Nejlepší pizzu v Česku pečou na náměstí Republiky. Má křupavé okraje a je šťavnatá

Nejlepší česká pizza se peče nedaleko náměstí Republiky v Praze. Ocenili ji i Italové ve svém prestižním žebříčku 50 TOP Pizza. A jak nejlepší pizza v Česku a také 49. nejlepší v Evropě chutná?

V Pizza Nuova je ručně válí, pečou v peci na bukovém dřevě ze surovin přímo z Itálie přesně podle střežené tradice Verace Pizza Napoletana. I proto má pak vyfouklé okraje s tmavými puchýřky a vláčný střed.

„Základem je mouka s vysokým podílem lepku a vysoká teplota, při které se pizza peče,“ přibližuje hlavní pizzař z Pizza Nuova Ondřej Lufinka.

Ten v Pizza Nuova pracuje od roku 2007, pečící lopatu převzal od rodilého Neapolitánce. „Pro ně to není jen jídlo, ale kulturní dědictví. V Neapoli si vám nikdo netroufne připravit nekvalitní pizzu, vnímají to jako otázku cti,“ vypráví Lufinka.

Jak se pravá neapolská pizza peče se můžete podívat do následující galerie.

Podmínek, které je nutné splnit, je samozřejmě ještě mnohem víc. Výsledek by vždy měla být spíš pizza šťavnatá než křupavá.

Do čela žebříčku nejlepších pizzerií v Evropě, mimo Itálii, poslali inspektoři podnik Sartoria Panatieri v Barceloně. Na druhém místě skončila kodaňská retaurace Bæest, třetí se umístila pizza z 50 Kaló v Londýně.

V tomto evropském žebříčku není zahrnutá Itálie, italští pizzaři mají svůj vlastní žebříček.

Ocenění 50 TOP Pizza je nejprestižnější ocenění pro pizzerie, jejich kvalitu hodnotí víc než tisíc anonymních inspektorů ze všech kontinentů.

