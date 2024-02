Pozůstatky sopečné erupce. Bez teplé vody jsou desítky tisíc Islanďanů

Po nové sopečné erupci, která ve čtvrtek začala na poloostrově Reykjanes na jihozápadě Islandu, je stále bez zdroje teplé vody na 28 tisíc domácností. Oprava potrubí, které zajišťuje i vytápění většiny domů, potrvá nejméně několik dní. Podle agentury AFP to oznámil provozovatel sítě HS Orka a úřady. Agentura DPA s odvoláním na úřady uvedla, že lze nejnovější erupci považovat za skončenou.

Venkovní teploty v postižené části Islandu se v těchto dnech pohybují přes den kolem minus tří stupňů Celsia, v noci klesly k minus sedmi stupňům. Místní obyvatelé v touze po zdroji tepla vzali útokem prodejny elektrospotřebičů, uvedla AFP. Jejich masivní připojení do sítě ale mnohde způsobilo dočasné výpadky elektřiny. Úřady vyzvaly obyvatele, aby přímotopy používali je výjimečně a v opravdu nezbytných případech.

„Potrubí bylo pravděpodobně poškozeno ve čtvrtek ráno lávou a v pátek večer, když se zvýšil tlak pumpované vody, tak nakonec prasklo,“ uvedly úřady.

Část potrubí, kterým proudí horká voda z geotermální elektrárny Svartsengi, se v pátek večer podařilo dočasně opravit. Nouzové řešení ale nevydrželo tlak a v noci opět prasklo. Podle úřadů je potřeba vyměnit asi 600 metrů trubek, které jsou ale v místech, kudy teče láva, a navíc v oblasti s její největší vrstvou. V tuto chvíli proto podle úřadů není ani možné s opravami začít.

Provozovatelé bazénů v Reykjavíku se rozhodli obyvatelům zasaženého poloostrova pomoci nabídkou vstupu zdarma do prostor plováren. Počítají, že lidé využijí zejména sprchy.

Sopečná erupce na Islandu je už třetí za poslední dva měsíce. Proud lávy dosáhl do vzdálenosti zhruba 4,5 kilometru od místa erupce, která už podle úřadů nejspíš skončila. Při pátečním přeletu dronu nad postiženou oblasti nebyla zjištěna žádná sopečná aktivita, uvedly úřady. Islandští meteorologové ale dodali, že pod povrchem už se opět kumuluje magma, a lze proto očekávat další erupci.