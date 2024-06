Lov velryb pokračuje. Islanďané mohou letos zabít 128 plejtváků

Islandská ministryně rybolovu udělila licenci jediné velrybářské firmě na ostrově, která se lovem velryb zabývá. Velrybářské lodě tak mohou v lovu pokračovat i letos.

Rybářská flotila Hvalur může pokračovat v lovu velryb až do konce letošní sezóny, uvedla islandská ministrině rybolovu Bjarkey Olsen Gunnarsdottir.

Island je jednou z pouhých tří zemí na světě, spolu s Norskem a Japonskem, které v posledních letech povolily komerční lov velryb. Loni v létě Island tuto krvavou tradici na většinu lovecké sezóny přerušil, když Svandis Svavarsdottir, tehdejší ministrině pro rybolov, rozhodla, že zabíjení zvířat trvalo déle, než povoluje zákon. Za toto rozhodnutí ji následně pokáral ombudsman země s tím, že bylo nepřiměřené a postrádalo právní oporu. Ona zase označila zákon za „zastaralý“.

Lov velryb na Islandu nadále vyvolává politické napětí ve vládnoucí koalici. Levicoví zelení ze strany Gunnarsdottir jsou proti lovu velryb, na rozdíl od pravicové Strany nezávislosti a Progresivní strany, kde má lov větší podporu.

Pracovní skupina zřízená ministerstvem, která má přezkoumat zákon a regulační rámec pro lov velryb, má předložit svá zjištění do konce roku. Zpráva zadaná ministerstvem pro výživu a rybolov zjistila, že lov velryb měl zanedbatelný dopad na islandskou ekonomiku a v roce 2022 představoval méně než procento mořských vývozů.

Ohrožený druh

Islandské úlovky se skládají zejména z plejtváků, největšího savce na světě, který může měřit až 27 metrů a vážit 80 a více tun. Tento druh je Mezinárodní unií pro ochranu přírody celosvětově klasifikován jako ohrožený.

Plejtvák obrovský byl původně početný ve všech oceánech. Od konce 19. století však začal být hromadně loven velrybáři, kteří druh přivedli na pokraj vyhynutí. Mezinárodní velrybářská komise lov plejtváka obrovského v roce 1966 zakázala a jeho počty se od té doby pomalu zotavují. Mezinárodní svaz ochrany přírody v roce 2018 odhadoval početnost druhu na 10 až 25 tisíc jedinců, což představuje asi desetinu z původní populace před velrybářskými výpravami.

