáři přitom trvali na používání původních technologií. „Například u zlacení bylo zlaceno plátkovým zlatem, není to jen zlatá barva,“ uvedl Tomáš Jílek, ředitel městské firmy Technologie hlavního města Prahy, která na stavbu dohlížela. Řešily se také materiály kolem schodišť do salonků nebo možnost použití náhrad dřeva.
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Rekonstrukci prodloužila vlhkost i nový koncept restaurace
Práce začaly v roce 2022 a původně měly být dokončeny v létě 2025. Stavbu ale zkomplikovala vlhkost v suterénu, který bylo nutné vysušit a odvlhčit. Podle Jílka se do budovy dostává voda mimo jiné proto, že dnešní chodníky mezi halami jsou asi o půl metru výše než v době vzniku burzy. Praha proto plánuje také úpravy venkovního prostoru, které by měly situaci dále zlepšit.
Do průběhu rekonstrukce se promítly také požadavky budoucího nájemce. Magistrát ho vybral už během stavebních prací a výsledná podoba interiéru se následně přizpůsobovala jeho gastronomickému konceptu. „Uprostřed místnosti bude například bar, s čímž se původně nepočítalo,“ uvedl pražský radní Adam Zábranský. Objekt zatím není zkolaudován, protože nájemce nyní instaluje gastronomické technologie a ke kolaudaci na restauraci může dojít až po jejich dokončení.
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Oheň, maso, kouř a pivo
Nová restaurace využije velký centrální sál s bočními prostory oddělenými sloupy. V jedné části vznikne kuchyně s pekárnou a grily, ve druhé budou stoly pro hosty. Dominantou hlavního sálu se stane centrální bar se dvěma pivními tanky. „Restaurace bude založena na ohni, mase, kouři a pivu. Budeme mít svou udírnu, otevřený gril s ohněm a velikou stařírnu masa,“ popsal provozní manažer restaurace Vojtěch Demeter. Včetně venkovní zahrady má podnik pojmout kolem 500 lidí, přičemž venkovní část bude větší než samotné vnitřní posezení.
Rekonstrukce burzy zapadá do širší obnovy Holešovické tržnice, jejíž správu v roce 2022 převzala městská firma Výstaviště Praha. Město do areálu každoročně investuje desítky milionů korun a letos připravuje kompletní rekonstrukci hal 2, 24, 26 a 35. Jen přípravné práce mají stát přibližně 56 milionů korun. Chystá se také kompletní obnova inženýrských sítí v celém areálu.
Holešovická tržnice vznikla v letech 1893 až 1895 podle návrhu architekta Josefa Srdínka jako Ústřední jatka královského města Prahy. Svému původnímu účelu sloužila do roku 1983, kdy byla přeměněna na tržnici, a od roku 1993 je celý areál chráněn jako kulturní památka. Jen v loňském roce do něj podle údajů města zamířilo 2,99 milionu lidí, přičemž 1,73 milionu návštěv trvalo alespoň 20 minut.
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