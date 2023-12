Přelom na scéně rychlého občerstvení. McDonald's otvírá odpolední kavárny s novou značkou

Tradiční americký řetězec rychlého občerstvení vidí peníze, co leží ladem - v segmentu odpoledních kaváren. Jde prodávat svačiny s novým brandem CosMc's. Zatím ho testuje v USA

McDonald's otevře tento týden v Illinois první pobočku své nové značky CosMc's. Do konce roku 2024 plánuje gigant rychlého občerstvení zkušebně otevřít 10 provozoven CosMc's, devět jich bude v Texasu. McDonald's pak podle CNBC bude rok analyzovat data, aby se rozhodl, zda tento řetězec malého formátu rozšíří i dál.

Název nové značky pochází od CosMc, maskota McDonaldlandu, který se objevoval v reklamách na přelomu 80. a 90. let. CosMc je mimozemšťan z vesmíru, který touží po jídle od McDonald's. Společnost se více přiklonila k marketingu svých maskotů poté, co na začátku tohoto roku zaznamenala úspěch s narozeninovým jídlem Grimace.

logo nového řetězce McDonald's Bobbylonardo via Wikimedia Commons

S nabídkou, která zahrnuje staré oblíbené pokrmy, jako jsou vaječné McMuffiny a M&M McFlurries, a nové položky, jako jsou Churro Frappes a preclíkové kousky, se společnost McDonald's snaží CosMc's prezentovat jako rychlý a pohodlný způsob, jak si vyzvednout svačinu nebo kávu. Takhle vypadá její nové menu.

"Když jsou tři odpoledne a potřebujete povzbudit, zajděte si do CosMc's," říká promotér ve videu, které firma tento týden promítala investorům.

Společnost McDonald's si konkrétně stanovila za cíl vytvořit "svačinovou" značku - chce prodávat sortiment jako nápoje a kávu oblíbenou v odpoledním segmentu.

"Jedná se o kategorii v hodnotě 100 miliard dolarů, která roste rychleji než zbytek segmentu neformálního stravování a má vynikající marže," řekl investorům generální ředitel společnosti McDonald's Chris Kempczinski.

Restaurace CosMc's budou mít menší rozlohu než typické provozovny McDonald's, ale nové provozovny testují řadu uspořádání, včetně několika jízdních pruhů. Zákazníci, kteří používají kreditní karty, budou moci platit také u mluvicího drive-thru, což urychlí dobu obsluhy.

McDonald's oznámila nový koncept v rámci dne pro investory. Vedení společnosti představilo také dlouhodobé cíle v oblasti rozvoje nových restaurací, plány na nábor 100 milionů nových členů věrnostního programu a strategické partnerství se společností Google.

„Velký příběh není o CosMc's jako takovém. Velké je to, co to vypovídá o potenicálu společnosti McDonald's. Když vzpomenu, že před více než rokem to byl jen nápad a tento týden otevíráme první zkušební provozovnu,“řekl Kempczinski s tím, že příběh nového konceptu zatím není zásadní, má ale potenciál. Pokud se test osvědčí, CosMc's by se mohl otevřít po celém světě. „Nestálo by nám za to vyvíjet nápad, který by fungoval jen na jednom trhu,“ řekl Kempczinski, když vysvětloval, proč McDonald's vytvořil tuto značku.

Ovšem minulé snahy společnosti McDonald's o expanzi mimo její hlavní obor podnikání nebyly úspěšné. Koncem devadesátých let koupila pizzerie Donatos Pizza a Boston Market a podíl v začínajícím podniku Chipotle Mexican Grill. O necelých deset let později se všech tří společností fima zbavila, protože kazily byznys původního McDonald's.

