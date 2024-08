Fotografie, které nemusíte vidět, stačí si na ně sáhnout. Canon připravil výstavu nejen pro zrakově postižené

Fotografie lze vnímat i jinými smysly než jen zrakem. Výstava Svět nevídaný, kterou připravila společnost Canon ve spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu − Světluška a organizací Czech Photo, je toho jasným důkazem. Díky technologii reliéfního tisku si tu můžete sáhnout třeba na známou fotografii nosorožce nebo snímek držitele Pulitzerovy ceny. Jsou „3D fotografie“ cestou, kam se budou ubírat trendy? Nejen o tom jsme si povídali s Evou Kučmášovou, ředitelkou korporátní a marketingové komunikace společnosti Canon ve střední Evropě.

Jak vznikl nápad vytvořit výstavu pro nevidomé?

S nápadem přišla přímo naše centrála v Londýně. Je to tedy koncept platný pro celou Evropu, nicméně my v Česku jsme už jako jedni z mála měli s podobným projektem zkušenost. Před lety jsme spolupracovali s Museem Kampa na výstavě ke stým narozeninám Medy Mládkové. Digitalizovali jsme například její rodinná alba, součástí spolupráce pak byla i tvorba zmenšené repliky obrazu Katedrála od Františka Kupky, kde jsme díky špičkovým fotografiím od Jana Williama Drnka a naší tiskařské technologii umožnili lidem osahat si mistrovy tahy štětcem. To by u originálu za desítky milionů pochopitelně nešlo. U Světa nevídaného jsme tedy měli na co navazovat, i když dnešní technologie je ještě dokonalejší.

V čem výstava spočívá a jakou technologii jste použili?

Jedná se o čtrnáct fotografií od ambasadorů společnosti Canon z celého světa, přičemž na každém snímku jsou důležitá místa, lidé, objekty nebo různé detaily vytištěné s reliéfem. Takže je možné si na ně sáhnout a získat tak hmatový dojem z fotografie. Toho jsme docílili díky jedné z našich tiskáren, která vrství barvy na sebe a vytvrzuje je pomocí UV světla. Na rozdíl od jiných metod se finální grafika nepřekrývá bílou vrstvou. Na výstavě máme třeba velmi známou fotku nosorožce, kde tisk imituje nosorožčí kůži. Je to tedy zážitek i pro návštěvníky bez poruchy zraku, protože většina z nás asi nikdy neměla možnost si na toto zvíře sáhnout. Navíc na druhé straně panelů jsou tytéž fotky se znázorněním konkrétní zrakové vady. Výstava má tedy i edukativní rozměr.

Co bylo na přípravě výstavy nejtěžší?

Asi samotný výběr fotek. Bylo třeba zvolit takové, které budou pro slabozraké či nevidomé návštěvníky nějakým způsobem atraktivní. Druhá náročná věc je příprava grafiky, protože je třeba, aby stroj věděl, kde má vrstvy tvořit. Potom už to tak složité není, i když kolegové tiskaři by možná nesouhlasili.

Jak jste snímky vybírali? Mají třeba společné téma?

Je to přesně naopak, fotografie se vybíraly tak, aby byly co nejvíc různorodé a výstava měla šanci oslovit co nejširší publikum. Jsou tam jak sportovní, tak i reportážní fotografie nebo fotografie přírody od těch skutečně nejznámějších autorů z celého světa. Mimo jiné od Jihoafričana Brenta Stirtona, autora už zmíněné fotografie nosorožce, která patří mezi velmi známá a atraktivní díla, dále držitele Pulitzerovy ceny Muhammeda Muheisena nebo módní fotografky Heidi Rondak. Když to porovnáme třeba s Czech Press Photo, kde se fotografie zcela přirozeně věnují hlavně válkám a dalším těžkým tématům, tady to máme spíše odlehčené.

Výstava je aktuálně ve Fragmentu Karlín. Do kdy ji tam můžeme navštívit a co s ní bude dál?

V Karlíně bude do konce září, na sezónu vinobraní se přesune do Veselí nad Moravou a poté se vrátí zpátky do Prahy do areálu Czech Photo Center v Nových Butovicích. Máme ale i poptávky od různých organizací. Třeba Nadační fond Českého rozhlasu − Světluška, který s námi na přípravě výstavy spolupracoval, by rád některé reliéfní snímky umístil do své Kavárny Potmě. Tak uvidíme, co všechno dokážeme. Nutno podotknout, že pro nás je to poměrně finančně náročné, ale když už jsme s tím strávili tolik času, budeme rádi, když si fotky užije co nejvíc lidí. Výstavu dokonce plánujeme modifikovat a některé zahraniční autory vyměníme za české fotografy.

Ty už máte vybrané?

Snímky máme předvybrané a v tuto chvíli je tiskneme v „pokusných“ menších formátech. Máme obrovské štěstí, že spolupracujeme s nevidomým konzultantem Lukášem Hosnedlem, který s námi všechny fotky projde a dá nám cennou zpětnou vazbu. Na základě toho pak vybereme ty nejlepší. Jestli se všechno povede, na jedné z dalších výstav bude možné osahat si třeba pohár z Wimbledonu. Snažíme se zkrátka přinášet něco nového.

Jsou takové technologie cestou, kam se bude fotografie posouvat? Tedy že už nepůjde jen o ploché obrázky, ale o 3D díla?

