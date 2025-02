Anora se stává nenápadným favoritem Oscarů. Může posmutnělá komedie porazit silné konkurenty?

Příběh snímku Anora může již za dva týdny vyvrcholit ziskem Oscara pro nejlepší film roku. Pokud by to tak skutečně dopadlo, jak naznačuje stále více indicií, půjde o jeden z památných okamžiků oscarových dějin.

Na jednu stranu to je zcela nepravděpodobný scénář, který by každý producent vyhodil do koše. Původně malý film o luxusní kurtizáně a jejím vztahu se synem ruského oligarchy vznikl jako další nezávislé dílo mimořádného filmaře Seana Bakera. Snímek byl vybrán do soutěže festivalu v Cannes, kde se mu podařilo vyhrát prestižní Zlatou palmu. Přitom jde o komedii připomínající Pretty Woman, jen s mnohem realističtějším a pro současnou dobu realističtějším (a tedy smutnějším) vyzněním.

Snímek pak více méně prošuměl kiny, aby se postupně vyloupl ve všech výročních žebříčcích nejlepších filmů roku, a to většinou velmi vysoko. A v aktuální „oscarové sezoně“, kdy jednotlivé filmařské profesní organizace vyhlašují své výroční ceny, se najednou z Anory stává největší favorit pro nadcházející oscarové klání.

Za nejlepší film roku jej vybrali vlivné cechy producentů a režisérů, během aktuálního víkendu jej za scénář ocenili také scenáristé. Pokud Anora uspěje také příští týden u herecké asociace, pravděpodobnost, že získá Oscara pro film roku, se bude rovnat jistotě. Producentská, režijní a herecká asociace totiž mají v americké filmové akademii velmi vysoké zastoupení.

A pokud by Anora vskutku získala Oscara, bylo by to završení jednoho velkého příběhu malého filmu. A také by se opět trochu přepsaly dějiny filmových cen, protože by se jednalo o teprve druhý americký film v historii, který by zároveň získal Zlatou palmu v Cannes a Oscara pro nejlepší film. První byl v roce 1955 snímek Marty. A teprve druhý film v historii, který získal obě ceny najednou, byl Parazit z roku 2019.

Sean Baker na vrcholu

Kdo sleduje americkou nezávislou kinematografii trochu bedlivěji, jméno Seana Bakera zná. A také chápe, že úspěch, který nyní Baker sklízí s Anorou, byl v podstatě logickým vyústěním této nevšední kariéry. Ta se k mimořádným úspěchům zlomila již v roce 2015 snímkem Tangerine, který tehdy přišel jednak s revolučním systémem natáčení na iPhony, ale také ukázal svět, před nímž většina diváků chce zavírat oči – svět sexuálních pracovníků, kteří se stávají kusem masa, navíc zneužívaných téměř všemi, s nimiž se setkají. Přesto v Bakerových očích tito lidé dokážou žít velmi zajímavé životy plné skutečných emocí. Mnohdy skutečnější, než které žijí jejich násilníci.

Do podobného světa pak Baker pozval také ve snímku Red Rocket o jednom vyžilém pornoherci. A v mnohem delikátnější podobě právě v Anoře. V té Baker vyprávě příběh striptérky, která se příležitostně živí i jako prostitutka. A jednou se setká s mladým ruským klukem, který si užívá všech plodů Ameriky. Tomu se sex s Anorou líbí natolik, že u ní nejprve zaplatí „exkluzivitu“ na týden. A pak se s ní v jednom rauši v Las Vegas rovnou ožení. To pak zadělá na pořádný problém u jeho bodyguardů, kteří ručí za synovu bezpečnost jeho oligarchickým rodičům. Když se románek s prostitutkou provalí, utíká ruský chlapec na poslední velký americký tah, zatímco Anora se snaží z dané situace vytěžit co nejvíc.

Sex, nebo pařba na Playstationu?

Bakerův snímek je typickým představitelem nezávislé kinematografie posledních dekád. Divácky se to nejvíc projevuje výraznou multižánrovostí, kde se komedie mísí s dramatem, vlastně i gangsterkou a svého druhu road movie. Přitom jednotlivé části spíše kolidují, než by se posilovaly. Divák naučený na sledování krystalických žánrů je tak neustále částečně nespokojen.

Nicméně žánrové konvence tu fungují jen jako vějička pro hlubší sdělení. Tím jsou obě hlavní figury a to, jak se obě snaží téměř za každou cenu dosáhnout štěstí uprostřed nešťastného světa. Pro Anoru se sex za peníze s ruským chlapcem stává prostředek vymanění se z neutěšujícího světa nejstaršího řemesla. Pro Ivana pak je sex s atraktivní a zkušenou dívkou nejprve dokonalé fyzické potěšení, posléze projev silácké (a možná trochu alkoholem a drogami posíleného ega) revolty proti rodičům. Obojí přitom selhává ve chvíli, kdy si Ivan raději vezme do rukou ovladač Playstationu a začne hrát oblíbenou hru a od okolí se odstřihne.

Ani jedna z postav totiž svého štěstí stejně nakonec nedosáhne a vrátí se k tomu, co umějí nejlépe – Ivan k poslušnosti vůči rodičům, Anora k sexu, který není pro vlastní či společné potěšení, ale má profesionální rozměr.

Skutečně vyhraje Oscara?

Tím se Anora stává jedním z mála filmů, které zcela autonomně, bez snahy začlenit se do jakékoli širší literární, komiksové či jiné tradice, zachycuje emoce současného člověka. Emoce vyplývající dílem v rozpuštění se v nicotě a prázdnotě dnešního světa, dílem ve snaze se této prázdnotě vyhnout, překonat ji.

A jako takový by mělo jít o film smutný. A je ohromné vítězství Seana Bakera, že přes všechny smutky a peripetie jde o film mimořádně veselý, který pozvedne náladu. I tím, jak mistrně je natočený, jak především Mikey Madison v roli Anory fantasticky hraje, tím, jak skvěle je film napsaný. Anora je unikátní tím, jak je svojská. A pokud skutečně za dva týdny získá Oscara pro nejlepší film roku, půjde o jedno z těch památných oscarových vítězství, která se zapíší do dějin velmi silným písmem.