Biohacking: Jste pořád unavení? Tělo vám možná vysílá důležitý signál
Nadledviny hrají důležitou roli v reakci organismu na stres, kolem jejich fungování ale vznikla řada zjednodušení. Populární pojem „únava nadledvinek“ dostupné vědecké důkazy jako samostatné onemocnění nepotvrzují. Jak ve skutečnosti funguje stresová osa, co s ní může dělat dlouhodobý stres a jak její zdravé fungování podpořit?
Nadledviny jsou dvě malé žlázy posazené na ledvinách a hrají důležitou roli v tom, jak tělo reaguje na stres a udržuje vnitřní rovnováhu. Jejich kůra produkuje mimo jiné kortizol, zatímco dřeň uvolňuje adrenalin a noradrenalin. Tyto hormony se podílejí na různých aspektech stresové odpovědi: kortizol pomáhá regulovat dostupnost energie, krevní tlak, metabolismus a imunitní reakce, zatímco adrenalin a noradrenalin připravují organismus na rychlou reakci. Produkci kortizolu řídí osa hypotalamus–hypofýza–nadledviny, označovaná zkratkou HPA. Při stresu hypotalamus uvolňuje látku, která stimuluje hypofýzu k produkci adrenokortikotropního hormonu (ACTH). Ten následně podněcuje kůru nadledvin k uvolňování kortizolu. Jakmile jeho hladina stoupne, působí prostřednictvím glukokortikoidních receptorů také na hypotalamus a hypofýzu a omezuje další aktivaci osy. Tato zpětná vazba pomáhá regulovat stresovou odpověď a vracet organismus do rovnováhy a klidu.
Při dlouhodobém stresu se může regulace této osy měnit. Za určitých okolností pak kortizol nemusí na úrovni tkání působit tak účinně, jak by odpovídalo jeho koncentraci v krvi, což může přispívat k narušení regulace zánětu. Neznamená to však, že se tento mechanismus rozvine u každého člověka vystaveného dlouhodobému stresu nebo že stres vždy vede k nadbytku či nedostatku kortizolu. Přehled publikovaný v roce 2025 popisuje propojení stresové osy, signalizace kortizolu a imunitní regulace zejména v souvislosti s chronickým zánětem a autoimunitou. Vztah je navíc obousměrný, kdy chronický zánět, infekce i některé léky mohou citlivost na glukokortikoidy ovlivňovat také.
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Trendy pojem „únava nadledvinek“ vychází z představy, že dlouhodobý stres nadledviny postupně vyčerpá, sníží produkci kortizolu a způsobí únavu, nedostatek energie nebo potíže se soustředěním. Přestože se tento pojem hojně používá v populárních textech o zdraví, dostupné vědecké důkazy jeho existenci jako samostatného onemocnění nepotvrzují. Tento pojem je důležité odlišit od skutečné adrenální nedostatečnosti, například Addisonovy choroby, při níž nadledviny nedokážou vytvářet dostatek potřebných hormonů. Únava, mozková mlha a nedostatek energie, které lidé připisují vyčerpaným nadledvinkám, jsou rovněž reálné potíže; mohou však mít mnoho různých i kombinovaných příčin.
Výzkum vyhoření ukazuje, proč je potřeba rozlišovat mezi subjektivním vyčerpáním a funkcí nadledvin. Systematický přehled z roku 2011, který porovnával biomarkery u lidí s vyhořením a u zdravých jedinců, nenašel u kortizolu ani jeho ranního vzestupu po probuzení konzistentní rozdíly. V experimentální studii z roku 2015 vědci vystavili lidi s klinickým vyhořením i zdravé dobrovolníky akutnímu psychosociálnímu stresu. Celkové hormonální odpovědi ACTH a kortizolu se mezi skupinami významně nelišily.
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Na co se zaměřit?
Jak tedy podpořit zdravé fungování stresové osy? Největší smysl má zaměřit se na podmínky, které ovlivňují každodenní stresovou zátěž a regeneraci, to je na kvalitu spánku, přiměřený pohyb, psychickou pohodu, pravidelný režim a stravu. Jedním z důležitých faktorů je spánek. Metaanalýza 24 studií z roku 2024 zjistila, že akutní nedostatek spánku nevede k jednotné a statisticky významné změně kortizolu napříč všemi zahrnutými měřeními. Dlouhodobě nedostatečný nebo nekvalitní spánek však může přispívat k horší regeneraci, změnám stresové odpovědi a potížím s regulací nálady a energie. V praxi proto dává smysl usilovat o pravidelný režim, dostatek spánku a podmínky, které umožňují skutečně odpočívat.
Z psychologických přístupů se poměrně dobře zkoumá meditace založená na všímavosti, tedy mindfulness. Prakticky může jít o několik minut denně věnovaných všímavému dýchání, meditaci nebo vědomému vnímání těla. Podstatná je také možnost pravidelně přerušit dlouhé období soustředění či pracovního tlaku, věnovat se činnostem, které přinášejí pocit bezpečí a uspokojení, a podle možností omezovat dlouhodobé zdroje přetížení. V souvislosti se stresem se často zmiňují také doplňky stravy, zejména ašvagandha, která se řadí mezi adaptogenní rostliny. Metaanalýza publikovaná v roce 2025 zahrnula 15 studií s celkem 873 účastníky a zjistila, že užívání ašvagandhy bylo po osmi týdnech spojeno s poklesem kortizolu, vnímaného stresu i úzkosti oproti placebu.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.