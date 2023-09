VIDEO: Nový světový rekord. Nejrychlejší elektromobil má lepší start než gepard i vůz formule 1

Studenti ETH Zurich a University of Lucerne postavili elektromobil, který má zrychlení větší než gepard či vozy formule 1. Překonali tak světový rekord a byli zapsání do Guinnessovy knihy. Jak vypadaly přípravy i samotná jízda, na to se podívejte níže ve fotogalerii a v oficiálním videu tvůrců monopostu.

Z nuly na sto kilometrů v hodině zrychlí elektromobil AMZ za 0,956 vteřiny. Jeho tvůrci překonali předchozí rekord 1,461 vteřiny týmu z Německa ze září 2022. Rychlosti sto kilometrů v hodině dosáhli na vzdálenost pouhých 12,3 metru, uvedla BBC.

Podívejte se ve fotogalerii na záběry z překonání světového rekordu:

Monopost - který při rekordní jízdě mimochodem řídila žena, Kate Maggettiová - byl sestrojen studenty z ETH Zurich a Lucerne of University a jejich týmem nazvaným AMZ.

Světový rekord ve zrychlení elektromobilu

Gepard dosáhne zrychlení na 97 kilometrů, což je jeho nejvyšší rychlost, kterou může běžet, za zhruba tři vteřiny. Nejrychlejší sériově vyráběný automobil dosáhne z nuly na sto za 1,7 až 1,8 vteřiny. A vůz s nejrychlejší akcelerací v sérii formule 1 to zvládne za 1,7 vteřiny, v průměru všech vozů je to od 2,1 do 2,7 vteřiny, uvedla BBC.

Všechny komponenty od tištěných plošných spojů až po šasi a baterii byly vyvinuty a optimalizovány samotnými studenty. „Díky použití lehkého karbonu a hliníkové šestihranné struktury váží závodní auto pouhých 140 kilogramů. Speciální pohonné ústrojí dodává vozidlu působivý výkon 240 kilowattů, tedy přibližně 326 koní," uvedl šéf sekce motorů AMZ Yann Bernard.

Trojnásobní světoví rekordmani

„Ale výkon není to jediné, na čem záleží, pokud jde o dosažení rekordu zrychlení – efektivní přenos tohoto výkonu na zem je také klíčový,“ říká Dario Messerli, vedoucí aerodynamiky v AMZ.

Vozy formule 1 to podle něj řeší aerodynamikou: zadní nebo přední křídlo tlačí vůz k zemi. Tento efekt se však projeví až ve chvíli, kdy vůz dosáhne určité rychlosti. Pro zajištění silné trakce hned od začátku vyvinul tým AMZ druh jakési přisávače, který drží vozidlo u země vytvářením podtlaku.

Tým AMZ vytvořil světový rekord ve zrychlení elektromobilů již dvakrát – v roce 2014 a znovu v roce 2016. V následujících letech jejich rekord překonal tým z univerzity ve Stuttgartu. Nyní je světový rekord zpět ve švýcarských rukou a studenti ETH Zurich jsou přesvědčeni, že se ho v dohledné době znovu nevzdají.

