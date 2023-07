Jak budou vypadat nové lidské stopy na Měsíci? NASA připravuje novou generaci vesmírných bot

Jde o jeden z nejpamátnějších výjevů kosmické éry letů Apollo - osamělá, mělká stopa obtisknutá do šedivé, prašné půdy lunárního povrchu. Několik podélných pruhů, které vytvořila podrážka boty amerického astronauta Buzze Aldrina. Jedna z prvních stop, které kdy člověk zanechal na jiném světě, je dodnes nezapomenutelným symbolem lidského úsilí, píše server BBC.

Reklama

Otisky vesmírných obleků jsou na Měsíci dodnes

Ve skutečnosti jde o jednu ze stovek stop 12 astronautů, kteří v letech 1969 až 1972 vkročili na povrch Měsíce. A otisky mohutných vesmírných obleků tam jsou podle všeho dodnes - bez větru a deště, které by je smazaly, zůstanou na Měsíci miliony let.

S tím, jak se americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) připravuje na vyslání nové generace astronautů na lunární jižní pól, by se na povrchu Měsíce měly objevit nové věčné stopy. Jak ale budou tyto první otisky po více než 50 letech vypadat? A jak moc se budou nové boty lišit od těch, které nosili astronauti misí Apollo?

NASA ve spolupráci se svými soukromými partnery strávila roky navrhováním a zdokonalováním materiálů pro novou generaci měsíčních bot. Až v roce 2025 na Měsíci v rámci mise Artemis přistane čtveřice nových astronautů, bude jejich obuv muset vydržet to, co boty jejich předchůdců nikdy nemusely. Astronauty musí chránit po delší dobu při teplotách až minus 225 stupňů Celsia a zajistit jim stabilitu na krátery posetém povrchu lunárního jižního pólu.

Vědci objevili exoplanetu s kovovými mraky. Je jako obří zrcadlo ve vesmíru, tvrdí Enjoy Vědci objevili velmi zajímavou exoplanetu, tedy planetu, která obíhá kolem jiné hvězdy než Slunce. Popisují ji jako žhavý svět, který je o něco větší než Neptun a který obíhá kolem hvězdy podobné Slunci každých 19 hodin. Zdá se, že exoplaneta je zahalena do kovových mraků z titanu a křemičitanů, které odrážejí většinu dopadajícího světla zpět do vesmíru. Informovala o tom agentura Reuters. Odkazuje přitom na astronomy, podle kterých by taková exoplaneta nejspíš neměla vůbec existovat. ČTK Přečíst článek

„Určitě do nich musíme zabudovat nějaké funkční vlastnosti,“ uvádí Zach Fester, vedoucí výzkumu a vývoje nových bot pro astronauty v Johnsonově vesmírném středisku NASA. „Podrážky bot vystavujete řadě povrchových prvků, takže potřebují dobrou přilnavost na tvrdé skále nebo v měkké půdě, ale i na tvrdších kovových površích jaké mají vozítka nebo žebříky. Podrážka musí být také odolná proti opotřebení. Ale estetická stránka je toho také součástí, protože ty snímky (stop) jsou poměrně kultovní,“ říká Fester.

Design skafandrů má na starosti Axiom Space

Celkový design skafandrů, do kterých budou oblečení astronauti programu Artemis, má na starosti soukromá společnost Axiom Space. Klíčovou součástí nových obleků, které firma představila letos v březnu, jsou i boty. Jejich konkrétní design ale zatím zveřejněn nebyl. Určitá vodítka nicméně poskytuje jak výzkum NASA ohledně požadavků na tyto boty, tak první testy některých návrhů.

Asi největší výzvou budou teploty, kterým budou astronauti čelit v porovnání s generací Apollo. Tyto mise přistávaly převážně v relativně rovných oblastech na lunárním rovníku. "Na jižním pólu jsou teploty mnohem nižší," podotýká Fester.

Muskova SpaceX vyslala do vesmíru raketu, která bude zkoumat vývoj vesmíru Enjoy Z mysu Canaveral na Floridě úspěšně odstartovala kosmická loď Euclid Evropské kosmické agentury (ESA). Start bylo možné sledovat živě na kanálu ESA na serveru YouTube. Cílem mise je pomocí výkonného teleskopu a dalších zařízení zmapovat vesmír, jeho vývoj a strukturu a do budoucna odborníkům poskytnout data nutná k pochopení dvou nejzáhadnějších vesmírných jevů - temné hmoty a temné energie. Euclid do kosmu vynesla raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. ČTK Přečíst článek

Oblast je známá tím, že se v ní nacházejí místa, která zůstávají trvale ve stínu. „Slunce neviděla po tisíce let. Teplota v některých z nich může klesnout až na 48 kelvinů (minus 225 stupňů Celsia) i níž. Pokud jste na slunci, může být vyšší než 65 stupňů Celsia. A vycházka na Měsíci může trvat od čtyř do osmi hodin, takže za tu dobu vás můžou potkat docela velké teplotní rozdíly,“ říká Fester.

Klíčová proto bude izolace. NASA i Axiom testují nové typy izolačních pěn a svrchních materiálů, které uvnitř boty pomohou udržet příjemnou teplotu. Vzhledem k tomu, že astronauti budou prozkoumávat Měsíc při delších výletech, a potenciálně se pokusí o založení stálé lunární základny, mohlo by efektivitu jejich pohybu snížit i malé množství nadbytečné hmotnosti.

Na Měsíc má vstoupit i první žena

Experti budou muset zajistit, aby astronautům boty co nejlépe padly. Na rozdíl od svých kolegů, kteří pracovali na misích Apollo, budou navíc řešit i tělesnou různorodost astronautů - na Měsíc má totiž vstoupit i první žena. Rozsah velikostí tak bude muset být širší, než tomu bylo při předchozích letech na Měsíc, kdy nejenže všichni astronauti byli muži, ale měli i téměř stejnou výšku a váhu.

České přístroje mohou ve vesmíru zkoumat jeho nerostné bohatství Enjoy Hledat ve vesmíru nové vědecké poznatky a později významné suroviny má za cíl plánovaná česká mise SLAVIA tvořená dvěma malými družicemi – dvojčaty. Výbornému nápadu ovšem zatím stojí v cestě nejasné mezinárodní právo. Josef Tuček Přečíst článek

„Snažíme se najít způsob, jak s jednotlivci spolupracovat, abychom přišli s botou, která pro ně bude přesně na míru,“ říká Fester, který tráví dlouhé hodiny procházkami v prototypech bot i skafandrů.

Zvykat si na ně budou i astronauti, a to i předtím, než zahájí výcvik ve skafandrech. „Rozchodit měsíční boty je stejně důležité, jako rozchodit nový pár běžné obuvi,“ uvádí Fester. Co se týče nové, ikonické podrážky, podrobnosti o ní si pro sebe nechává i Russell Ralston z Axiom Space. Nabízí ale několik vodítek. „Máme plány na specifický design podrážky, který může obsahovat logo nebo jiné vyobrazení symbolizující význam návratu člověka na Měsíc,“ říká bez dalších detailů.

Jedno je však jisté - příští stopy v měsíční půdě budou stejně významné jako ty, které tam nechali astronauti před více než 50 lety, a budou znamenat novou éru při dobývání vesmíru. Měsíc v ní už nebude pouhým cílem, ale i předstupněm pro další průzkumy sluneční soustavy s posádkou, včetně letů na Mars.