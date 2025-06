Zemřel zakladatel Beach Boys Brian Wilson. Muž, který porazil i Beatles

Ve věku 82 let zemřel Brian Wilson, zakladatel Beach Boys, hlavní autor desky Pet Sounds, která je dodnes považovaná za jednu z nejzásadnějších nahrávek populární hudby. Právě na ní je i slavná skladba God Only Knows, kterou Beach Boys záviděli i slavní Beatles.

Americkou populární hudbu lze rozdělit na dvě éry. Tu před Beach Boys a poté, co od kapely odešel Brian Wilson. Během jejich největší slávy ale Beach Boys byli největší kapelou Ameriky a v mnohém se jim dařilo porážet i liverpoolské souputníky The Beatles.

Kapela vznikla v roce 1961, kdy ji založili bratři Brian, Denis a Carl Wilsonovi spolu s bratranci Mikem Lovem a Alem Jardinem. Hnacím motorem ale byl právě Brian, který byl nejčastějším autorem písní. A z těch písní se velmi brzy začaly stávat hity. V roce 1963 vyšla skladba Surfin' U.S.A., která se vyšplhala na první příčku hitparády a do jisté míry definovala „kalifornský“ sound a stala se synonymem hudby Beach Boys.

Následovala řada hitů. I Get Around, California Girls, Barbara Ann. Za svou kariéru až do roku 2020 se celkem 37 skladeb Beach Boys dostalo do hitparády Top 40, což je nejvíc ze všech amerických kapel. Na první místo se pak dostaly celkem čtyři jejich skladby.

Pet Sounds dílo génia

Brian Wilson však měl vyšší ambice než hrát další a další surfařské letní hity či vánoční písně. On chtěl dokázat, že je přinejmenším stejný génius, jak se hovořilo o jeho souputnících Johnu Lennonovi a Paulu McCartneym. Chtěl nahrát něco obdobného, jako se The Beatles podařilo na Rubber Soul. A tak se zavřel do studia a vytvořil album Pet Sounds, které dodnes patří k největší erupci nápadů populární hudby šedesátých let.

Deska vyšla 16. června 1966 a kapelu postavila do zcela nového světla. Už to nebyli plážoví kluci, ale jedna z nejinspirativnějších kapel své éry. Jenomže komerčně se desce nedařilo. Navíc pro část kapely byly Brianovy ambice zbytečné a na obtíž.

To se naplno projevilo, když začal pracovat na dalších písních pro ještě ambicióznější projekt – desku Smile. Wilson začal pracovat zcela novým způsobem, místo komponování tvořil jen krátké smyčky, čím dál víc experimentoval, a kromě skladby Good Vibrations, která se stala jedním z největších hitů kapely, další skladby stále nevznikaly. Mimochodem Good Vibrations vznikly během 17 studiových sessions, během nichž vzniklo 90 hodin nahrávek. Z nich pak byla smíchána finální podoba sklady.

Datum vydání novinky se neustále odkládalo, až vstoupilo na dlouho do dějin jako nejlepší popová deska, která nikdy nevznikla.

Doma kvůli hlavě

Beach Boys nadále tvořili hudbu. Vyšlo několik dalších desek, na nichž se ale Brian Wilson podílel stále méně. Měl psychické potíže, měl problémy vycházet z domu. Návrat k Beach Boys přišel až v polovině sedmdesátých let. Ale jen nakrátko, protože psychické potíže mu bránily ve veřejném vystupování. Také bral drogy a podstupoval kontroverzní terapie.

V osmdesátých letech se svým psychoterapeutem Eugenem Landym uzavřel podivné byznysové partnerství a spustil sólovou hudební dráhu, když v roce 1988 vydal eponymní nahrávku. Od devadesátých let pak vystupoval samostatně.

Smile a reunion Beach Boys

Přelomem v pozdní dráze Briana Wilsona se stal rok 2004, kdy konečně dal tvar své původní vizi alba Smile. Deska se stala jednou z nejlépe hodnocených nahrávek roku. Ale zároveň Wilsona zažalovala kapela Beach Boys kvůli copyrightu.

Změna přišla až na začátku další dekády. Tehdy nejprve vyšla oficiální nahrávka Smile od Beach Boys. Zároveň kapela slavila 50. výročí vzniku a došlo k dalšímu reunionu. Nejprve kvůli speciálnímu vystoupení na Grammy, později došlo k nahrání nové desky That’s Why God Made the Radio. To debutovalo na 3. příčce hitparád, což se stalo 49 let a jeden týden od prvního usazení v Top ten hitparádě. A tím Beach Boys ještě jednou porazili Beatles, kterým se to podařilo „jen“ v rozmezí 47 let. Následovalo ještě jedno návratové turné, které sice skončilo dle původních plánů, nicméně údajně vyvrcholilo tím, že Brian dostal z Beach Boys prostě padáka.

Od té doby pokračovaly občasné snahy o jednorázové koncerty pohromadě. O možné větší akci se uvažovalo k 60. výročí kapely. Ale nikdy k tomu již nedošlo.

Brian Wilson zemřel po dlouhé nemoci, přičemž poslední dva roky pravděpodobně bojoval s těžkou demencí. Beach Boys i díky němu zůstanou jednou z největších kapel historie, které se povedlo prodat více než 100 milionů desek, dostat 33 platinových desek za milion prodaných nosičů a mít na kontě neuvěřitelný počet více než 7300 koncertů.

