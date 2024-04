Jak na víkend k Mácháči? Nejlépe vlakem. Je to za pár korun a bez starostí s parkováním

Z Prahy se dá znovu cestovat do kraje Karla Hynka Máchy přímo vlakem. O dopravu se postará víkendový Lužickohorský rychlík, který provozuje společnost KŽC doprava.

Vlak vyráží každé sobotní a nedělní ráno směrem Máchovo Jezero a dál do Šluknovského výběžku. Večer se pak vrací až do pražských Vršovic. Na rozdíl od automobilového výletu má vlakový řadu výhod. Výletníci nemusejí v Doksech u Máchova Jezera složitě hledat parkování a vyhnou se i zacpaným silničním tahům. Dalším, neméně velkým lákadlem, může být i skvělé pivo v nádražní restauraci v Doksech za 29 korun. Znalce a milovníky vlaků potěší i motorová lokomotiva "Zamračená" řady T 478.1 a klasické kupátkové vozy v původním provedení s koženkovými sedadly. Součástí vlaku bývá i občerstvovací vůz, ale není to pravidlem.

Jak se jede vlakem k Máchovu jezeru

Cesta k Máchovu jezeru trvá z Prahy do Doks něco přes dvě hodiny, ale příjemnou zkušeností je, že spoj jezdí přesně. Při návratu do Prahy dorazil na nádraží v Doksech o pouhé dvě minuty později. Tedy v 17:17. Cesta pasažéra přijde na sedmdesát korun a výhledy i atmosféra stojí zato.

Víkendový vlak vyjíždí ráno z Prahy pokračuje přes Neratovice, Mladou Boleslav, Bakov nad Jizerou, Bělou pod Bezdězem, Bezděz, Doksy, Českou Lípu, Nový Bor, Jedlovou, Krásnou Lípu, Panský do Mikulášovic. Odpoledne se vrací stejnou cestou zpět do Prahy.