Myslím si, že ne, protože je to hodně nákladné. Dokud se tedy nenajdou investoři, kteří by takovou technologii chtěli podpořit, ve větším měřítku se to asi zatím nerozjede. My na výstavě vlastně jen ukazujeme technologie strojů, které běžně prodáváme i k úplně jiným účelům, zejména tisku tapet, velkoformátových obrazů, billboardů a podobných produktů. A právě do segmentů, jako jsou dekorace domácností, například právě tapety, dlaždice, skleněné desky, zádové desky ke kuchyním a podobně, podle mě reliéfní tisk rozhodně směřuje.

Jaké trendy se tedy objevují ve světě fotografií?

Na vzestupu je investiční fotografie. Zatímco obrazy jsou investiční už roky, fotografie v tomto dosud trochu pokulhávaly. Nicméně to se pomalu mění a i s fotografiemi se začíná obchodovat. Co se týče směrů, nejsem fotografka, takže to nechci ani nemůžu posuzovat. Ale řekla bych, že se trochu ustupuje od reportážních fotografií a přechází se k těm více lifestylovým. Ale to jsou většinou jen takové chvilkové záležitosti ovlivněné tím, co se zrovna děje ve světě. Samozřejmě tu máme nástup umělé inteligence, která mění i svět fotografie. Častěji teď vidíme hodně dobarvované a umělou inteligencí upravované fotky. V Canonu jsem sedm let a trendy se skutečně mění třeba každé dva roky.

Mění se i zájem o jednotlivé produkty? Co třeba zrcadlovky, končí už definitivně?

Nechci říct, že úplně končí, protože spousta lidí je pořád má a dál se prodávají. Ale my i naše konkurence jsme oznámili, že už nebudeme pokračovat v dalším vývoji zrcadlovek ani objektivů pro ně. Jejich roli tedy převzaly bezzrcadlovky, kam teď směřují i naše novinky. Letos jsme představili dvě. Fotoaparát R1 z naší vlajkové řady, který je určený hlavně pro sportovní fotografii, takže jsme ho uvedli i v souvislosti s olympiádou. A potom R5 Mark II, což je zástupce modelové řady nejuniverzálnějších a nejoblíbenějších modelů, které využívá mnoho fotografů. V tuto chvíli tedy máme pokrytý celý trh od základních modelů přes širokospektré až po ty nejvyšší. A právě základní bezzrcadlovky, jako je třeba R50, přebírají úlohu jednodušších zrcadlovek. Do budoucna se to bude jen upevňovat.

A co návrat analogů? Je to masová záležitost, nebo spíš záliba pár „nadšenců“?

Podle mě spíš záliba. Analogy tu určitě mají své místo, nicméně „masovka“ to asi nikdy nebude, protože je to nákladné. Nemyslím si, že by fanoušků analogů bylo tolik, aby dokázali uživit vývoj nebo novinky v tomto segmentu.

A co vybavení pro influencery a youtubery? Vnímáte v poslední době velký zájem o segment kamer a dalších „vlogovacích“ zařízení?

To je obrovský a pro nás důležitý segment, kde máme několik produktů. Je vidět, že pokud to někdo se svým Instagramem nebo YouTube kanálem myslí vážně, přechod od mobilu na vyspělejší technologii je poměrně rychlý. Ale z hlediska prodejů a oslovení cílové skupiny to pro nás není úplně jednoduché, protože průměrný věk se pohybuje kolem 15 let. Obecně si také myslím, že se tolik nekupují kamery přímo určené na vlogování, jako spíš foťáky s možností natáčení videí.

Máte i tady nějaké poradce z řad influencerů?

Naštěstí jsme ve věku, kdy se můžeme zeptat doma dětí a dostáváme zpětnou vazbu od nich. Ale samozřejmě máme i agenturu, která se tomu věnuje a sleduje to.

Kromě Česka máte na starost i Polsko, Maďarsko a Slovensko. Jsou tam nějaké výrazné odlišnosti, ať už jde o zmiňované trendy nebo novinky na trhu?

Polsko je samozřejmě mnohem větší trh, kde si můžeme dovolit víc jak ve foto segmentu, tak i ve zmíněných tiskárnách. Naopak Slovensko je zase mnohem menší, v některých oblastech tam zaznamenáváme skutečně jen marginální prodeje. Velikost trhu je tedy zcela jistě hlavní odlišností, ale řekla bych, že třeba i kupní síla je v Česku a Polsku větší než v Maďarsku a na Slovensku. Česko a Polsko mají hodně ekonomicky našlápnuto, prodávají se tady i dražší modely. V Maďarsku je pak bohužel patrný vliv aktuální politické situace. Obzvlášť ve státních tendrech na tiskárny nebo podobných projektech je to hodně těžké.

Eva Kučmášová

Vystudovala komunikaci na University of New York. Dnes vede korporátní a marketingovou komunikaci společnosti Canon ve střední Evropě a je také členkou středoevropského managementu firmy. Stojí za oceňovanými projekty, jako byla výstava MEDA Ambasadorka umění v Museu Kampa, Kancelář budoucnosti, Tapetová revoluce s Canonem nebo právě probíhající výstava reliéfních fotografií Svět nevídaný. Pravidelně přednáší na téma PR a B2B marketingu. Ve volném čase se ráda věnuje cestování a sportu, jak ale sama říká, největším „koníčkem“ jsou její dvě dcery a fenka Elsa.

