FOTOGALERIE: Nejužší hotel světa nemá na šířku ani tři metry. Ukrývá sedm vybavených pokojů

Indonéské město Salatiga nepatří mezi turisticky nejvyhledávanější lokality v zemi. Nicméně i tato část asijské země má nově zajímavost, která stojí za shlédnutí. Na miniaturním pozemku tam totiž vyrostl pětipatrový hotel, který je při své šířce 2,9 metru nejužším na světě.

I přes vysoce nestandardní rozměry má hotel Pitu Rooms (Pitu je javánský výraz pro „sedm“) co nabídnout. Konkrétně tedy sedm pokojů, které jsou dostatečně velké pro manželskou postel, koupelnu se sprchovým koutem a toaletu. Každý z pokojů je navíc vyzdoben v unikátním stylu, o který se postarali místní umělci.

Tvůrce hotelu pro web CNN uvedl, že celý projekt je i o tom, aby se na město a oblast okolo něj upřela pozornost turistů. Kromě ubytování by měl hotel v budoucnu složit také pro pořádání společenských a kulturních akcí.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si „nejužší hotel světa“

