Lázně pro tělo i duši. Falkensteiner v Mariánských lázních vytvořil místo pro absolutní relax

Zatímco do „Varů“ se jezdí pro to být viděn, do „Mariánek“ se jezdí lidé schovat, zrelaxovat tělo i duši. Alespoň tak mi to líčí místní. A nemám důvod jim nevěřit. Obzvlášť poté, co jsem měl možnost navštívit Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně.

Budova secesního hotelu svůj příběh vypráví už 150 let. Za tu dobu pod názvem hotelu Casino hostila nespočet lázeňských hostí, přestála rozsáhlý požár i komunistickou éru. Až do roku 1990 zde sídlil balneologický ústav. V novém tisíciletí zchátralou budovu převzala hotelová skupina Falkensteiner z Jižního Tyrolska. A nový majitel k secesní budově připojil další tři.

Před třemi lety prošel hotel nákladnou rekonstrukcí a přesunul se ze čtyř- do pětihvězdičkové kategorie. „Pětihvězdy“ jsou v Mariánských lázních, které se od loňského roku honosí titulem klimatických lázní, jen čtyři.

Secesní perla

Hotel nabízí 162 prostorných pokojů a apartmá v několika kategoriích. Nejhezčí jsou apartmá v historické budově hotelu. Kvůli omezením, které souvisejí se zapsáním Mariánských lázní na seznamu dědictví UNESCO, ale pokoje nedisponují klimatizací. To po většinu roku nevadí, protože se hotel nachází v samém srdci přírody, obklopen lesy, které udržují příjemné klima. Během našeho pobytu se ale venkovní teploty pohybovaly nad 30 stupňů, což už na pokojích pocítit bylo.

Lehký oběd a relaxace

Hotel vsadil na jiný stravovací koncept, než na který byli hosté dříve zvyklí. Nabídka snídaňového menu si nezadá ani s násobně dražšími hotely, které jsme měli možnost vyzkoušet. Vedle bufetu lze objednávat pokrmy (především vaječné) z à la carte.

K obědu je v nabídce pouze rostlinná strava formou bufetu. „Lehčí oběd je lepší, pokud má člověk za sebou nějaké procedury nebo se na ně teprve chystá,“ líčí místní šéfkuchař Miroslav Matějkin, který v hotelu působí již 12 let.

Na večeři mají hosté na výběr masové i rybí pokrmy, stejně tak vegetariánská jídla. Servírovanou večeři doplňuje bufetový výběr sýrů. Kromě hlavní restaurace lze pojíst a popít i v Library baru.

Vzduch, voda, půda i les, které léčí

Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně nabízí veškeré procedury, na které jste u tradičních lázní zvyklí. A něco navíc. Celkem můžete vybírat z nabídky 130 procedur, od klasických zábalů, koupelí až po lesní terapii Shinrin-yoku. Přímo v hotelu vyvěrá pramen Alexandra, základ většiny místních ozdravných procedur. Hosté jej mohou užívat ve formě pitné kúry, ale díky vysokému podílu oxidu uhličitého je vhodný zejména ke koupelím.

Procedury se zaměřují i na neduhy moderní doby. „Vyznáváme celostní, holistický přístup,“ říká manažer hotelu Daniel Fajkus. „To že někoho třeba bolí ruka, může mít psychosomatický původ,“ dodává. V nabídce tak nechybí ani detoxikační kúry, relaxační masáže nebo třeba „lesní koupání“, což je vlastně „vědomá“ procházka lesem, kdy navnímáváte vše kolem vás.

Místní Acquapura spa dále nabízí čtyři sauny a čtyři bazény, z toho jeden venkovní s celoročním provozem.

Verdikt

Cena za noc v hotelu Falkensteiner Spa Resort v Mariánských Lázních začíná na šesti tisících. Hotely a jejich služby je však nutné hodnotit v porovnání s konkurencí. Ta pětihvězdičková v Mariánkách má ceny podobné. To je snad to jediné společné, ve všem ostatním konkurence Falkensteineru pokulhává. Ostatní hotely se zasekly v 80. a 90. letech minulého století, neprošly tak zásadní rekonstrukcí jako Falkensteiner Spa Resort. Takže, kdo netouží po výletu do minulosti, měl by se držet Falkensteineru.