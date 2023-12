FreshStart: Marketing nemusí být jen černá díra na peníze

Ačkoliv by se mohlo zdát, že dělat marketing v dnešním online světě zvládne každý, je to přesně naopak. Bez marketingové strategie⁠ to nezvládne nikdo. Nebo aspoň ne tak, aby se mu to vyplatilo, říká v rozhovoru pro FreshStart Filip Truhlář, stratég reklamní agentury VMLY&R. Projděte si jeho rychlokurz marketingové strategie pro začátečníky.

Reklama

Jak začít s marketingovou strategií

Situační analýza

Na začátku je nejdůležitější definovat si vlastní situaci, ať už děláte marketing sobě nebo své firmě. Vytvoříte si situační analýzu, kdy si odpovíte na otázky:

Kdo jsem já?

Proč to dělám?

Čeho chci dosáhnout?

Nadefinujete si tak způsob, kterým svého cíle dosáhnete. To vám zároveň vymezí kontext, v rámci kterého se na své cestě budete schopni soustředit primárně na daný cíl a usnadní vám to další kroky.

Analýza trhu

V počáteční fázi je nutné provést také analýzu trhu. Do té spadají hlavně vaši zákazníci a konkurence.

Odpovězte si na základní otázku: Pro koho službu dělám? Nejvíc záleží na vašem produktu či službě, podle toho si určíte základ pro svou cílovou skupinu. U ní si určete několik základních parametrů jako věk, pohlaví, geografickou polohu, sociální třídu, povolání.

Můžete si vytvořit i takzvanou personu – imaginární postavu, která bude reprezentovat vaši cílovou skupinou. Persona představuje ideálního zákazníka, kromě obecných informací tam zahrňte i přepokládané zájmy, chování, potřeby a preference.

video Headhunter Bubeník: Skvělý manažer dělá šťastnými podřízené i akcionáře Leaders Plánovat, vést, delegovat a vyhodnocovat. To je denní chleba manažera. Nemůže se jím stát kde kdo. Jaké vlastnosti a dovednosti má mít dobrý manažer, přiblížil v rozhovor pro FreshStart Jan Bubeník, headhunter a majitel společnosti Bubenik Partners. Adéla Maixnerová Přečíst článek

Pokud vaše podnikání funguje už delší dobu, udělejte si průzkum o tom, kdo je váš zákazník, například na základě poptávek a uzavřených obchodů.

U konkurence je otázkou, kdo další dělá stejnou službu jako já? Vaším cílem je zjistit, co ostatní firmy nabízí, a co můžete vy svým zákazníkům nabídnout navíc. Protože právě díky unikátnímu benefitu, službě či dovednosti je přetáhnete k sobě.

Na přehlcené trhnu jen málokdo přijde s něčím skutečně originálním. Cílem marketingu proto není představit vás či vaši firmu, ale odlišit vás od konkurence. Při vytváření strategie se bez kreativity neobejdete. Jakmile ale zjistíte, co je tím vaším unikátním prodejním argumentem a jak ho správně komunikovat, máte napůl vyhráno.

Elektromobily a daně: Jaké jsou finanční benefity pro majitele? Money V současnosti, kdy se stále více lidí obrací k elektromobilitě, je důležité pochopit, jak elektrická auta zapadají do daňového systému a jak mohou podnikatelé využít potenciálních úlev a dotací. Tato otázka je stále aktuální vzhledem k rostoucí nabídce elektromobilů na trhu a změnám v legislativě, které ovlivňují jejich ekonomickou výhodnost. Anna Kolibíková Přečíst článek

Definice marketingových cílů

Určete si svůj cíl tak, aby byl SMART:

Příkladem cílů může být růst tržeb, poražení konkurence, získání nových zákazníků

Obchodní cíle a marketingové by měly být propojené - zaměřte se i na ně. Pokud budete mít na obchodní cíl nastavený marketing, dostanete se k němu rychleji.

Plánování rozpočtu

Na co při marketingové strategii určitě nesmíte zapomenout, je plánování rozpočtu. Už na začátku byste měli vědět, kolik finančních prostředků chcete do marketingu investovat. Přestože jsou některé marketingové kanály zadarmo, budete dříve nebo později potřebovat někoho, kdo se vám o marketing bude starat. Možností zaměstnanec, který bude marketing dělat anebo marketingová firma, která se vám postará o všechny kroky od plánování marketingové strategie až po její aplikaci a sledování výsledků.

Jestli se vám investice do marketingu vyplácí zjistíte pomocí ukazatele ROI (Return on Investment). Jedná se o poměr mezi ziskem z marketingové investice a samotnou investicí.

Výpočet: ROI = (zisk - náklady / náklady) x 100

Pokud vyjde vysoký, máte zisk, když nízký nebo mínusový, vaše marketingová strategie nefunguje a je nutné něco změnit.

Přizpůsobte se tomu tak, abyste své vybrané marketingové kanály využívali efektivně, vkládali peníze do typu marketingu, který funguje, a byli flexibilní. Investujte do marketingu podle potřeb trhu.

Jaké další klíčové informace prozradil Filip Truhlář k marketingové strategii? Přečtěte si celý článek na FreshStart.cz

video FreshStart: Podnikání není raketová věda. Moc počítání na startu může být na škodu, říká ekonom Kovanda Zprávy z firem Kdy je vhodnější využít vlastní a kdy cizí kapitál? Co je dluhopisové financování? Jak poznám finančně zdravý podnik? FreshStartu odpovídal hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Adéla Mrzílková Přečíst článek