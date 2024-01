„Když jsou silné sporty, je silný i národ.“ Stamiliony Číňanů objevují kouzlo lyžování

Miliony Číňanů vyráží na zasněžené svahy pod širým nebem i v krytých areálech. Přestože nejde o nejlepší příklad levného sportu pro masy, vyzývá je k tomu i komunistická vláda. Má k tomu hned několik důvodů.

Čína před dvěma lety poprvé pořádala zimní olympiádu, což vyvolávalo vlnu kritiky, zejména kvůli tamějšímu postoji k dodržování lidských práv či z ekologických důvodů. Je také pravda, že Čína nikdy nepatřila zrovna k zemím zaslíbeným zimním radovánkám. Nicméně britský magazín The Economist si všiml, že Číňané v posledních letech přece jen o zimní sporty zájem projevují.

Ke zkoušení nové kratochvíle mají v Číně docela dobré podmínky. Po celé zemi otevřeli kolem sedmi stovek venkovních i krytých areálů. Většina z nich se těm evropským zdaleka nevyrovná, ta největší prý snesou srovnání s evropskými menšími centry. To však místním nadšencům příliš nevadí, protože opravdu zdatných lyžařů ještě v Číně moc není.

Pro ty náročnější sportovce se situace možná brzy zlepší, už příští rok má totiž začít fungovat na jihu v Shenzenu největší kryté lyžařské centrum na světě. Toto světové prvenství ostatně Čína drží už teď díky halovému areálu u města Charbin na samém severovýchodě země. Kuriózní je, že v této čínskými sjezdaři vyhledávané provincii Chej-lung-ťiang bývá v zimě opravdu chladno, a tak se pod střechou lyžuje v teplejším prostředí než na přírodních svazích.

Podivná kampaň

Počet lyžařů v Číně roste. Podle vládních dat si tento sport v posledních osmi letech vyzkoušelo na kolem 300 milionů lidí, což je více než dvacet procent obyvatel země. „Tato čísla jsou možná nadhodnocená, ale zdá se, že tato masová kampaň je pro Číňany ze střední třídy přitažlivější než jiné kampaně ideologičtějšího charakteru,“ uvádí magazín.

Přestože lyžování nepatří k těm nejlidovějším a nejdostupnějším sportům, čínská vláda jeho rozvoj mohutně podporuje, a to z nejvyšších míst. „Když jsou silné sporty, je silný i národ,“ nechal se slyšet i prezident Si Ťin-pching. Vláda si od kampaně slibuje zlepšení zdravotního stavu svých občanů, kolem poloviny z nich totiž trpí obezitou. Má ale i ekonomický aspekt – Číňané by mohli trávit dovolenou na svazích a nechat tak nějaký ten jüan na domácím trhu. Podle tamějších zdrojů lyžovaní do ekonomiky nalilo skoro 50 miliard dolarů.

Kampaň má také minimálně jeden bizarní charakter. Tamější komunisté na podporu své propagandy přispěchali s podivným tvrzením, že lyžování v zemi vlastně vzniklo, doložit to má dvanáct tisíc let stará skalní malba v pohoří Altaj.

Olympijské úspěchy?

Jistou roli ve vzestupu lyžování hrají i zmíněné pekingské olympijské hry, pro které musela vláda postavit řadu sportovišť, a hojně je propagovala. Ze závodního hlediska si země také polepšila. Magazín upozorňuje, že v roce 2018 si z jihokorejského Pchjongčchangu čínští reprezentanti přivezli jednu zlatou medaili, o čtyři roky později už devět. V celkovém počtu pódiových umístění byli jedenáctí s patnácti drahými kovy na kontě. Mezi úplnou elitu tak mají ještě dalekou cestu.

Je však třeba také dodat, že k některým úspěchům nevedla důsledná příprava a efektivní tréninkové metody, ale přilákání sportovců, kteří se „řemeslu“ naučili jinde ve světě. Například přední freestyle lyžařka Eileen Guová se narodila ve Spojených státech, za které získala i první mezinárodní úspěchy. Své první olympijské zlato ale slavila už pod čínskou vlajkou.

