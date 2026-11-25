Lidé přestávají jíst ovoce a zeleninu. Nemají na to peníze
Češi vědí, že by měli jíst více ovoce a zeleniny, jejich talíře ale vypadají jinak. Doporučovanou půlku talíře si denně dopřeje už jen třetina lidí, zatímco před dvěma lety to byla téměř polovina. Největší překážkou jsou peníze. Více než polovina dotázaných považuje ovoce a zeleninu za příliš drahé. Ukazuje to nový průzkum agentury Behavio.
Ovoce a zelenina postupně ustupují z českých jídelníčků. Přestože lidé dobře vědí, že by měly tvořit podstatnou část každodenní stravy, skutečná spotřeba klesá. Podle nejnovějšího průzkumu agentury Behavio pro projekt Půl talíře sní alespoň půl talíře ovoce a zeleniny denně pouze třetina lidí. V roce 2024 to přitom byla téměř polovina. Jako nejčastější důvod, proč čerstvé potraviny do jídelníčku nezařazují častěji, uvádějí Češi jejich vysokou cenu.
„Změnilo se ale to, kolik jí skutečně snědí. Oproti roku 2024 výrazně přibylo těch, kterým za celý den stačí čtvrt talíře,“ uvedl sociolog agentury Behavio David Schovánek. Podle něj se přitom znalosti lidí o doporučeném množství ovoce a zeleniny za poslední tři roky prakticky nezměnily. Pro projekt vzniklo celkem pět průzkumů, přičemž posledního se na začátku letošního listopadu zúčastnilo 2200 respondentů.
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Zdravý jídelníček naráží na peněženku
Vysoké ceny představují největší překážku pro více než polovinu dotázaných. Pro každého čtvrtého je problémem také dostupnost čerstvých surovin a přibližně pětina lidí uvádí, že na jejich přípravu nemá dost času. Výsledky tak ukazují, že samotná znalost zásad zdravého stravování nestačí. Rozhoduje také to, zda si lidé mohou čerstvé potraviny pravidelně dovolit a zda je mají snadno dostupné.
„Za tři roky jsme se naučili, že samotná osvěta nestačí. Zelenina musí být po ruce, za rozumnou cenu a ve chvíli, kdy se člověk rozhoduje, co bude jíst. Tedy v obchodě, ve školní jídelně i v práci,“ uvedl předseda Dobrého družstva Jiří Stodůlka.
Rozdíly jsou patrné také mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Ve věku 18 až 49 let konzumuje ovoce a zeleninu denně 42 procent dotázaných, zatímco v březnu 2024 to bylo 47 procent. Opačný trend se však objevil u žen ve věku 30 až 60 let. Podíl těch, které denně snědí alespoň půl talíře ovoce a zeleniny, vzrostl ze 40 na 60 procent.
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Češi za den snědí o 120 gramů méně, než by měli
Pokles spotřeby potvrzují také údaje Českého statistického úřadu. V roce 2024 připadalo na jednoho obyvatele Česka v průměru 84,4 kilogramu ovoce a 91,6 kilogramu zeleniny ročně. O tři roky dříve přitom roční spotřeba dosahovala 90,6 kilogramu ovoce a 96,8 kilogramu zeleniny. Za toto období tak spotřeba obou skupin potravin klesla.
Výživová doporučení uvádějí, že by člověk měl denně sníst přibližně 600 gramů ovoce a zeleniny. Podle projektu Půl talíře však současná průměrná spotřeba odpovídá zhruba 480 gramům denně, tedy o 120 gramů méně. Rozdíl mezi doporučeným a skutečným množstvím tak zůstává výrazný.
Na začátku byl - jak sám říká - oplácaný kluk, který v patnácti letech propadl fitness. Jedl podle hesla: „Kdo má svaly, ten je chytrý, a co doporučí, to budu jíst.“ Postupem času se ale začal zajímat o zdravou stravu, vystudoval na lékařské fakultě obor nutriční terapie a dnes jeho profil ten_nutricni sleduje na Instagramu přes šedesát tisíc lidí.
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Na začátku byl - jak sám říká - oplácaný kluk, který v patnácti letech propadl fitness. Jedl podle hesla: „Kdo má svaly, ten je chytrý, a co doporučí, to budu jíst.“ Postupem času se ale začal zajímat o zdravou stravu, vystudoval na lékařské fakultě obor nutriční terapie a dnes jeho profil ten_nutricni sleduje na Instagramu přes šedesát tisíc lidí.
Milion eur na osvětu. Projekt po třech letech končí
Právě na význam pravidelné konzumace ovoce a zeleniny upozorňoval poslední tři roky projekt Půl talíře, který letos končí. Jeho celkový rozpočet dosáhl jednoho milionu eur, přičemž 70 procent nákladů financovala Evropská unie a zbývající část Farma Bezdínek ze společnosti Dobré družstvo. Projekt se zaměřoval zejména na matky s dětmi a mladé lidi ve věku 16 až 22 let.
Cílem bylo zvýšit povědomí o důležitosti čerstvého ovoce a zeleniny nejméně o 20 procent, nikoliv přímo změnit stravovací návyky. Výsledky průzkumů nicméně ukazují, že mezi tím, co lidé o zdravém stravování vědí, a tím, co skutečně jedí, zůstává značný rozdíl. A zásadní roli v něm podle respondentů hraje cena.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.