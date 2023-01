Módní pánské košile – zjistěte, jak se obléct nejen na obchodní jednání

Pánské košile jsou oblíbenou součástí všech formálních i méně formálních outfitů. Přečtěte si pár tipů, jak tolik módní a stylové košile zkombinovat, abyste hravě vytvořili outfit hodný pracovní schůzky, návštěvy divadla nebo večeře ve dvou.

Jak nosit košile?

Košile je častou součástí společenských i méně společenských outfitů. Padnoucí a dobře zvolená košile je tak oblíbeným kouskem v šatníku snad každého muže. K tomu, abyste z košile a kalhot vytvořili ideální model, stačí jen vědět, jak košili nosit. I nošení pánských košil má totiž svá pravidla.

Pojďme si je tedy přiblížit, aby se vám nepřihodilo žádné módní faux pas. V první řadě je dobré vědět, kam v košili vyrazíte. Pokud vás zrovna nečeká žádná událost, která by si přímo vyžadovala oblek a postačí vám tedy jen košile a džíny nebo třeba plátěné kalhoty, možná přemýšlíte nad tím, jak s košilí naložit.

Patří výhradně do kalhot, nebo je možné nosit ji i přes kalhoty? Odpověď je jednoduchá – pokud není zapotřebí vyrazit čistě formálně, košili přes kalhoty klidně nosit můžete. Důležité je ale vědět, že košile musí být ve spodní části střižená do písmena U.

Jako neformální košile se také obvykle jeví ta s výraznými barvami nebo vzory. Vhodné není ani kombinování společenských kalhot s nezastrkanou košilí. V případě, že je na místě obléct kalhoty společenské nebo přímo oblek, košili vždy zastrkejte a volte spíše jednobarevnou.

Na některá obchodní jednání se tak dost možná obléknete jinak než na večeři – některé pracovní příležitosti si ale přímo oblek nežádají, a tak je často možné vyrazit ve stylovém casual outfitu. Množství formálních i neformálních pánských módních košil najdete na webu například zde, kde si na své přijde každý.

Nezapomeňte, že důležitým bodem při výběru košile je jejich velikost. Pozornost před koupí košile tak upřete nejen na její design, ale i padnoucí střih a vhodnou velikost. Příliš malá, ani příliš velká košile totiž nikdy nesplní svůj účel.

S čím košili sladit?

Zejména neformální outfity složené z pánské košile a chino kalhot budou vypadat skvěle v kombinaci s koženkovou nebo koženou bundou. Klasickou černou či hnědou bundou rázem oživíte zdánlivě obyčejný outfit. Bohatý výběr takových bund, ať už těch úplně jednoduchých, nebo těch zdobených kožešinou, najdete například zde.

Pokud nejsou součástí vašeho pracovního oblečení společenské kalhoty, ale sázíte raději na džíny nebo plátěné kalhoty, přečtěte si článek 7 tipů, jak najít dokonalý střih pánských džínů a inspirujte se při výběru těch pravých pro vás.

Celkový dojem tak může dotáhnout třeba vhodně zvolená kožená kabelka nebo taška na notebook. Ta vám při výběru vhodného materiálu může vydržet po dlouhá léta, kdy vám bude den co den sloužit a navíc pozvedne jakýkoliv z outfitů. K neformálním kouskům pak stačí doplnit casual boty ve vhodné barvě a padnoucí velikosti a pohodlný a stylový outfit je na světě!