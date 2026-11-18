Berete stravenky? Bez nich by skoro polovina mladších hostů chodila do restaurací méně často
Stravenka promlouvá i do toho, kam zaměstnanci vyrazí na oběd. Možnost zaplatit s ní zvažuje při výběru restaurace 54 procent dotázaných ve věku 19 až 44 let. A kdyby stravenka měla dvojnásobnou hodnotu? Sedm z deseti by si podle průzkumu Barometr FOOD 2026 vybíralo kvalitnější a pestřejší jídla.
Pokud by stravenky přestali dostávat, 46 procent dotázaných ve věku 19 až 44 let by návštěvy restaurací omezilo. Z odpovědí provozovatelů je vidět, co pro ně tito hosté znamenají. V mezinárodní části průzkumu spojilo 55 procent oslovených restauratérů přijímání stravenek s častějšími návštěvami jejich držitelů a 60 procent s vyšším obratem.
Co by na talíři změnila dvojnásobná stravenka?
Tři čtvrtiny mladších respondentů uvedly, že jim stravenky zvyšují rozpočet na jídlo. Kdyby se jejich hodnota zdvojnásobila, 62 procentům dotázaných v této věkové skupině by podle jejich odhadu stačily na oběd každý pracovní den. Ještě větší část, 72 procent, by si vybírala kvalitnější a pestřejší jídla. Mezi všemi účastníky české části průzkumu by takovou změnu na talíři očekávalo 68 procent.
Na cenu zdravějšího jídla častěji narážejí mladší
Mladší dotázaní častěji sledují nutriční hodnotu jídel, zároveň je však při výběru víc omezuje cena. Ve skupině od 19 do 44 let uvedlo 44,5 procenta respondentů, že jim cena zdravějších jídel komplikuje snahu jíst lépe. Mezi dotázanými ve věku 45 až 65 let stejnou překážku zmínilo 31,6 procenta. „Zaměstnavatelé by proto měli pravidelně sledovat, jakou část skutečné ceny oběda jejich příspěvek pokryje,“ říká Aneta Martišková, ředitelka vnějších vztahů společnosti Edenred, která průzkum koordinuje.
Oběd v Česku už v průměru stojí přes 200 korun. V září za něj lidé zaplatili 202,90 koruny, meziročně o 5,60 koruny více a téměř o polovinu více než před šesti lety. Nejdražší zůstává Praha, kde průměrná cena oběda vystoupala na 229,70 koruny, hranici 200 korun už ale překročilo sedm ze třinácti sledovaných krajských měst.
Oběd za dvě stovky? V Česku už běžná věc
Money
Oběd v Česku už v průměru stojí přes 200 korun. V září za něj lidé zaplatili 202,90 koruny, meziročně o 5,60 koruny více a téměř o polovinu více než před šesti lety. Nejdražší zůstává Praha, kde průměrná cena oběda vystoupala na 229,70 koruny, hranici 200 korun už ale překročilo sedm ze třinácti sledovaných krajských měst.
Do české části Barometru FOOD 2026 se zapojilo 3 280 respondentů. Výsledky zachycují zkušenosti účastníků a nelze je zobecnit na celou českou populaci. Celkem v průzkumu odpovídalo 55 468 zaměstnanců ve 21 zemích a 1 035 provozovatelů restaurací v 18 zemích.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.