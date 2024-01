Czech Press Photo 2023 vyhrál snímek Romana Vondrouše od soudu

Hlavní cenu v soutěži Czech Press Photo 2023 vyhrál snímek fotografa ČTK Romana Vondrouše, který na konci loňského července na Obvodním soudu pro Prahu 8 zachytil příznivce Patrika Tušla obviněného z obtěžování šéfa České lékařské komory Milana Kubka.

Vondrouš získal v soutěži v dalších kategoriích ještě tři ceny, jedno druhé a dvě třetí místa. Druhou hlavní cenu, Grant Prahy, obdržel rovněž fotograf ČTK. Vít Šimánek ji získal za projekt, ve kterém sledoval měnící se místa v Praze. Uspěli rovněž fotografové z dalších médií a zpravodajských agentur.

Do 29. ročníku soutěže se přihlásilo 236 autorů a autorek z Česka a Slovenska, kteří zaslali přes 4000 prací. Soutěž doprovází výstava, již si lidé budou v Národním muzeu moci prohlédnout od 1. února do 31. července 2024. Dnešního ceremoniálu se zúčastnil také prezident Petr Pavel, který předal ceny v kategorii Sport.

Fotografie hodnotila mezinárodní porota, již nejvíc zaujal Vondroušův snímek. „Tato fotografie nevypráví pouze o nás, ačkoliv je na ní vyobrazená česká a slovenská vlajka. Je to naléhavá zpráva o současné době, kdy se neustále stupňuje agresivita a radikální přístup k řešení složitých otázek. Skrytě osvětluje vzestup populismu,“ uvedl předseda komise a šéfredaktor fotobanky ČTK Petr Mlch.

Vondrouš podobné akce nefotí příliš rád. „Někdy se stane, že se situace vyhrotí a začne mela, jak tomu bylo i v tomto případě. Zpočátku to sice nevypadalo, ale to se během pár minut změnilo a došlo k jejich střetu s policií, justiční stráží a následně i s těžkooděnci. Fotoreportérům pak nezbývá než být opravdu co nejblíž i s potenciálním rizikem, že schytají nějakou tu ránu,“ řekl. Na kompozici podle něj není příliš času a roli hraje i štěstí stát ve správnou chvíli na správném místě.

Vondrouš obsadil také druhé místo v kategorii Umění a kultura se snímky Punkový pohřeb a třetí místa v kategoriích Aktualita a Sport. První zmíněnou vyhrál Jan Jirkovský s fotografií skupiny Alkehol, ve druhé porota vybrala snímky Martina Divíška z EPA ze zemětřesení v Turecku.

Další oceněný fotograf Šimánek nyní po zisku Grantu Prahy bude rok dokumentovat části metropole, jež procházejí zásadní proměnou nebo jí v brzké době projdou. Držitele grantu vybral pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Šimánek získal také třetí místo v kategorii Lidé, o kterých se mluví, s fotografií bývalého poslance Dominika Feriho u soudu.

V kategorii Reportáž zvítězil Lukáš Bíba z Economie s cyklem Cesta prezidenta Petra Pavla na Hrad. První cenu z každodenního života obdržel fotograf Mafry Petr Topič za snímky nočního Kyjeva. Vítězem kategorie Lidé, o kterých se mluví, je Tomáš Benedikovič z Deníku N, jenž fotil slovenského premiéra Roberta Fica.

Kategorii Sport ovládl Petr David Josek z agentury AP, když získal první místo se svou sérií z fotbalového mistrovství světa ve fotbale v Kataru a druhé místo se snímky z mistrovství světa v atletice v Budapešti. Kategorii Portrét vyhrála fotografie I my jsme měli zmizet v Rusku od Milana Jaroše z Respektu, na druhém místě se za ním se umístil další fotograf ČTK Patrik Uhlíř s portrétem sochaře Nikose Armutidise. Michal Fanta z hasičského záchranného sboru ČR pak v kategorii Člověk a životní prostředí uspěl s fotografiemi požáru v Řecku.

V porotě soutěže letos kromě předsedy Mlcha zasedli belgický fotograf Nick Hannes z Panos Pictures, česká fotografka a dokumentaristka Dana Kyndrová, reportážní fotograf agentury EPA Filip Singer a ředitel Panos Pictures Adrian Evans z Velké Británie.

