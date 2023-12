Lyžování na skutečném sněhu v poušti

Venku padá sníh a v médiích se řeší ceny skipasů v Česku i v Alpách. Přitom lyžování se dá spojit s plážovou dovolenou. A to celoročně.

Minus dva

Vyrážíme lyžovat. Je srpen. Teploty v Dubaji překračují 40 stupňů. V kombinaci s vlhkostí na úrovní 80 procent to znamená pocitovou teplotu mezi 50 a 55 stupni. Skokové ochlazení probíhá ve dvou krocích. Z parkoviště do obchodního centra, kde je příjemných 22 a pak už do obřího mrazáku Ski Dubai, kde jsou -2.

Nejslavnější vnitřní lyžařská sjezdovka se nachází v emirátské megapoli Dubaji. Aby toho nebylo málo, je součástí obchodního centra Mallofthe Emirates, které leží mezi dubajskou Marinou a Downtownem. Pokud to stále nezní dost podivně, počkejte až uvidíte kolonii tučňáků, kteří zde žijí.

Dražší než Špindl

Ačkoliv teploty v Dubaji i v nejchladnějších měsících málokdy padají pod 25 stupňů, zastřešená 400 metrů dlouhá sjezdovka s převýšením přes 60 metrů, z lokality činí místo vhodné pro pár hodin strávených na zasněženém svahu.

Ceny jsou o něco vyšší než v českých horách. Dvě hodiny přijdou na 1500 korun a celý den na 2100. Výhodou je, že veškeré vybavení – od lyží přes boty, helmy až po oblečení – je v ceně. Součástí areálu je také Snow Park, který nabízí aktivity na sněhu jako jsou jízdy v kruhu či zorbing na sněhu. Snow Park se ale platí zvlášť. Přijde na dalších 1300 korun.

Nejslavnější

K dispozici je sedačková lanovka a vlek, které pomáhají přepravovat lyžaře a snowboardisty nahoru. Při prvním výjezdu lanovkou až na vrchol šedesátimetrového kopce jsem byl – jako nadšený lyžař – mile překvapen délkou i sklonem svahu, čekal jsem ho kratší a bez takového sklonu. Začátečníci, kteří na sjezdovkách nikdy nebyli, si mohou domluvit lekce lyžování či snowboardingu.

Zakončit lyžařský den a oslavit úspěchy se dá vIce Baru. Ski Dubai má otevřeno od pondělí do čtvrtka do 23. hodiny a o víkendu do půlnoci, takže s celodenní vstupenkou umožňující opakované vstupy se dá zažít opravdu dlouhý den na svahu proložený nákupy v přilehlém nákupním centru.

I když je Ski Dubai nejznámější vnitřní sjezdovkou na světě, není nejdelší ani největší. Když v roce 2005 Ski Dubai otevřel, pozornost lákala skutečnost, že je v obchodním centru a v rozpálené poušti. Pro Dubaj ale není všem dnům konec. Nakonec by mohla mít nejdelší vnitřní svah na světě. V rámci projektu Meydan One na okraji Dubaji se totiž plánuje sjezdovka dlouhá rovný kilometr.