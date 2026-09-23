České hotely plní pokoje, cenami zaostávají. Praha stojí polovinu toho co Curych
České hotely patří obsazeností k evropské špičce, za pokoje si ale účtují výrazně méně než řada zahraničních konkurentů. V Praze vyšla hotelová noc v srpnu v průměru na 113 eur, zhruba stejně jako ve Vídni. V Římě byla téměř dvojnásobně drahá. Podle hoteliéra Jaroslava Svobody by Česko nemělo soupeřit o turisty především nízkou cenou.
Český hotelový trh roste, vysokou obsazenost však provázejí ceny, které zůstávají hluboko pod úrovní některých evropských destinací. Ukazují to data společnosti STR. Průměrná srpnová cena pokoje v Praze dosáhla 113 eur, tedy přibližně 2750 korun. Ve Vídni hosté platili prakticky stejně, v Budapešti o něco více. V Římě, Curychu či Aténách však museli sáhnout do peněženky podstatně hlouběji.
Rozdíl v cenách přitom neznamená, že by českým hotelům chyběli hosté. Za leden až červenec dosáhla jejich průměrná obsazenost 72,8 procenta. Ve srovnání s Maďarskem, Rakouskem, Německem, Francií a Polskem šlo o nejvyšší hodnotu.
Praha dražší než Berlín, levnější než Budapešť
Za pražský hotelový pokoj zaplatili hosté v srpnu v průměru více než v Berlíně, kde cena činila 97 eur. Vídeň se se 114 eury držela těsně nad českou metropolí a Budapešť dosáhla 121 eur.
Zahraniční návštěvníci během letošních prázdnin zaplatili přes terminály Global Payments v Česku téměř 8,5 miliardy korun. To je o 14 procent více než před rokem. Největší část útrat připadla na Němce, výrazně však rostly také platby turistů z Turecka. Irové zase vynikli výší jednotlivých nákupů.
Turisté nechali v Česku 8,5 miliardy. Jedna země utrácela výrazně víc než ostatní
Money
Zahraniční návštěvníci během letošních prázdnin zaplatili přes terminály Global Payments v Česku téměř 8,5 miliardy korun. To je o 14 procent více než před rokem. Největší část útrat připadla na Němce, výrazně však rostly také platby turistů z Turecka. Irové zase vynikli výší jednotlivých nákupů.
Výrazný cenový odstup začíná u dalších turistických center. V Římě stál pokoj v průměru 207 eur, v Curychu 232 eur a v Aténách dokonce 301 eur. Pražská cena tak nedosahovala ani poloviny curyšské.
Právě vysoké ceny v jižních přímořských destinacích podle předloženého přehledu zvyšují evropský průměr. Nejvyšší srpnová obsazenost se však netýkala pouze jihu: hotely v pobaltských zemích se blížily k 90 procentům.
Plné pokoje nejsou všechno
Na rozdíl mezi obsazeností a cenami upozorňuje také Jaroslav Svoboda, majitel hotelové sítě Czech Inn Hotels, která podle svých údajů v roce 2025 ubytovala více než dva miliony hostů.
Hosté vybraných hotelů OREA už nemusí při každém návratu na pokoj hledat plastovou kartu. Největší česká hotelová značka začala zavádět digitální klíče, které lze uložit přímo do telefonu nebo chytrých hodinek. Novinka funguje i bez připojení k internetu a do konce roku se má rozšířit do dalších pražských a šumavských hotelů.
Klíče od hotelového pokoje míří do mobilu. OREA je nabídne v telefonech i hodinkách
Zprávy z firem
Hosté vybraných hotelů OREA už nemusí při každém návratu na pokoj hledat plastovou kartu. Největší česká hotelová značka začala zavádět digitální klíče, které lze uložit přímo do telefonu nebo chytrých hodinek. Novinka funguje i bez připojení k internetu a do konce roku se má rozšířit do dalších pražských a šumavských hotelů.
„Česká republika patří obsazeností k evropské špičce, zároveň jsme ale cenou pokoje mezi nejlevnějšími v Evropě. Cenově nás už předstihlo i Slovensko a přibližuje se nám Bulharsko. To podle mě není dlouhodobě ideální kombinace. Neměli bychom soutěžit o to, kdo přiveze nejvíce turistů za nejnižší cenu,“ říká Svoboda.
Rozdíly mezi jednotlivými trhy ukazuje také výnos na dostupný pokoj, označovaný jako RevPAR. Ten zohledňuje cenu i obsazenost, a lépe tak vystihuje, kolik hotely ze své pokojové kapacity získávají.
V Česku dosáhl tento ukazatel za leden až červenec 82,22 eura a meziročně vzrostl o 7,2 procenta. Rakousko ovšem při nižší obsazenosti vykázalo 94,10 eura a Francie 120,66 eura. Pod českou úrovní zůstaly Německo se 74,44 eura a Polsko s 66,22 eura.
Česko roste, v srpnu ale výrazněji ožila Francie
Za prvních sedm měsíců roku patřilo Česko ve sledované skupině k trhům s nejrychlejším růstem výnosu na dostupný pokoj. Francie si připsala 7,3 procenta, Polsko 6,4 procenta. Rakousko a Německo rostly mírněji, zatímco Maďarsko zaznamenalo pokles o 0,8 procenta.
Srpnová data přinesla oživení velkých evropských trhů. Francie vykázala meziroční růst o 13 procent, kladný výsledek zaznamenaly také Německo, Anglie, Itálie, Španělsko a Rakousko. Český trh si podle přehledu polepšil o 6,1 procenta. Pokračoval tak v růstu, vedle evropských konkurentů ale tentokrát výrazně nevyčníval.
Vrchol sezony se přesouvá k prosinci
Letní prázdniny už pro české hotely nejsou jednoznačným vrcholem roku. Podle komentáře k datům jejich někdejší roli převzal nejprve květen a v poslední době především prosinec.
Červenec a srpen mají navíc odlišnou skladbu hostů. Kongresová a firemní turistika výrazně ustupuje, více cestují rodiny a část návštěvníků Českem pouze projíždí. Výhodu proto mají hotely, které dokážou nabídnout vícelůžkové pokoje nebo flexibilně přizpůsobit ubytování větším skupinám.
Prázdniny zároveň přibližují výsledky mimopražských regionů k metropoli. Letošní letní sezonu podle přehledu částečně ovlivnila také extrémní vedra.
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