Seriálové šílenství. Bílý lotos má do Thajska přilákat čtyři miliony nových turistů

Po úspěchu první a druhé řady seriálu The White Lotus (Bílý lotos) zaznamenaly destinace, kde se příběhy odehrávají, tedy Havaj a Sicílie, obrovský nárůst cestovního ruchu. 16. února na HBO startuje třetí řada, která se odehrává v Thajsku, a tak se již nyní očekává obdobný efekt i na jeho destinace. Epizody třetí sezóny se natáčely v Bangkoku, Phuketu a Koh Samui.

Pro Thajsko je Bílý lotos další z filmových zářezů, který výrazně podpoří jeho již tak masivní cestovní ruch. Nejúspěšnější z produkcí, v níž hraje významnou roli thajská příroda, jsou film Pláž s Leonardem DiCapriem z roku 2000, Bondovka Muž se železnou zbraní s Rogerem Moorem z roku 1974 či Pařba v Bangkoku z roku 2011.

V loňském roce navštívilo Thajsko 32 milionů zahraničních turistů. Nejvíce jich přiletělo z Číny, Malajsie, Indie, Jižní Korey a Ruska. Letos má thajská turistická agentura za cíl přilákat do země minimálně 36 milionů, a právě velká část z těch nových má být z USA, kde má Bílý lotos největší sledovanost.

"Myslím, že nadcházející série Bílý lotos pomůže vylepšit obraz Thajska po celém světě," řekla pro server skift.com Anoma Vongyai, ředitelka útvaru pro cestovní ruch Thajské kanceláře v Chicagu s tím, že staré představy o jihovýchodní Asii jako nízkorozpočtové turistické destinaci sice přetrvávají, ale právě Bílý lotos má vnímání země změnit.

Narvané hotely

Zázemí prvním dvěma sériím Bílý lotos poskytly hotely Four Seasons, což pomohlo i tomuto řetězci. Jen webové vyhledávání sicilských destinací vzrostlo díky natáčení druhé řady v prosinci 2022 o více než 50 procent. Následně v roce 2023 turisté zaplnili pokoje ve Four Seasons San Domenico v Taormině na Sicílii, kde se nachází fiktivní řetězec letovisek White Lotus. Hlavní kulisu třetí sériii poskytly hotely Four Seasons Resort Koh Samui a Anantara Mai Khao Villas Phuket, které provozuje skupina Minor Hotels.

“Již jsme zaznamenali větší poptávku, ale skutečný nárůst objemu rezervací začne po odvysílání prvních epizod,“ hodnotí dopad natáčení Ian Di Tullio, obchodní ředitel skupiny.

Turisté chtějí prožít zážitky z Bílého lotosu

Luxusní cestovní společnost Abercrombie a Kent k nové sérii uvedla, že po prvních dvou řadách se objevil trend cestovatelů, kteří chtějí prožít zážitky svých hrdinů z Bílého lotosu. Turisté například požadují rezervace v restauraci na židlích u stejných stolů, kde se uskutečnily televizní scény. Již nyní společnost zaznamenala pětiprocentní nárůst zájmu o cestu do Thajska, ale očekává, že po premiéře série dál poroste.

Poptávka po zájezdech s filmovou a televizní tematikou se v roce 2024 ve srovnání s lety před pandemií více než zdvojnásobila. Některé destinace se jí dokonce brání.

Cestovní kancelář Viator, která se zaměřuje na zážitkovou turistiku, si všimla prvních známek toho, že trend filmového turismu bude pokračovat i v Thajsku. Počet rezervací zájezdů na Koh Samui podle jejích zástupců meziročně vzrostl o více než třetinu.

Thajský úřad pro cestovní ruch uvedl, že již spolupracuje na přípravě balíčků, zejména pro USA a Kanadu, které návštěvníkům umožní zažít Bílý lotos po svém, navštívit stejná místa a ochutnat stejné drinky a pokrmy jako hrdinové série. Přestože je show spojena s luxusním cestováním, Thajský úřad pro cestovní ruch uvedl, že i levné cestování bude těžit z popularity seriálu.

Úřad píše, že se země se zvýšeným zájmem dobře vyrovná i díky novým vízovým předpisům, které usnadní vstup do Thajska i delší pobyt. Thajsko loni zavedlo osvobození od vízové povinnosti pro občany 93 zemí včetně Spojených států, a umožnilo pobyty v délce až 60 dnů.