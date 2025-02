Bazény se slanou vodou vám mohou pomoci k lepšímu zdraví

Bazény se slanou vodou mají mnoho výhod a pozitivních účinků na zdraví. Chcete mít letos slaný bazén? Přečtěte si o tom, jaký bazén je možné přeměnit na slaný a jak to funguje.

Bazény se slanou vodou a zdravotní přínosy

Bazény se slanou vodou jsou ideální volbou pro plavce s citlivou pokožkou nebo kožními onemocněními, jako je například lupénka, atopický ekzém, akné a další. Slaná voda má pozitivní účinky i na pokožku, kterou efektivně dezinfikuje.

Slaná voda pomáhá redukovat stres – stres může negativně ovlivnit správnou funkci našeho těla. Slaná voda napomáhá obnovovat přirozenou rovnováhu organismu a podporuje relaxaci. Po každém plavání se budete cítit osvěžení a uvolnění.

Šetrnější ke kloubům – plavání v bazénech se slanou vodou je pro klouby a svaly mnohem jemnější a méně zatěžující než plavání v klasických chlorovaných bazénech.

Prospěšné pro pokožku a vlasy – chlorovaná voda může způsobovat svědění kůže nebo její nadměrné vysušování. Slaná voda naopak pokožku hydratuje, vyhlazuje a působí jako přírodní dezinfekční a exfoliační prostředek, který pomáhá udržovat vlhkost.

Chlorovaná voda navíc může poškodit vlasy, které se stanou suchými a lámavými, a při častém plavání v chlorovaných bazénech může dojít u světlejších vlasů ke změně barvy na nazelenalý odstín (tento problém se týká zejména profesionálních plavců.

Bez nežádoucích účinků – na rozdíl od chlorovaných bazénů nepůsobí bazény se slanou vodou problémy s dýcháním, nezpůsobují zarudlé oči ani podráždění pokožky.

Jak přeměnit bazén se sladkou vodou na slaný?

Už máte bazén se sladkou vodou a přemýšlíte nad jeho přeměnou na bazén se slanou vodou? Samotná přeměna není tak složitá, jak se zdá. Jak na to?

Nejprve si ověřte, že materiál bazénu je vhodný pro slanou vodu, stejně jako technologie. Obvykle se dají přeměnit laminátové nebo betonové bazény. Je však potřeba také vyměnit chemizační jednotku. Jaký je tedy postup?

Není nutné vypouštět sladkou vodu z bazénu , ale je potřeba zastavit další chlorování. Proveďte odstranění chlóru pomocí chlorového granulátu, čímž snížíte obsah chlóru na základní úroveň.

, ale je potřeba zastavit další chlorování. Proveďte odstranění chlóru pomocí chlorového granulátu, čímž snížíte obsah chlóru na základní úroveň. Doporučujeme nahradit kovové části plastovými, protože plastové prvky jsou odolné vůči působení soli a mohou vydržet roky bez poškození. Alternativně lze kovové části ošetřit antikorozním nátěrem, který zpomalí proces koroze.

Následně připojte solničku nebo se obraťte na odborníky, kteří vám s instalací pomohou.

nebo se obraťte na odborníky, kteří vám s instalací pomohou. Do vody nasypte speciální bazénovou sůl a zkontrolujte tvrdost vody. Ideální hodnota tvrdosti je 17 °N, v případě potřeby použijte změkčovač vody.

a zkontrolujte tvrdost vody. Ideální hodnota tvrdosti je 17 °N, v případě potřeby použijte změkčovač vody. Dále budete potřebovat: přípravky na úpravu pH (pH-Minus a pH-Plus), testery vody a volitelně stabilizátor chloru pro úpravu CYA, testovací proužky na měření obsahu soli a v závislosti na modelu elektrolyzéru také algicid.

Po přidání soli nechte filtrační čerpadlo běžet po dobu 24 hodin, aby se sůl ve vodě zcela rozpustila. Nastavte správnou hodnotu pH, která by měla být v rozmezí 7 až 7,6, a obsah chlóru na úroveň mezi 1,0 a 3,0 mg na litr. Výkon systému na slanou vodu by měl odpovídat výkonu filtračního zařízení.

Doporučujeme provádět přeměnu sladké vody na slanou vždy na začátku sezóny. Přemýšlíte o novém bazénu a chce kvalitní bazén, který se stane ozdobou vaši zahradu nebo domu? Podívejte se na aquamarinespa.cz.

