Od traktoru po obrněný vůz. Pamatujete si všechny modely brněnského Zetoru?

Brněnskému Zetoru se v posledních měsících nedaří. Vloni upadl do ohromné ztráty přesahující 100 milionů korun. A to navzdory tomu, že česká pole brázdí doslova tisíce strojů z legendární fabriky. Pamatujete si všechny modely? Podívejte se na ně a zavzpomínejte, čím jste se vždycky tak trochu chtěli projet.

Pamatujete si nejslavnější modely brněnské legendy Zetor? Tady jsou všechny na jednom místě

A pro nedočkavce vybíráme ty nejznámější. A hned začínáme legendou, která dodnes brázdí nejedno pole: ZETOR 7245.

Zetor 7245 Ria/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Tady něco novějšího. Není to krása?

ZETOR CRYSTAL. Traktor roku 2020 v České republice JJ7777/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

A zde něco netradičního z portfolia brněnské firmy.

Obrněné taktické vozidlo Zetor Gerlach ČTK

