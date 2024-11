Senohraby čelí konfliktu mezi přírodou a developerskými plány

Plánovaná výstavba obytného komplexu na severním okraji středočeské obce Senohraby se dostala do středu pozornosti nejen místních obyvatel, ale i ochránců přírody. Nový expertní posudek ukázal, že v lokalitě Na Žlábku, kde má vzniknout osm rodinných domů, žijí vzácní a chránění živočichové. Tento objev otevírá otázky o vlivu projektu na životní prostředí a zároveň přináší komplikace pro jeho realizaci.

Tento konflikt je další kapitolou v širším příběhu rozporů mezi potřebou rozvoje a ochranou přírody, který rezonuje nejen v Senohrabech, ale i v mnoha dalších českých obcích. Jak se ukazuje, cesta k nalezení kompromisu nebude jednoduchá.

Společnost Metrenia plánuje v Senohrabech vystavět osm rodinných domů v lokalitě Na Žlábku, která je dnes převážně pokryta lesem. Záměr byl od počátku kontroverzní, přičemž část místních obyvatel se proti němu výrazně vymezila. Argumentují tím, že výstavba by nenávratně poškodila přírodní ráz severní části obce, narušila lokální biodiverzitu a přinesla problémy s infrastrukturou.

Podle odpůrců projektu by kácení lesa nejen zničilo důležitý přírodní prvek, ale také zhoršilo kvalitu života v obci, a to zejména nárůstem dopravy a zátěže na místní čističku odpadních vod. Navíc se objevila kritika krajského úřadu, který nejprve změnu územního plánu potřebnou pro výstavbu zamítl, aby následně svůj postoj změnil. Tento obrat v postoji vyvolal mezi místními pocit nedůvěry a pochybnosti o transparentnosti celého procesu.

Vzácní živočichové a chráněná území

Nyní situaci zásadně ovlivnil nový expertní posudek z letošního září. Ten ukázal, že lokalita Na Žlábku je domovem několika vzácných a zvláště chráněných druhů živočichů, včetně čolka obecného, mloka skvrnitého a netopýra řasnatého. Tito živočichové jsou chráněni zákonem o ochraně přírody a krajiny, což klade na jakoukoli stavební činnost v této oblasti přísné požadavky.

Podle posudku, který si objednal Vlastivědný spolek pro ochranu české fauny a flory, by realizace projektu mohla tyto populace vážně ohrozit. Navíc experti upozorňují, že výčet dotčených druhů nemusí být konečný, protože nebyly provedeny detailní průzkumy během vegetační sezony. Zákon přitom vyžaduje, aby všechny zvláště chráněné druhy byly identifikovány a jejich ochrana byla zohledněna v projektové dokumentaci.

Další komplikací je poloha plánovaného projektu. Lokalita Na Žlábku leží v bezprostřední blízkosti lokálního biokoridoru, který propojuje ekologicky cenné oblasti v okolí. Tento biokoridor vede katastrem sousední obce Mirošovice a má zásadní význam pro migraci živočichů. Kromě toho se místo nachází jen asi 100 až 200 metrů od chráněných území Natura 2000, což zvyšuje ekologickou citlivost celé oblasti.

Podle ekologů by jakýkoli zásah do této lokality mohl negativně ovlivnit nejen místní populace živočichů, ale i širší biodiverzitu. „Tento biokoridor je klíčový pro zachování propojení mezi jednotlivými ekosystémy. Výstavba by mohla narušit migrační cesty a dlouhodobě zhoršit podmínky pro přežití ohrožených druhů,“ uvádí jeden z expertů, kteří se na posudku podíleli.

Developer a obyvatelé

Proti záměru vystupuje skupina místních obyvatel, která kritizuje nejen samotný projekt, ale i postup úřadů. Argumentují, že změna územního plánu byla prosazena navzdory původnímu zamítavému stanovisku krajského úřadu. Postup úředníků je nepřehledný a budí dojem, že se přihlíželo více na zájmy developera než na ochranu přírody, říkají obyvatelé obce.

Dalším problémem je podle kritiků nedostatečná infrastruktura obce, která by byla výstavbou ještě více zatížena. „Silnice v okolí jsou úzké a neprůjezdné, čistička odpadních vod už dnes pracuje na hranici kapacity. Přidáním dalších osmi rodinných domů by se situace jen zhoršila,“ upozorňuje další z místních odpůrců.

Společnost Metrenia se brání a tvrdí, že má projekt v souladu s veškerými zákonnými požadavky. Podle tiskového mluvčího společnosti byly již dříve provedeny dendrologické posudky, které hodnotily dopad kácení stromů na místní přírodu. Kapacita čističky odpadních vod prý byla konzultována s obcí a vyhodnocena jako dostatečná.

Obavy místních jsou pochopitelné, ale zároveň zbytečné. Máme veškerou potřebnou dokumentaci a dodržujeme všechny právní předpisy, uvedl mluvčí společnosti. Přesto však musí investor nyní reagovat na nové závěry expertního posudku, který může projekt zpozdit nebo dokonce zcela zablokovat.

Vlastivědný spolek nyní zvažuje podání podnětu na krajský úřad, aby znovu posoudil vliv změny územního plánu na zvláště chráněné druhy živočichů. Pokud by úřad tento podnět přijal, mohlo by dojít k nutnosti dalších biologických průzkumů, které by musely proběhnout během vegetační sezony. To by mohlo znamenat zpoždění projektu o měsíce, nebo dokonce roky.

Celý proces tak zůstává v nejistotě. Odpůrci projektu nové posudky vítají jako potvrzení svých obav, zatímco investor čelí dalším právním i praktickým výzvám. Senohraby se tak stávají dalším příkladem obce, kde je obtížné skloubit zájmy místního rozvoje s požadavky na ochranu přírody.

Případ výstavby v Senohrabech poukazuje na širší problém, jaké konflikty mohou vznikat mezi rozvojovými plány a ochranou přírody. Ačkoli se jedná o lokální problém, podobné situace se opakují po celé republice. Jak se ukazuje, otázka, zda je možné najít kompromis mezi rozvojem obce a zachováním přírodního dědictví, zůstává stále otevřená. V případě Senohrab bude rozhodnutí krajského úřadu klíčové nejen pro budoucnost projektu, ale i pro místní přírodu.

Autorem je David Jareš, nezávislý publicista