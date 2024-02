Mobilní telefon jako náramek. Motorola představila ohebný koncept

Mobilní telefon obepínající zápěstí. I to je možná cesta, kterou se budou tato zařízení v budoucnu ubírat. Jeden takový koncept představila společnost Motorola na veletrhu Mobile World Congress v Barceloně.

Reklama

Motorola, kterou vlastní čínský technologický gigant Lenovo, se na veletrhu chtěla dle webu CNBC především blýsknout svým pokrokem v oblasti displejů. Firma uvedla, že předvedený telefon je „kontextově uvědomělý“, takže se přizpůsobuje v závislosti na tom, jak byl ohnut. Změní se tedy například zobrazení informací. Když je telefon položen naplocho, lze jeho 6,9palcový displej používat stejně jako standardní telefon.

VIDEO: Prohlédněte si koncepční telefon od Motoroly

Mechanismus, který umožňuje ohýbání telefonu, je podobný tomu, jak funguje lidská páteř, popsala přímo na veletrhu firma Motorola. Dle CNBC společnost staví představený koncept na některých vylepšeních, kterých dosáhla u jiných svých telefonů se skládacím displejem, například u ikonického mobilu Razr.

Motorola chce výš

Samotná společnost a její mateřská firma Lenovo chtějí, aby se Motorola do tří let stala trojkou na světovém trhu, kterému nyní vévodí firmy Samsung a Apple. Výkonný viceprezident Lenova Matthew Zielinski už dříve uvedl, že firma změnila směr podnikání Motoroly a dala značce vyšší prioritu, což se nyní vyplácí. „Vsadil bych se o výplatu, že do tří let budeme třetí na světě,“ řekl Zielinski.

Nvidia jede. Zisk výrobce čipů vzrostl o 769 procent Zprávy z firem Americkému výrobci čipů Nvidia prudce vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí čistý zisk na 12,3 miliardy dolarů (287,3 miliardy korun) z 1,4 miliardy dolarů ve stejném období předchozího roku. Hlavním pohonem růstu byl zájem o čipy pro umělou inteligenci (AI). Tržby stouply o 265 procent na 22,1 miliardy dolarů. ČTK Přečíst článek

Největšími hráči v odvětví smartphonů jsou teď Apple a Samsung, dohromady mají na trhu asi 40procentní podíl. Motorola a Lenovo měly podle společnosti Counterpoint Research ve třetím čtvrtletí na trhu společně podíl kolem čtyř procent, což z nich dělá osmého největšího hráče. Na některých trzích se jim však daří lépe, například v USA byla Motorola třetím největším prodejcem chytrých telefonů podle podílu na trhu. V Latinské Americe je dokonce druhým největším hráčem. Původně byla Motorola americká značka.

Zielinski dodal, že firma bude cíleně zvyšovat podíl na trzích geograficky. Motorola se podle něj snaží o stabilní růst na trzích, na kterých působí, dokud tam nedosáhne desetiprocentního podílu. To zvýší její podíl na trhu i celosvětově.

Za jednu z hlavních strategických zemí pro Lenovo označil Zielinski Indii. Dodal, že v případě potřeby je firma připravena zvýšit výrobu ve své indické továrně ve městě Puduččéri.