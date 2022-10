Auto bez řidiče? Nic nového. Ale loď bez kapitána? Norským Trondheimem plula i s pasažéry na palubě

Už jsme si zvykli, že člověka může přepravovat robotický automobil nebo automaticky řízená souprava metra bez řidiče. Letadla zatím odolávají – existují samozřejmě dálkově řízené nebo úplně automatické drony, ale povolení k přepravě lidí nemají a hned tak asi mít nebudou. Zato automatické lodě pro pasažéry se už rodí, píše pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Robotické ponorky i hladinová plavidla již běžně existují, především pro výzkum a jednoduché automatizované činnosti. Pokusně se používají i pro přepravu nákladů. Zdá se však, že už brzy na ně budou na běžných linkách nastupovat i lidé. Zatím tedy ne na dálkové výletní plavby, ale pro cesty na dohled od břehu.

V těchto dnech skončil v norském městě Trondheimu podzimní pokusný provoz elektrické automatické převozní lodě milliAmpere 2. Její konstruktéři pocházejí z místní Norské vědecké a technické univerzity (NTNU) a s ní spojeného výzkumného ústavu SINTEF. Své plavidlo hrdě označují za první automatickou převozní loď pro cestující na světě. Do výzkumu potřebných technologií vložili čtyři miliony eur a také studentskou práci.

„Je to krok k nové formě mikromobility ve městech, kterými protéká řeka nebo jež leží u mořských zálivů,“ tvrdí Morten Breivik, docent na katedře technické kybernetiky NTNU.

„Provoz těchto převozních lodí bude výrazně levnější než plavidel s posádkou. Dlouhodobě by mohly zajistit ekologickou a ekonomicky efektivní dopravu podél celého norského pobřeží,“ soudí docent Breivik.

Tucet pokusných cestujících

Automatická loď pojme dvacet pasažérů, ale pro pokusný provoz byl počet cestujících omezen na nejvýše dvanáct. Nenabídla cestujícím žádný velký přepych, mohli jen stát u zábradlí či sedět na dřevěných lavicích a rozhlížet se po řece.

V podpalubí jsou umístěny baterie, nabíječky, výkonné počítače a systém pro dynamické určování polohy. Na palubě je namontována řada senzorů, jako jsou kamery, laserové dálkoměry a radar, aby automatický systém dostával dostatek údajů o okolí a mohl se vyhnout kolizi s pevninou nebo jinými plavidly.

Kromě toho byly instalovány senzory, díky nimž má operátor, který ovšem sedí v řídicí místnosti na břehu, dostatečný přehled o situaci, aby mohl v případě potřeby převzít řízení na dálku. Při pokusném provozu byl však na palubě přece jen jeden „průvodčí“, aby dohlížel na okolnosti cesty.

Výzkumníci nyní chtějí zejména vyhodnotit, jak se cestující vyrovnali s faktem, že jejich loď pluje „sama“, bez řízení lidskou posádkou.

Zájem ze zahraničí

O norskou technologii autonomních osobních přívozů pro městské oblasti projevují zájem i další země. Společnost Zeabuz, která má na starosti komercializaci technologií vyvinutých na univerzitě, by měla v létě roku 2023 společně s norskou přepravní společností Torghatten začít provoz automatického přívozu na vodních cestách ve švédském Stockholmu.

Letos na jaře byla v Trondheimu delegace z Francie, která se zabývala možnostmi pořízení a zprovoznění automatických osobních převozních lodí na řece Seině během olympijských her v roce 2024.

Pokud tedy vše vyjde, zasáhne automatizace zase hlouběji do osobní přepravy.

Mayflower 400 neplula úplně podle plánu

Určité pochybnosti o schopnostech robotických lodí samozřejmě zůstávají. Naznačuje je pravděpodobně dosud nejambicióznější projekt takovéhoto plavidla, které bez posádky přeplulo Atlantský oceán z anglického Plymouthu do amerického Plymouthu ve státě Masachusetts.

Patnáctimetrová loď nese označení Mayflower 400 podle jména proslulé plachetnice, která v roce 1620 přivezla do Ameriky stovku osadníků známých nyní jako Otcové poutníci. Číslice 400 měla odrážet čtyřsté výročí původní plavby, které chtěli majitelé plavidla – společnost IBM a nezisková výzkumná organizace ProMare – originálně připomenout.

Automatická loď Mayflower 400 přeplula bez člověka na palubě Atlantský oceán. Oproti původnímu plánu měla dva roky zpoždění. Se svolením IBM

Novodobá loď poháněná sluneční elektřinou však nedokázala odplout v září 2020, jak bylo plánováno. Připravena byla až následující rok, vyplula a po třech dnech se musela vrátit kvůli technickým potížím. Plavbu nakonec uskutečnila až letos, rychlostí až 20 km/h. Ovšem i tentokrát se projevily technické problémy. Plavidlo muselo nejdříve změnit trasu a zamířit do kanadského Halifaxu a teprve po opravě dorazilo v červnu do cílového Plymouthu.

Snad budou mít robotické převozní lodě s lidmi na palubě přece jen šťastnější plavbu.