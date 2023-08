Fejeton Cristiny Muntean: Rovnováha mezi pracovním a osobním životem je pro mrtvoly. Nebo jak to vlastně je?

Jak vypadá denní program člověka, kterému se povedlo propojit práci se životem - a to vše ještě s bydlením u moře? Z vlastní zkušenosti píše pro newstream.cz autorka a koučka Cristina Muntean ve svém pravidelném sloupku.

Ruku na srdce – kolikrát jste zažili během jednoho dne dokonalou rovnováhu 8 hodin spánku, 8 hodin zábavy a 8 hodin práce? A pokud nikdy, proč se proboha za touto fatou morgánou všichni ženeme?

Přiznám se, že když jsem slyšela poprvé v jednom příspěvku, že work-life balance – neboli hezky česky rovnováha práce a osobního života – je vlastně cílem mrtvého člověka, protože pouze u mrtvoly se nic nehýbe, tak mě tato metafora dost šokovala.

Pokud je tedy workoholismus špatný a rovnováha práce a soukromého života nemožná, co nám pak zbyde? Máme se jít tedy hned oběsit, nebo máme čekat na nějaký zázrak? Nebo je tu ještě nějaké řešení, o které jsme doposud neslyšeli?

Opravdu se mi ulevilo, když jsem v rámci zkoumání principů produktivity práce narazila na koncept integrace práce do života, tzv. life-work integration.

Můj denní program

Najednou mně to dávalo smysl. Najednou jsem se necítila jako úplný blázen, že vstávám v 5 ráno a ihned začínám se psaním (mimochodem, když píši tento článek, je půl sedmé a před oknem mi kokrhá malý kohout, který žije na zahradě čistírny odpadních vod přímo u moře a ze kterého se můj kocour každé ráno může zbláznit).

Ne, asi nejsem úplně mimo.

Prostě vstanu, nakrmím kocoura, vyvenčím psa, udělám si kávu, a pak začnu pracovat.

Ráno mám vyčleněné na strategické věci, které zabírají největší kapacitu mojí mysli, a tu mám právě hned po probouzení. Po pár hodinách se najím a trochu si odpočinu. Dám si kávu na balkoně. Jdu na další procházku se psem. Někdy si skočím zaplavat. Zpět jsem kolem 13:00, pak začíná práce s klienty. Maily, živé online schůzky. Další přestávka, další jídlo. S prací končím kolem 18:00. Večer jdu zase vyvenčit psa nebo se sejdu s přáteli. Nebo si v klidu něco přečtu, či zhlédnu už poněkolikáté některou z epizod Myšlenek zločince (kdybych měla tolik odkoučovaných hodin, kolik krimi seriálů mám za sebou, byla bych miliardářkou). No, prostě každý má své hříchy, u mě jsou to krimi seriály. Kolem 22:00 jdu spát.

Tak asi tak.

Já vím – v něčem to mám jednodušší. Nemám děti, které bych musela doprovázet do školy, ani manžela, který by chtěl teplou večeři, a také nikam nemusím do práce, protože jsem si práci a život nastavila tak, jak potřebuji já.

Bylo to však vždycky tak?

Ani náhodou.

Před pandemií jsem neustále někam cestovala. Během devíti let podnikání a školení primárně na místě, osobně, v češtině a za mizerné peníze, které se obecně alokují na rozvoj lidí ve firmách, jsem nabrala čtyřicet kilo. Cítila jsem se neustále unavená. Neustále jsem skákala, jak kdo pískal, a to od rána do večera. A nejhorší na tom bylo to, že jsem v tom neviděla žádný konec, protože když jsem přestala pracovat, zastavil se také přívod peněz. Cítila jsem se skutečně v pasti a nevěděla jak dál.

Pandemie mi otevřela oči

Pak přišla pandemie. A mně se neuvěřitelně ulevilo.

Najednou jsem mohla zůstat doma a dělat to stejné, avšak online, v češtině i angličtině, často za více peněz. Denně jsem získala 4 až 6 hodin díky tomu, že už jsem nikam nemusela cestovat. Už jsem se konečně mohla vyspat. Díky tomu můj mozek získal prostor na to, abych mohla začít přemýšlet dlouhodobě. Uvědomila jsem si, že můj pracovní a životní styl před pandemií měl vlastně jeden směr, a to do hrobu, a navíc předčasně, pokud nic nezměním. Konečně byl ten cíl mrtvého člověka na dosah – jenže za cenu toho, že mrtvou budu já.

Pro mě změna umožňující integraci práce do života byla práce na dálku. Největší dar pandemie, za který nikdy nebudu moci dostatečně poděkovat. Pandemie nás donutila aktualizovat si technologie doma a začít přemýšlet a učit se jinak. Mně otevřela svět – a tím i možnost pracovat tak, jak mi vyhovuje, a získat kromě toho také prostor dýchat, procházet se, radovat se, tančit, bavit se s lidmi. Žít.

Můžeme dál snít o dokonalé rovnováze 8 hodin práce – 8 hodin zábavy – 8 hodin spánku. Nebo si také můžeme uvědomit, že tento sebeklam nás pouze vede slepě do hrobu. Co nám skutečně umožňuje pracovat a žít s větší lehkostí, je uvědomění si toho, v jakých podmínkách chceme fungovat, a pak převzít naprosto plnou zodpovědnost za to, jak se tam chceme dostat. Nebude to přes noc. Ale až tam budete, tak budete nesmírně překvapení, jak mnoho barev a chutí může váš život mít. A jak moc stojí za to ho žít naplno, když milujete svoji práci.

