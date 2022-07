Bez techniky jen s pomocí ručního nářadí. Teď se naučná stezka v jižních Čechách uchází o architektonickou cenu

Alternativu k turisty přeplněné Stezce korunami stromů vinoucí se nad lipenskou přehradou přímo na vrcholku kopce Kramolín nabízí necelých 30 kilometrů vzdálená Olšina. Tam podle návrhu architektonického studia Reaktor vznikla sedm kilometrů dlouhá naučná stezka okolo tamního rybníka. Projekt se nyní uchází o prestižní architektonickou cenu.

Naučná stezka Olšina je na první pohled nenápadná, o to víc ale umí překvapit. Vznikla na území bývalého vojenského újezdu. Od hlavní silnice je sice trochu z ruky, zato však blízko k vlakové zastávce. Desítky let lidskou rukou nedotčená krajina získala statut chráněné krajinné oblasti. Stezka tak vede šumavskými mokřady, rašeliništi a přilehlými biotopy.

Vzhledem k charakteru území navrhli architekti stezku primárně z přírodních materiálů. Chodníky jsou tedy ze dřeva a pěšiny z nasypané dřevěné štěpky nebo vedou po stávajícím terénu.

„Velká část stezky vede po povalových chodnících, další úseky pak přírodním terénem. Trasa je konstruována tak, aby návštěvníkům umožnila reálný kontakt s málo známým bohatstvím území národní přírodní památky Olšina,” láká milovníky šumavské přírody správa stezky.

