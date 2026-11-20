Ústřice k brunchi, jeseter na Štědrý večer. Jak chutnají Vánoce v pražském The Monkey Baru
Pražský The Monkey Bar nabídne na Štědrý den hned dvě příležitosti zasednout ke svátečnímu stolu. V poledne bude na výběr krocan s kaštanovou nádivkou i pražská šunka, večer dostanou hosté na výběr mezi hovězím Wellington a jeseterem s kaviárem. Brunch vyjde na 1 600 korun, pětichodová večeře na 3 500 korun za osobu.
The Monkey Bar sídlí v přízemí pětihvězdičkového hotelu Falkensteiner nedaleko Václavského náměstí. Tropická zeleň tu patří k interiéru po celý rok a také na terasu se dá zajít na koktejl i v prosinci. Na samotné svátky bar připravil tři dny brunche s živou hudbou, na Štědrý večer pak dvě degustační menu.
Krocan s kaštany i pražská šunka
Od 24. do 26. prosince se brunch podává vždy od 11.30 do 15 hodin. Přímo před hosty budou kuchaři servírovat pečeného krocana s kaštanovou nádivkou, pomalu pečené hovězí hrudí nebo pražskou šunku s medem a hořčicí. Nabídku doplní čerstvé ústřice, uzený losos, lanýžové arancini a dýňový salát s hruškou a gorgonzolou.
Po zkušenostech ze zahraničních michelinských restaurací zakotvil Jakub Vyškovský v The Monkey Baru v Praze. Z vyhlášených podniků si přinesl hlavně pečlivost. „Nejvíc jsem pronikl do francouzské kuchyně, začalo to v Londýně u Robuchona. Vařím tak i tady v The Monkey Baru ve Falkensteineru. Francouzská kuchyně je velmi blízká té naší, české,“ říká Vyškovský.
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Po zkušenostech ze zahraničních michelinských restaurací zakotvil Jakub Vyškovský v The Monkey Baru v Praze. Z vyhlášených podniků si přinesl hlavně pečlivost. „Nejvíc jsem pronikl do francouzské kuchyně, začalo to v Londýně u Robuchona. Vařím tak i tady v The Monkey Baru ve Falkensteineru. Francouzská kuchyně je velmi blízká té naší, české,“ říká Vyškovský.
Ze sladkého bude na výběr francouzský toast s fíkovým džemem, čerstvé vafle nebo čokoládové vánoční poleno bûche de Noël. Brunch stojí 1 600 korun za osobu. Nápojový balíček vyjde na dalších 900 korun, za neomezené šampaňské Mumm Cordon Rouge si hosté připlatí 1 500 korun.
Na Štědrý večer Wellington nebo jeseter
Štědrovečerní večeře začne 24. prosince v 18 hodin aperitivem. Obě menu mají pět chodů. V masové variantě se objeví foie gras s hruškovým čatní, křupavé cannelloni s kuřecí náplní a hříbky i hovězí Wellington. Kdo dá přednost rybám a mořským plodům, ochutná ústřice, krémovou humří polévku a filet z jesetera s kaviárem a šampaňskou omáčkou. Večeře s živou hudbou stojí 3 500 korun za osobu včetně aperitivu, párování chodů s víny a koktejlem vyjde na dalších 1 100 korun.
Silvestr za 7 500 korun
Silvestrovský večer Velvet & Gold začne 31. prosince v 19 hodin. Součástí bufetu budou sushi, ústřice se šampaňským sabayonem, krevetové tacos i hovězí tatarák s kaviárem. Z teplých jídel kuchaři připraví například pečenou hovězí picanhu s lanýžovým pyré.
Na začátku večera zahraje kapela, později ji vystřídá DJ. Silvestrovský balíček stojí 7 500 korun za osobu a zahrnuje jídlo, hudební program a neomezené nápoje do půlnoci. Oslava potrvá do tří hodin ráno.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.