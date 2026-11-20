Praha bere všechny čtyři nové michelinské hvězdy. Na dvě se dál jezdí na Berounsko
V devátém patře nad Pařížskou, mezi vinicemi i u pultu s výhledem přímo pod ruce kuchařů. První michelinskou hvězdu získaly Zlatá Praha, Salabka, Taro a Reason. Papilio ve Vysokém Újezdu obhájilo dvě hvězdy a přibyly i tipy pro hosty, kteří si hlídají účet. Výborné jídlo za rozumnou cenu letos Michelin našel ve 27 českých podnicích.
Ještě loni mělo v Česku jednu michelinskou hvězdu osm restaurací, letos už jich je dvanáct. Všechny čtyři přírůstky má podle ČTK Praha. Pro dva z nově oceněných podniků je hvězda posunem z doporučovaného podniku mezi hvězdné. Salabku i Taro inspektoři zařadili už do loňského průvodce.
Od stolu nad Pařížskou k vietnamské kuchyni na Národní
Ve Zlaté Praze hosté večeří v devátém patře hotelu Fairmont Golden Prague s výhledem na Pařížskou ulici a historické centrum. Kuchyni vede Maroš Jambor, který staví menu na sezonních surovinách a českých chutích. Jen kousek odtud, na Národní třídě, vedou bratři Khanh a Giang Ta restauraci Taro. Jejich pojetí vietnamské kuchyně mohou hosté sledovat zblízka. Sedí u pultu ve tvaru písmene U, který ze tří stran obklopuje otevřenou kuchyni.
Elton John, Johnny Cash, Ivana Trump nebo členové Depeche Mode. Legendární pražský hotel InterContinental hostil světové celebrity, politiky i významné osobnosti své doby. Za jeho zdmi se však odehrával ještě jiný příběh. Příběh luxusu, západního světa za železnou oponou, socialistických privilegií i všudypřítomného dohledu. Více než půlstoletí historie jedné z nejvýraznějších pražských staveb nyní ožívá v knize Příběhy exkluzivity.
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Elton John, Johnny Cash, Ivana Trump nebo členové Depeche Mode. Legendární pražský hotel InterContinental hostil světové celebrity, politiky i významné osobnosti své doby. Za jeho zdmi se však odehrával ještě jiný příběh. Příběh luxusu, západního světa za železnou oponou, socialistických privilegií i všudypřítomného dohledu. Více než půlstoletí historie jedné z nejvýraznějších pražských staveb nyní ožívá v knize Příběhy exkluzivity.
Za další z nových hvězd se jezdí na vinici na okraji Prahy, kde tradice pěstování révy sahá až do 13. století. V Salabce připravuje šéfkuchař Petr Kunc degustační menu také ve vegetariánské verzi. Čtveřici pražských podniků uzavírá Reason v ulici Na Florenci. Za jeho kuchyní stojí šéfkuchař Jan Horák.
Dvě hvězdy v bývalých zámeckých stájích
Papilio ve Vysokém Újezdu na Berounsku získalo dvě hvězdy loni, kdy Michelin poprvé rozšířil výběr z Prahy na celé Česko. Letos je podle ČTK obhájilo. Restaurace sídlí v bývalých zámeckých stájích, kde pod klenutým stropem pracuje v otevřené kuchyni tým šéfkuchaře Jana Knedly. Při loňském ocenění inspektoři popsali jeho degustační menu, které mělo až deset chodů.
Nemá rád dýni ani kukuřici a obyčejné kuřecí prso by dobrovolně nevařil. Zato nastrouhané sobí srdce nebo podivuhodnou hlízu čistec bahenní považuje za gastronomický poklad. Radek Kašpárek je v kuchařině přes dvacet let a po právu patří k nejvýraznějším osobnostem české gastro scény. Má michelinskou hvězdu a vede legendární restauraci Field i úspěšný podnik 420 na Staroměstském náměstí. S podobnou pozorností, jakou budí jeho kuchyně, se pravidelně setkává i jeho soukromí. Jen pár dní po našem setkání tomu nebylo jinak. My jsme se ale rozhodli vydat jiným směrem.
Radek Kašpárek: Byl jsem neřízená střela s obřím egem a na hraně vyhoření. Dnes jsem jiný člověk
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Nemá rád dýni ani kukuřici a obyčejné kuřecí prso by dobrovolně nevařil. Zato nastrouhané sobí srdce nebo podivuhodnou hlízu čistec bahenní považuje za gastronomický poklad. Radek Kašpárek je v kuchařině přes dvacet let a po právu patří k nejvýraznějším osobnostem české gastro scény. Má michelinskou hvězdu a vede legendární restauraci Field i úspěšný podnik 420 na Staroměstském náměstí. S podobnou pozorností, jakou budí jeho kuchyně, se pravidelně setkává i jeho soukromí. Jen pár dní po našem setkání tomu nebylo jinak. My jsme se ale rozhodli vydat jiným směrem.
Jednu hvězdu si udržely také ESSENS v Hlohovci na Břeclavsku, olomoucké Entrée, zlínská La Villa nebo pražský Field. Každá z moravských adres přitom nabízí jiný důvod k návštěvě. V Hlohovci inspektoři vyzdvihli práci s místními sezonními surovinami, v olomouckém hotelu Theatre mohou hosté sledovat přípravu jídel přímo ze sálu. Zlínská La Villa zase propojuje klasickou francouzskou kuchyni s místními vlivy.
Kam na dobré jídlo za rozumnou cenu? Přibylo devět adres
Největší nárůst letos zaznamenala kategorie Bib Gourmand, kterou Michelin doporučuje hostům hledajícím výborné jídlo za přiměřenou cenu. Zatímco loni takto vybral 18 českých restaurací, letos jich je podle ČTK už 27. O polovinu tak přibylo podniků v této kategorii i restaurací s jednou hvězdou. Celý český průvodce se meziročně rozrostl ze 79 na 109 adres.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.