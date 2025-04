OBRAZEM: Ještěd bude mít nový tahák. „UFO“ od Anny Marešové

Severočeský Liberec se může začít těšit na budoucí lanovou dráhu, která povede k ikonickému hotelu na Ještědu. Technické řešení počítá s jednou velkou kabinou na dvou lanech. Její podobu navrhlo studio Anna Marešová designers, které stojí i za novou podobou lanovky na pražský Petřín.

První návrhy, jak by mohla budoucí lanovka vypadat, designérka Anna Marešová představila vedení radnice v Liberci a veřejnosti začátkem loňského prosince. Nakonec zvítězila varianta s organickou vlnitou linií podlahy a střechy. Finální návrh budoucí lanovky odkazuje na nadčasovost hotelu a vysílače Ještěd. Design a celková podoba kabiny může podle autorky Anny Marešové evokovat přistávající UFO.

Podle předběžné ekonomické analýzy z roku 2024 si vybudování lanovky vyžádá 360 až 440 milionů korun. Autoři studie předpokládají, že v prvních letech po zprovoznění by měla lanovka přepravit až půl milionu cestujících ročně. Původní kabinová lanovka dokázala před tragickou nehodou přepravit ročně zhruba čtvrt milionu lidí.

FOTOGALERIE: Podívejte se na finální návrh nové lanové dráhy

„Naše lanovka je minimalistická, praktická a technologicky vyspělá. Do ní jsme navrhli i malý průhled v podlaze, a právě díky němu nás napadl jemný, hravý detail se světlem, který odkazuje na české sci-fi z 60. a 70. let. Upřímně se těším, až se návrh začne proměňovat ve skutečnost a my u toho budeme moct být,“ říká designérka Anna Marešová.

Nová lanovka již za několik let

Nad ještědskou strání se tak zhruba za pět let bude vznášet jedna velkokapacitní kabina s maximálním zatížením do sto lidí zavěšená na dvou lanech, takzvaná tramvaj. Vzhledem k výjimečnosti Hubáčkovy stavby na vrcholku hory je podle náměstka primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiřího Janďourka unikátní design budoucí lanovky zcela na místě.

„Jednoduchost, elegance, nadčasovost a pochopitelně praktičnost, které autorka ve spolupráci s námi dokázala do finální podoby dostat, považuji za unikátní. Díky zvolené technologii i typu lanovky se povedlo otevřít pohled na objekt legendárního Ještědu, což je další bonus. Jsem přesvědčený, že až ji lidé uvidí, a hlavně se s ní svezou, tak se do ní zamilují a začnou ji stejně jako Ještěd vnímat jako plnohodnotný symbol našeho města,“ říká náměstek primátora Jiří Janďourek.

Rada města zároveň minulý týden schválila návrh Kanceláře architektury města (KAM) na změnu formátu soutěže na budoucího dodavatele nové stavby. Původně chtěla jít cestou design and build (vyprojektuj a postav). Aktuálně ale prosazuje klasický typ veřejné soutěže, kdy se nejprve dává výběr na projektanta, který zpracuje dokumentaci. Zároveň vznikne časový prostor pro další jednání o možných spoluinvestorech a partnerech stavby.

„Práce designérky Anny Marešové a jejího týmu je téměř u konce. Výsledek považuji na fantastický a jsem z něj nadšený. Věřím, že „naživo“ lanovka bude ještě atraktivnější než na vizuálech. A že si ji oblíbí jak místní, tak turisté,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Studio Anna Marešová designers založila designérka Anna Marešová v roce 2012. Spolupracuje s designéry Tomášem Chludilem, Jakubem Žanonym, Jiřím Beranem a dalšími.

