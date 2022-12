Jiná Dubaj: Místo plážového písku zkuste ten pouštní

Je těžko uvěřitelné, jak blízko je to z centra Dubaje do resortu Al Maha. Nějakých šedesát kilometrů, žedy zhruba hodina jízdy. Pouštní resort se přitom zdá být světelné roky daleko od mrakodrapů, dopravních zácp a všudypřítomného shonu nablýskané megapole. Luxusu je tu stále na rozdávání.

Beduíni v moderním hávu

Pouštní letovisko Al Maha vypadá jako moderní reinkarnace beduínské vesnice, kde jsou mezi zvlněnými písečnými dunami roztroušeny vily připomínající beduínské stany se soukromými bazény. Wow efekt tu přichází v podobě nekonečného výhledu na načervenalé pouštní písky táhnoucí se k horizontu, který nabízí každé apartmá. Výhled občas okoření příležitostný oryx, velbloud nebo gazela. Gazely jsou všudypřítomné a často hostům dělají společnost u bazénu. Kdo by ale čekal safari zážitek jako v Africe, bude zklamán. Krom zmíněných zvířat už lze narazit leda na pouštní lišky nebo štíry.

Hotelový areál je opravdu rozhlehlý. Po průjezdu hlavní branou hotelu je to ještě minimálně deset minut jízdy k hlavní budově. Resort se nachází v pouštní rezervaci DDCR o celkové rozloze 225 kilometrů čtverečních. Při příjezdu k budově s recepcí návštěvníka ohromí, jak daleko do všech stran se hotelové vily trousí zvlněnou krajinou, což je super z pohledu soukromí.

V hlavní budově připomínající pevnost se nachází recepce a lobby lounges vyřezávanými dřevěnými křesly, perskými koberci, arabskými lucernami a vlajícími závěsy. Typická představa Tisíce a jedné noci. V zadní části je bar s velkou terasou nabízející nerušený výhled na otevřené načervenalé pláně.

Resort je starší, než by se mohlo zdát. Otevřel se již v roce 1999. Tedy ve stejný rok, kdy byl v Dubaji otevřen ikonický sedmihvězdičkový hotelBurdž al-Arab, takzvaná plachetnice. Kvůli odlišnému prostředí oproti Dubaji si sem od ruchu velkoměsta jezdí odpočinout samotní obyvatelé Dubaje. Ze zahraničních návštěvníků převažují hosté ze Spojených států, Číny, Japonska, Jižní Koreje, Brazílie a Evropy.

Hotel vlastní Emirates Group a od roku 2011 patřil do skupiny Starwood, která se před šesti lety spojila se skupinou Marriott, v rámci jejich značky prvotřídních hotelů Luxury Colletion.

Pokoje

Nejobyčejnějšími „pokoji“ jsou zde samostatně stojící vilky o 75 metrech čtverečních se soukromým bazénem, takzvané Bedouin Suites. Těch je 37. Dalších pět vil nabízí dvě až tři ložnice a tři největší apartmány mají dokonce pokoje pro služebnictvo, které si někteří hosté vozí s sebou, a to na rozloze až 500 metrů čtverečních. Pokoje jsou zařízeny ve stejném tradičním stylu, který hosty vítá na recepci.

Beduínská vila nabízí dostatek soukromí. Ačkoliv relativně blízko jsou další apartmá, jiné hosty z terasy toho svého nevidíte ani neslyšíte.

V nejlevnějších termínech se dá základní vila pořídit zhruba za 25 tisíc korun na noc, ale to bude pravděpodobně v červenci či srpnu, tedy v době, kdy teploty v poušti dosahují 50 stupňů Celsia. V období přívětivějšího počasí se cena stejného pokoje pohybuje spíše od 35 až k 50 tisícům korun za noc. Menší úlevou může být fakt, že v ceně je již plná penze a dvě pouštní aktivity denně.

Na výběr je například ukázka sokolnictví, procházka pouští, projížďka pouští, střelba z luku či vyjížďka do pouště na západ slunce. Poslední je možná džípem či na velbloudím hřbetu.

Jídlo

Resort má jen jednu restauraci – Al Diwaan, která nabízí bufetovou i à la carte snídani, tříchodový oběd a pětichovodou večeři. Alternativou, také zahrnutou v ceně ubytování, je možnost objednat si pokojovou službu a stolovat přímo u svého soukromého bazénu.

Není třeba mít obavy ze standardní hotelové plné penze či all inclusive nevalné kvality. Jídlo není takové, jaké se dá najít u průměrného hotelového all inclusive bufetu, kde se dychtiví strávníci strkají, aby si co nejdříve naložili talíř rozmočených hranolek a převařených těstovin. Naopak, stolování v restauraci Al Diwaanje elegantním zážitkem.

