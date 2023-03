Itálie zakázala ChatGPT. Úřadu na ochranu osobních údajů vadí, že shromažďuje data

Italské úřady kvůli nedostatkům ve zpracování osobních údajů omezily používání chatovacího robota ChatGPT. Provozovateli zařízení, americké společnosti OpenAI, navíc hrozí pokuta až 20 milionů eur (470 milionů korun) nebo čtyři procenta z globálního obratu, stojí v nařízení. Úřady také kritizují, že robot nijak neprověřuje věk uživatelů. Proti rozhodnutí se provozovatel může odvolat k soudu.

Podle italského úřadu na ochranu osobních údajů není jasné, za jakých právních podmínek robot sbírá a shromažďuje osobní údaje svých uživatelů, kteří ani nejsou o těchto podmínkách informováni. Ačkoliv provozovatel uvádí, že robota mohou používat lidé, kterým je nejméně 13 let, zařízení podle úřadu věk nikterak nekontroluje.

Úřad rozhodl, že až do ukončení řízení zakazuje robotovi ChatGPT používat osobní údaje italských uživatelů. Společnost OpenAI má 20 dnů na to, aby zavedla opatření, která reagují na výtky italského úřadu. Pokud se tak nestane, hrozí provozovateli zmíněná vysoká pokuta.

Italský úřad poukázal na to, že ChatGPT je nejvíce používaným chatovacím robotem na světě a že 20. března unikly informace o jeho uživatelích. Evropská policejní organizace Europol zároveň tento týden varovala, že by zločinci mohli využít ChatGPT a další chatovací roboty k podvodům a dalším kriminálním aktivitám.