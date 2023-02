Opusťte Rusko, vyzvaly USA své občany. Můžou vás tam svévolně zatknout

Spojené státy doporučily svým občanům pobývajícím v Rusku, aby okamžitě opustili zemi. Jako důvod uvádějí válku na Ukrajině či možnost svévolného zatčení. Uvedlo to na svých webových stránkách americké velvyslanectví v Rusku.

„Občané USA, kteří pobývají v Rusku nebo do něj cestují, by měli okamžitě odjet," uvedlo velvyslanectví. „Necestujte do Ruska kvůli nepředvídatelným důsledkům nevyprovokované plnohodnotné invaze ruských vojenských sil na Ukrajinu, možnosti obtěžování a zadržování občanů USA ze strany ruských bezpečnostních složek a svévolnému vymáhání místních zákonů," uvádí se v prohlášení. Vyvarovat se cest do Ruska by podle ambasády měli také představitelé církví či nevládních organizací.

Spojené státy vyzývaly své občany k opuštění Ruska již v minulosti. Naposledy v září vydaly takovéto varování v reakci na vyhlášení částečné mobilizace ruským prezidentem Vladimirem Putinem, připomněla agentura Reuters.

Ruské bezpečnostní složky podle Washingtonu zatýkají či obtěžují americké občany na základě falešných obvinění, odpírají jim spravedlivé a transparentní zacházení a odsuzují je v tajných procesech nebo bez předložení věrohodných důkazů.

USA prý trénují islamisty pro útok v Rusku

Ruská tajná služba FSB v lednu uvedla, že zahájila trestní stíhání proti občanovi USA pro podezření ze špionáže. Dnes ruská rozvědka SVR podle Reuters oznámila, že získala zpravodajské informace o tom, že americká armáda připravuje islamistické bojovníky k útokům na cíle v Rusku a dalších státech bývalého Sovětském svazu. Tvrzení ruské strany nebylo možné nezávisle ověřit.

Ruská invaze na Ukrajinu způsobila největší krizi vztahů mezi Washingtonem a Moskvou od dob studené války. USA jsou klíčovým politickým a vojenským podporovatelem Ukrajiny. Ruský prezident Putin opakovaně obvinil USA, že odmítají brát ohled na ruské zájmy. Americký prezident Joe Biden označuje Putina za autokrata, který představuje hrozbou pro Spojené státy.

