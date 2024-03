V soukromí buďte klidní, v práci ale zuřiví a chaotičtí, radí čerstvý držitel Oscara Cillian Murphy

Svět showbyznysu má nový idol. Oscarový herec Cillian Murphy o něj však moc nestojí. Raději má irské pobřeží, procházky se psem, místní hospody, dlouhé poslouchání hudby a noční běhání. V záblescích světel si prý připadá rychlejší.

Poslední nedělní večer patřil mimo jiné tak trochu výstřední dvojici mužů stojící za úspěchem životopisného snímku Oppenheimer. Oscara za nejlepší film i režii si odnesl Christopher Nolan, který na ocenění čekal desítky let, přestože vlastně nikdy nenatočil špatný ani průměrný film. Například Memento nebo Insomnie jsou z přelomu tisíciletí. Akademii se nelíbil ani komixový Batman, přestože svým pojetím žánr dalece překračoval. Tenetu zase málokdo rozuměl.

Nolan, který prý nepoužívá mobil ani email, dlouhodobě spolupracuje s partičkou svých oblíbených herců, třeba Leonardem DiCapriem či Christianem Balem. Pozorný divák si ještě všiml jednoho protagonisty, který od britského filmaře dostával povětšinou menší, ale nepřehlédnutelné role. Úlisný psychiatr/lidový soudce Jonathan Crane/Scarecrow ve zmíněné série o netopýřím muži (původně zkoušel přímo hlavní roli), DiCapriův cíl z Počátku či sesypaný voják z Dunkerku.

Cillian Murphy na staromódního režiséra nedá dopustit. Od Nolana je prý připraven vzít roli aniž by se podíval do scénáře. I kdyby se měl ve filmu jen mihnout, stálo by to za to. A vyplatilo se, Oppenheimer z Murphyho udělal hvězdu světového formátu. Splnilo se tak to, co Nolan věděl už dlouho. „Udělal jsem nejspíš chybu, když jsem mu v nějakém okamžiku opilecké upřímnosti řekl, že je nejlepším hercem své generace. A tak to teď může ukázat zbytku světa, aby si to všichni uvědomili,“ vzpomíná režisér ve velkém Murphyho profilu v magazínu GQ.

Sen každého režiséra

Sedmačtyřicetiletý Murphy dlouhá léta patřil mezi oceňované a poměrně oblíbené herce. V paměti českého diváka zůstane navždy jako představitel Jozefa Gabčíka z Anthropoidu. Pro zbytek světa se pak proslavil jako šéf (částečně) fiktivního gangu Peaky Blinders, který oslepuje své protivníky žiletkami skrytými v pekařských čepicích. Například v Birminghamu, kde se děj odehrává, způsobil hotovou mánii. Je až vtipné vidět, jak se kdejaký pajzl snaží na vlně popularity svézt.

Murphy je jako birminghamský gangster Tommy Shelby skutečně přesvědčivý. Aby také nebyl, ke své práci přistupuje velmi svědomitě a do rolí dává kus sebe sama. Role zároveň ovlivňují i jeho. Třeba jako typický Ir vyrůstal v katolické víře, ale v dospělosti ji opustil (jako mnoho jeho vrstevníků), protože se neztotožnil s tvrdým přístupem tamější církve a konzervativní společnosti. Do natáčení sci-fi snímku Sunshine, kde hrál také fyzika, byl alespoň agnostikem, ale poté mu nezbylo ani to.

Když se připravoval na Oppenheimera, tak i přes svou štíhlost šest měsíců shazoval váhu, aby byl svému předobrazu co nejvíce podobný, protože fyzikova dieta prý sestávala hlavně z cigaret a Martini. Nastudoval dokonce styl chůze vynálezce atomové bomby či jeho hlas. A protože Oppenheimer byl schopný přednášet v holandštině, naučil se kus jeho přednášky i v tomto jazyce. Považte, pracovat s takto oddaným hercem musí být snem každého režiséra.

S filmy to ale nepřehání, ideálně se soustředí na jeden ročně. „Také miluji nepracovat. A myslím, že je to pro mě jako herce velkou přípravou prostě jen žít a mít normální život, dělat běžné věci a být schopen pozorovat a být v tom krásném proudu lidskosti,“ říká v rozhovoru, který vznikl u běžného stolu běžné irské hospody. Novináři za ním jezdí do Dublinu, on jim v hospodě objedná pivo a začne uvolněně hovořit, občas přihodí nějakou nadávku.

Nejsem Tommy Shelby

Mimo dosah kamer skutečně není Oppenheimer ani Tommy Shelby. Murphy se dokonce nechal slyšet, že ho mrzí, když ho fanoušci v reálném životě s šéfem sázkařského gangu ztotožňují. Prý není ani tak cool, jako seriálový Tommy. Zároveň však dodává, že ono stírání rozdílů mezi rolí a hercem ukazuje, že dělá svou práci dobře.

Cillian Murphy rozhodně není Tommy Shelby. S Birminghamem má pramálo společného, je to naopak Ir jak poleno. Dlouhou dobu žil v Londýně, v roce 2015 se však přestěhoval. Nikoliv však do Hollywoodu, jako většina jeho úspěšných kolegů, ale naopak ještě dál od onoho blyštivého světa. Chtěl, aby i jeho děti vyrostly jako Irové v Dublinu. V Londýně už prý chytaly „posh přízvuk“, žertoval. Sám svůj přístup charakterizuje parafrází citátu Gustava Flauberta: „V životě buďte klidní a kontrolovaní, v práci zuřiví a chaotičtí. Nebo tak nějak.“

Murphy je také znalec hudby. Dříve hrál poměrně úspěšně ve vlastní jazzově experimentální kapele, nyní má vlastní hudební pořad na BBC Radio 6.