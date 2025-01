Mitsubishi nebo Audi? O vítězství na Dakaru se poprvé porve také Dacia

V Saudské Arábii odstartovala Rallye Dakar. Nejnáročnější závod světa láká na premiéru rumunské Dacie, která má s hvězdami za volantem svých aut nejvyšší ambice. Loni kralující elektromobily však zmizely ze scény. Škoda, „progresivní“ závodění totiž bylo pěkně rychlé.

Desítky závodních aut, kamionů, motocyklů, čtyřkolek a kdo ví čeho ještě v pátek vyrazili vstříc další Rallye Dakar. Přestože se moderní závod projíždějící Saúdskou Arábií už úplně nedá srovnávat s náročností prvních ročníků a s městem Dakar v Senegalu má společný jen název, stále je to velký tahák, do nějž automobilky pumpují miliony a snaží se před publikem z celého světa blýsknout.

Pro velkou část startovního pole je úspěchem už jen samotná účast, nejlépe pak dojetí do cíle po dvoutýdenním boji s tratí, technikou i se sebou samým. Na špici však probíhá závod o vteřiny na extrémně profesionální úrovni, která si nezadá s vrcholovými disciplínami motorsportu jako Formule 1 nebo klasická rally.

Bezmála osm tisíc kilometrů dlouhý pouštní maraton má pro každý dopravních prostředků vlastní kategorii, přitom u nás jsou populární hlavně kamiony. Několikatunové kolosy plující po hranách písečných dun v naprosto nesmyslných rychlostech mají silné české zastoupení i úspěchy už desítky let, vloni kategorii dokonce ovládl náš Martin Macík. Populární jsou také motocykly, které jsou také finančně nejdostupnější.

Prim však mezi velkými značkami hrají automobily. Když se řekne Dakar, většina příznivců motorsportu si představí automobilky jako Mitsubishi, Peugeot, Volkswagen či Toyota, které na Dakaru pravidelně atakovaly první místa. Mitsubishi je však z kolotoče dávno venku, Volkswagen též, Peugeot se po úspěšné několikaleté misi také stáhl a Audi vloni dokázalo na třetí pokus vyhrát – a v nejlepším skončilo.

Ambiciózní Sandriders

Letošní ročník přivedl jednoho velmi zajímavého nováčka, původem rumunskou automobilku Dacia patřící pod křídla skupiny Renault. Dacia rozhodně nepatří mezi matadory závodních tratí, dosud vlastně v žádné ze světových sérií nezávodila. Přestože nemá v motorsportu výraznou tradici a zkušenosti, vývoj auta a týmu zvládla velmi rychle. Na jaře oznámila své plány a nyní už stojí na startu.

Evidentně myslí se závoděním vážně. Důkazem je i hvězdná sestava, kterou do trojice svých aut dostala. Jeden vůz obsadil Nasser Al-Attiyah, příslušník katarského vládnoucího klanu a obecně renesanční člověk – mimo jiné olympijský medailista ve střelbě, úspěšný rally jezdec a hlavně pětinásobný vítěz Dakaru. Francouz Sébastien Loeb sice na pouštní vítězství stále čeká, ale zato je devítinásobným mistrem světa v klasických rally a jedením z nejlepších závodníků historie, ne-li vůbec nejlepším. Třetí auto pak dostala na starosti rychlá Španělka Cristina Gutiérrez, v civilu zubařka.

Program týmu automobilky šel jako po másle i proto, že na to nebyl sám. Do projektu se zapojil i britský tým Prodrive, který má zkušenosti z mnoha disciplín od světového šampionátu v rally po Formuli 1. Mimo jiné stál, v čele s šéfem firmy Davidem Richardsem, za někdejším úspěchem modrých Subaru. Navíc disponuje i vlastní dakarskou technikou a ví tedy, jak postavit vítězné auto.

S těmi auty na Dakaru je to ale celkem ošemetné. S vozy z produkce automobilek mívají závodní speciály pramálo společného. Spíš jde o na míru postavené buggy oplechované tak, aby alespoň trochu připomínaly předobraz běžně viditelný na ulicích či nějaký koncept. Se speciálem Dacia Sandriders to není jiné. Je to velmi prakticky postavené auto, co možná nejmenší a kompaktní, aby co nejlépe zvládalo složitý terén. Uvnitř je to takové stavebnice, kterou si každá jezdec navrhl podle svého gusta a motor má z koncernového Nissanu Z.

Elektromobily? Na ty se zapomnělo

Dacia má dobře našlápnuto, ale ostatní značky jí nenechají nic bez boje. Stálicí startovního pole je Toyota, Mini připravované německým týmem X-Raid a samozřejmě Ford, který po testovacím ročníku už bude chtít udělat díru do světa. Tu ale dokážou čas od času udělat i menší- Sledovat můžeme třeba našeho Martina Prokopa, který se Fordem dle konstrukce jeho jihlavského týmu pohybuje stabilně v první desítce.

Odchod Audi však i přes všechnu tu pestrost stále trochu bolí. Na špičce totiž budou chybět zástupci elektromobilů. Musí se nechat, že v Audi se nebáli experimentu, a své závoďáky osadil ne jedním, ale hned čtyřmi elektromotory, pro každé kolo jedním. Je třeba uvést, že auto i tak ještě jeden spalovací motor potřebovalo, ale i tak představovalo krok směrem k udržitelnější budoucnosti.

Takový projekt byl pochopitelně velmi složitý pro jezdce i tým. I přes hvězdnou sestavu za volanty se Audi nevyhýbaly poruchy a potíže, spolehlivost nebyla zrovna devizou jejich auta. Ale když zrovna jelo, tak nemělo konkurenci. Ostatně vloni to ukázal jedenašedesátiletý španělský matador Carlos Sainz, který dokázal elektrické Audi dovézt do cíle ze všech nejrychleji.

Ať se to fanouškům líbí nebo ne, elektromobilita může motorsportu přinést dosud nevídané možnosti. Auta mohou být díky elektromotorům sofistikovanější, a za to ztráta klasického zvuku stojí. Je škoda, že se příležitosti nechce chopit vícero velkých značek. Nakonec jim ale stejně nejspíš nic jiného nezbyde. Nyní musí postačit, že třeba zmíněná Dacia jede na udržitelnější syntetické palivo vyrobené společností Aramco.