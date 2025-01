Netflixu vyšla sázka na živé přenosy MMA. Šanci na růst představují hlavně hráči

Streamovací služba Netflix potvrdila své výsostní postavení na trhu audiovizuálních služeb postavených na předplatném. Jako první překonala hranici 300 milionů platících uživatelů, čemuž se konkurence ani neblíží. Hlavními tahouny růstu přitom byly živé sportovní přenosy. Může firma ještě dál růst? Nevyužitou příležitostí zůstává segment hráčů.

Kdo přede třemi lety touto dobou nakoupil akcie Netflixu, může si dneska gratulovat. Tehdy firma představila vůbec první propad předplatitelského kmene kvůli konci pandemie, sílila jí konkurence a zdálo se, že se Netflix vyčerpal. Akcie jí tehdy propadly z úrovně přesahující 600 dolarů na zhruba 380 dolarů a v dalších měsících dále klesaly. Nového minima dosáhly zhruba v polovině roku, kdy klesly na 180 dolarů.

A od té doby setrvale rostou. Důvod? Netflix začal opět výrazně upravovat svůj obchodní model. Ještě výrazněji vsadil na původní tvorbu, jenomže nikoli jen tu anglofonní, ale naopak na lokální. Masivně narostla nabídka seriálů z jednotlivých asijských zemí, ale také z Blízkého východu či jednotlivých evropských států. A trend se rychle obrátil, Netflix zase začal růst.

Nyní překonal třísetmilionovou hranici, když v posledním kvartálu roku 2024 přidal rekordních 19 milionů nových uživatelů. Akcie na tom v pre-marketu reagovaly masivním růstem až o 15 procent.

Konkurence slábne

Netflixu se podařilo stávajícím modelem globální televize s lokálním obsahem převrátit trh streamovacích služeb zcela naruby. Ještě před pěti lety se přitom zdálo, že Netflix bude mít v této dekádě problémy, z nichž se nemusí uzdravit. Velká hollywoodská studia si totiž postavila vlastní streamovací služby a Netflixu sebrala obsah, na němž původně vyrostl.

Jenomže zatímco Netflix naopak roste k dalším rekordům, konkurence spíše slábne. Na globální úrovni dokáže Netflixu konkurovat jedině Disney, který má vedle Disney+ ještě Hulu či ESPN a očekává se její spojení s FuboTV. Naopak Max od Warner Bros. ani po spojení s Discovery nedokázal potvrdit očekávání a v současnosti nedosahuje ani poloviny počtu předplatitelů Netflixu. Amazon Prime Video má sice nominálně velmi vysoký počet uživatelů, nelze však zjistit, kolik z nich reálně tuto službu používá a kolik jí má jen jako součást celého balíčku Prime služeb Amazonu.

Na české lokální úrovni pak Netflix dominuje také, ale vedle Amazonu a Maxu jí solidně konkuruje také Voyo. Byť podle dat za třetí čtvrtletí loňského roku byl podíl Netflixu proti Voyo zhruba pětinásobný.

Zájem o živé přenosy

Nejnovější růst Netflixu pomohlo zejména spuštění živých nejčastěji sportovních přenosů. Globální událostí se stalo zejména boxerské utkání mezi důchodcem Mikem Tysonem a youtuberem Jakem Paulem. Vedle boxu se pak Netflix chce zaměřit na zejména v Americe populární wrestlingové show, když spustil sérii WWA Raw. Ty odstartovaly začátkem ledna a konají se jednou týdně. Dále se Netflix zkouší prosadit také v seriálu filmových cen a živě uvede udílení cen americké herecké asociace.

Podobný přístup přitom zkouší také Max, který díky spojení s Discovery nabízí velké přenosy Eurosportu (například tenisové grandslamy nebo vloni přenosy z pařížské olympiády).

Potenciál růstu?

Ve sportovních přenosech zejména z nejatraktivnějších turnajů či lig je přitom velká konkurence a ceny přenosů například z formule 1 jsou již natolik drahé, že na ně mají jen velké vysílací aliance. A ani pro Netflix by nebyly dosažitelné.

Výrazný růst na poli sportovních přenosů tak u Netflixu nejspíš nelze očekávat. Tedy pokud by Netflix zároveň dramaticky nesnížil investice do natáčení původních děl (filmů, seriálů a reality show).

Kde však Netflix nadále může teoreticky mít šanci na další rozšiřování předplatitelů, zůstává herní průmysl. Ten by měl v letošním roce narůst na rekordní obrat přesahující 190 miliard dolarů a Netflix by si v něm měl být schopen najít část segmentu. Zatím se mu to přitom příliš nedaří, ačkoli svým předplatitelům nabízí možnost stahování celé řady her do mobilních zařízení (například sérii GTA nebo historickou strategii Civilizace VI).

Vedle titulů třetích stran nabízí také vlastní díla, která vycházejí z populárních sérií, například z reality show Too Hot to Handle nebo Hra na oliheň. Výraznějšího úspěchu však tyto hry nedosáhly. Důvodem však je i to, že se původní Netflix hry zatím stále zaměřují na komunitu diváků a nikoli hráčů. Zde přitom je velký potenciál růstu předplatitelů.

