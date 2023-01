William na mě zaútočil, tvrdí princ Harry v knize

Napětí v britské královské rodině stoupá. Po kontroverzích v dokumentu Harry a Meghan chystá princ Harry (38) knihu pamětí nazvanou Náhradník (v originále Spare), ve které popisuje, jak ho starší bratr fyzicky napadl.

„Chytil mě za límec, roztrhl řetízek a srazil mě na podlahu. Přistál jsem na misce pro psa, která se pode mnou rozpadla a její kusy se do mě zařezávaly. Chvíli jsem tam ležel, otřesený, pak jsem se postavil na nohy a řekl mu, ať jde pryč,“ popsal princ Harry.

Se svým starším bratrem a následníkem trůnu Williamem se pohádal kvůli své manželce Meghan, napsal list The Guardian. Kniha nazvaná Spare (Náhradník) má vyjít příští týden. Podle serveru Page Six princ Harry v pamětech píše rovněž o tom, že vinu za jeden z jeho největších skandálů, kdy si na večírek oblékl nacistickou uniformu, nesou zčásti William a jeho nyní již manželka Kate. Řekli mu prý totiž, ať si oblek vezme.

Konfrontace s bratrem se podle Harryho odehrála v roce 2019 v jeho londýnském domě. William údajně tehdy o Meghan řekl, že je to s ní „obtížné“, že je „drzá“ a „neomalená“. Mladší bratr mu na to odvětil, že jen „papouškuje to, co o jeho americké manželce říkají média“.

Kensingtonský i Buckinghamský palác uvedly, že se nebudou vyjadřovat. Zdá se, že paláce - které představují prince Williama a krále - přijaly strategii, že jakákoli kontroverzní tvrzení rychleji vyprchají bez odezvy.

Jak k úryvku z knihy poznamenal britský list, jde o jednu ze scén, která nejspíš vyvolá v britské královské rodině velký rozruch. Obsah pamětí je sice přísně utajován, žádný člen královské rodiny do knihy nemohl nahlédnout, nicméně The Guardian získal jednu kopii.

Název knihy Náhradník, vychází z toho, že v královských a aristokratických kruzích je první syn dědicem titulů, moci a bohatství, zatímco druhý je náhradník, kdyby se prvorozenému něco stalo.