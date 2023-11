Pavel Maurer: Chlív v kuchyni je zločin. Se šlendriány bych neměl slitování

Špína, smrad a plíseň v místech, kde se připravuje jídlo pro hosty? V těchto případech ztrácím veškerou svoji dobrosrdečnost. S původci tohoto gastronomického šlendriánu bych zacházel jako se zločinci, kteří ohrožují naše životy. Statistické údaje o kontrolách ve stravovacích zařízeních jsou však rok od roku více varující. Častých nešvarů bohužel přibývá.

Hygienická stanice hlavního města Prahy se soustavně a oproti tzv. covidovým letům ve zvýšené míře věnuje státnímu zdravotnímu dozoru v provozovnách poskytujících stravovací služby. Jeho urgentní potřebu ukazují i některé výsledky kontrol za měsíc září 2023. Těch pražští hygienici provedli celkem 211, což je o 53 víc než za stejné období roku předchozího.

Letos v září oproti loňsku poklesl o pouhé tři počet udělených finančních sankcí za závažnější zjištěná pochybení. Šlo o 24 sankcí v částce 93 500 korun. Třicet kontrol v září hygienici provedli na základě podnětů od veřejnosti. Ty se převážně týkaly nedostatečné provozní hygieny a stavebně technického stavu provozoven stravovacích služeb. Jedenadvacetkrát se hygienici v září na kontrolu vydali kvůli podezření na zdravotní obtíže po požití pokrmu, přičemž šestnáctkrát se podezření ukázalo jako důvodné, píše se v prohlášení Hygienické stanice.

Myslím, že není třeba vypočítávat všechny sankce - tedy důkaz toho, že došlo k závažnému pochybení. Kontrol, pochybení i sankcí přibývá, což není vůbec příjemná zpráva. Někdy mne tak napadá, zda nejsou pokuty příliš zanedbatelné pro některé provozovatele? Raději čas od času zaplatí flastr a dále se neohlížejí na hygienu uvnitř svého podniku, protože to buď nestíhají, nemají na to lidi a nebo jim je to jedno. Ovšem, co kdyby ta sankce byla příště tak vysoká, že vlastně zlikviduje „nečistý podnik”? Je to spravedlivé?

Mít či nemít slitování?

Jednou mi vyprávěl zkušený kontrolor hygieny, že proces udělení pokuty je pro něj osobně vlastně velmi zásadní a nelehké rozhodnutí, i když prověřovaný podnik evidentně pochybil. Kontrolor ví, že pro drobné podnikatele je pokuta často velmi tíživá, že někdy se do hygienických problémů dostaly náhodně, a navíc, udělit pokutu, je pro pracovníka inspekce dost papírování a vyčíslování argumentů, takže dost práce. Pouhé napomenutí má jednodušší průběh. Jednodušší příběh pro kontrolora i pro viníka.

Jenomže. Představme si vlastní prekérní situaci. Jdeme na romantickou večeři, utratíme spoustu peněz a pak je nám doma špatně. Máme v takových chvílích slitování? Tipuji, že spíše ne.

Hygienická stanice průběžně přijímá hlášení od lidí, kteří trpí zdravotními obtížemi a mají podezření, že jim tyto obtíže byly způsobeny konzumací stravy v některé konkrétní pražské provozovně stravovacích služeb. Za letošní tři čtvrtletí pražští hygienici těchto podnětů obdrželi celkem 145, o 37 procent více než ve stejném období loni. „Po důkladném prověření se jako oprávněných letos zatím ukázalo 80 těchto podnětů, tedy více než polovina (55 procent). Loni jako oprávněných vyšlo 56 podnětů ze 106 obdržených,“ uvádějí hygienici. Co dodat?

To nejsou vůbec hezká čísla. Pokud mi někdo připraví „peklo v žaludku“ za moje peníze jen kvůli tomu, že šetří svoje náklady, že není schopen dodržovat základní hygienické postupy, nebo proto, že vědomě používá nekvalitní, dokonce někdy prošlé suroviny, o těch bez jakékoli certifikace ani raději nemluvím, tak co s takovým provozovatelem gastronomického podniku? Já mám jasno. Co byste s ním udělali vy?

