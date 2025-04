Není to zdravé, říkají lékaři o rekordním projevu amerického senátora, který mluvil déle než celý den

I politici potřebují happening, aby si jich někdo všiml. Americký demokratický senátor Cory Booker stál za řečnickým pultem 25 hodin a pět minut. Tolik času mu zabrala kritika politiky prezidenta Donalda Trumpa. Nešel na záchod, nejedl, nesedl si, a nezdravě tak zatížil organismus. Může to být varování i pro české politiky, kteří tolik milují obstrukce.

Srovnejme ligy: Oproti Corymu Bookerovi i dalším americkým mluvným politikům je český rekordman Tomio Okamura z SPD o několik stupňů níže. Loni 18. ledna na schůzi Poslanecké sněmovny rozprávěl deset hodin a 44 minut bez přestávky. Předhonil tak sám sebe, protože dříve, 28. února 2023, mluvil do přerušení sedm hodin a sedm minut.

Dokud dokáže stát a mluvit

Ale vraťme se do USA. V principu tam platí, že senátor může mluvit, dokud dokáže stát a hovořit víceméně k věci. Pětapadesátiletý Cory Booker dostal slovo v pondělí minulého týdne v 19 hodin washingtonského času a hned oznámil, že bude mluvit tak dlouho, dokud bude schopen. A nebyl to apríl. Vydržel do 20:05 h následujícího dne, 1. dubna. Tedy 25 hodin a pět minut, což je historicky nejdelší řeč pronesená v americkém Kongresu.

Překonal 68 let starý rekord senátora Stroma Thurmonda z roku 1957, který hovořil 24 hodin a 18 minut. Thurmond, původně demokrat a pak republikán, byl velmi odolným členem Senátu za Jižní Karolinu. Působil v něm nepřetržitě od roku 1954 do roku 2003, kdy pět měsíců po odchodu z funkce zemřel ve věku nedožitých 101 let.

Plenu prý nepotřeboval

Odolnost projevuje i nynější rekordman Booker. V Senátu od roku 2013 zastupuje stát New Jersey. Je známý jako běžec a cyklista, od roku 2014 se živí veganskou stravou. Na jeho projevu fascinuje, že vůbec nepotřeboval jít na toaletu. Jeden z jeho asistentů tvrdil listu New York Times, že senátor neměl plenu ani cévku, která by odváděla moč do pytlíku skrytého pod jeho černým oblekem. Cory Booker se před projevem několik dní postil a od nedělního večera, tedy asi 24 hodin před projevem, nepil vodu. V noci před rekordem spal sedm a půl hodiny.

New York Times shromáždily i názory lékařů. Ti připomněli, že nedostatečný příjem živin může zejména při stresu vyvolat závratě a pocit točení hlavy. Zadržování moči zvyšuje riziko infekce močových cest i vzniku ledvinových kamenů. Sám Booker přiznal, že během projevu dostal křeče, což je zřejmě důsledek dehydratace a únavy svalů. Senátor začal pít vodu až dvě hodiny před koncem projevu.

Dehydratace může také vyvolat únavu a ještě ztěžuje důsledky dlouhodobého stání. Při něm se namáhají svaly, které musí udržovat rovnováhu těla. Krev je gravitací stahována k nohám a obtížněji se vrací k srdci.

Cvičíte, usoudila aplikace

Senátor Booker nosí inteligentní prsten Oura, který sbírá zdravotní údaje a má být pomocníkem při sportování. Během projevu zařízení u politika zaznamenalo aktivitu podobnou třem nebo čtyřem tréninkům. Jeho tepová frekvence se totiž stále pohybovala nad 100 srdečních tepů za minutu. Jeho věku a kondici by odpovídala frekvence 83 tepů za minutu.

Přístroj mu také napočítal 20 tisíc kroků. Když totiž Bookerovi po třech hodinách zdřevěněly nohy a musel se opřít, začal přešlapovat z nohy na nohu a pohybovat se tam a zpátky. Nohy a kyčle ho však bolely ještě dny po projevu.

Bez pohádek a bez ústřic

Podstatné však bylo, aby senátor neztratil schopnost mluvit k věci. Ani v americkém Senátu se to však nedodržuje doslova. Například v roce 2013 měl jiný zákonodárce, Ted Cruz z Texasu, projev v délce 21 hodin a 19 minut. Při něm nahlas přečetl z dětské knížky pohádku na dobrou noc pro své malé dcerky. Roku 1935 si Huey Long, senátor z Louisiany, v projevu dlouhém 15 a půl hodiny vypomohl popisem receptů na jižanské smažené ústřice.

Nynější rekordman však nic takového nepotřeboval. Jeho asistenti pro něj sesbírali podklady na tisícovce stran. Byly mezi nimi i údaje od 200 Američanů, kteří senátorovi napsali své protesty proti jednání prezidenta Trumpa, jež citoval. Aby Booker nepodlehl únavě, zasahovali do projevu další demokratičtí senátoři, kteří na něj volali otázky, aby na ně mohl odpovídat a vymanit se ze stereotypního monologu.

Při projevu jej povzbuzovali diváci na galerii, mezi nimiž byl i jeho bratranec, lékař z pohotovosti, připravený mu poskytnout zdravotní pomoc.

Bylo to k něčemu?

Politické hodnocení tohoto happeningu se různí. Někteří komentátoři soudí, že Booker v řeči přenášené na sociálních sítích povzbudil veřejnost k široké veřejné kritice prezidenta Trumpa. Jiní tvrdí, že to nebude mít žádný vliv. Lékaři v tom mají větší jasno: takovéto počínání ohrožuje zdraví.

Odnesou si nějaké poučení i čeští matadoři parlamentních obstrukcí?